Ha kigyalázkodta magát, nyugodjon le – Lázár János helyretette a fizetett tiszás provokátorokat + videó

A tiszások gondoskodtak róla, hogy a szerdai Lázárinfó se maradjon balhémentes – az építési és közlekedési miniszterben azonban ezúttal is emberükre akadtak.

– Hogyha sokat kiabálnak, kár volna a hangért, még április 12-ig sokszor kell kiabálni, még sok választási rendezvény lesz, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogyha kikiabálta magát, kigyalázkodta magát, nyugodjon le, nem kell idegesnek lenni, nem kell kiabálni, megértettük, maguk szerint mocskos a Fidesz, a másik meg azt mondja, hogy hajrá, Fidesz, mindent hallunk, mindent értünk, nincs szükség kiabálásra. Szerintünk hajrá, Fidesz, hajrá, Győr! – intette nyugalomra a győri Lázárinfón hőbörgő tiszás provokátorokat Lázár János.

Győrben tart Lázárinfót a tárcavezető Forrás: Lázár János Facebook-oldala

A jelenetet Deák Dániel is megosztotta a Facebook-oldalán, úgy kommentálva, hogy

Ez a beszéd: Lázár János helyretette a háborún röhögő tiszás provokátorokat!

– Az a stílus, amit néhányan itt próbálnak megjeleníteni, szégyent hoz Győrre. Győr az ország büszkesége, Magyarország egyik legfejlettebb városa, ahol az emberek bruttó átlagkeresete 720 ezer forint, ahol mindenkinek van munkája, aki dolgozni akar – mondta a tárcavezető, aki figyelmeztetett, hogy a politikai feszültség és a gyalázkodás nem szolgálja a város érdekeit: – Ha most engednek az erőszaknak és a gyalázkodásnak, Győr szégyenben marad a kamerák előtt, az egész ország előtt. Ezt én nem javaslom önöknek, ne engedjék, hogy

a Tisza Párt aktivistái szégyent hozzanak Győrre!

– fogalmazott.

Egy másik Facebook-videóból az derült ki, hogy az erőszakos tiszás provokátorok az ukrán fiatalok halálán nevetgéltek. Szakács István videóján Lázár János azt mondja:

Én nagyon sajnálom, hogyha van a teremben olyan, akit nem érdekel és nem érint meg, hogy ezen a héten az ukrán statisztika szerint kilencezer fiatal veszti életét a fronton.

A miniszter hozzátette: ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Azt kérte a választóktól, jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani.

Azt szerettem volna elmondani a legnagyobb tisztelettel, kérve az önök türelmét, a bekiabálók együttműködését is. Ezen a héten kilencezer huszonéves fiatal hal meg, innen ezer kilométerre egy fronton. Aki ezen röhög, más ember halálán, aki belekiabál, belefütyül kilencezer huszonéves fiatal, összesen több százezer fehér keresztény huszonéves fiatal halálába, az szégyellje magát, alkalmatlan és méltatlan a közbizalomra

– jelentette ki Lázár János.