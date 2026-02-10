Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Kocsis MátéUkrajnaEurópai Unió

Kocsis Máté: Kinek a pénzét égetik el egy értelmetlen háborúra?

A Fidesz frakcióvezetője szerint az ukrajnai háború finanszírozását az unió az emberektől szedné be.

2026. 02. 10. 6:51
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
– Itt van 1500 milliárd dollár, még forintban is durva lenne – hangzik el Kocsis Máté Facebook- videójában. A Fidesz parlamenti frakciója reagált arra, hogy ekkora igénye van Ukrajnának az Európai Uniótól. Hozzátette: erre meg is kapták az ígéretet. Ukrajna igénye 800 milliárd az ország működtetésére és 700 milliárd dollár a katonai kiadásokra.

Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását akarja (Fotó: AFP)
Fotó: AFP

– Igények. Nem tudom, hogy kinek van erre igénye, de ezek szerint nekik van – mondta. Kocsis Máté felvázolta, hogy két lehetőség van: 

vagy megszorításokból, adóemelésekből be kell szedni az emberektől vagy hitelt kell felvenni. 

Vagy a jelen pénzét égetik el egy értelmetlen háborúra vagy a jövő generációkét hitel formájában – jelentette ki a frakcióvezető.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI)

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

