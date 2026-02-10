Kocsis Máté: Kinek a pénzét égetik el egy értelmetlen háborúra?

– Itt van 1500 milliárd dollár, még forintban is durva lenne – hangzik el Kocsis Máté Facebook- videójában. A Fidesz parlamenti frakciója reagált arra, hogy ekkora igénye van Ukrajnának az Európai Uniótól. Hozzátette: erre meg is kapták az ígéretet. Ukrajna igénye 800 milliárd az ország működtetésére és 700 milliárd dollár a katonai kiadásokra.

Fotó: AFP

– Igények. Nem tudom, hogy kinek van erre igénye, de ezek szerint nekik van – mondta. Kocsis Máté felvázolta, hogy két lehetőség van:

vagy megszorításokból, adóemelésekből be kell szedni az emberektől vagy hitelt kell felvenni.

Vagy a jelen pénzét égetik el egy értelmetlen háborúra vagy a jövő generációkét hitel formájában – jelentette ki a frakcióvezető.