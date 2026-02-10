Lázárinfó –Szerdán Győrben várja a kérdéseket a miniszter

Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Lázár János közösségi oldalán jelentette be, hogy Győrbe látogat.

Forrás: Facebook2026. 02. 10. 7:34
Az építési és közlekedési miniszter újabb Lázárinfó időpontját jelentette be közösségi oldalán. Lázár János ezúttal Győrbe látogat, ahol a Vásárcsarnokban lehet kérdezni a politikust csütörtökön 17 órától.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

