Az építési és közlekedési miniszter újabb Lázárinfó időpontját jelentette be közösségi oldalán. Lázár János ezúttal Győrbe látogat, ahol a Vásárcsarnokban lehet kérdezni a politikust csütörtökön 17 órától.
Lázárinfó –Szerdán Győrben várja a kérdéseket a miniszter
Lázár János közösségi oldalán jelentette be, hogy Győrbe látogat.
Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
