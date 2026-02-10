Vascsövekkel fenyegették a tiszásokat lebuktató informátort, a rendőrség nyomoz

A Magyar Nemzet információi szerint felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával indult nyomozás a rendőrségen azt követően, hogy a családját is fenyegették annak a korábban megvert tarnazsadányi férfinak, aki leleplezte: tiszások pénzt fizettek rovott múltú embereknek, hogy megzavarják a gyöngyösi Lázárinfót.

Az előzményekről annyit érdemes tudni, hogy a férfi korábban kitálalt Pócsnak János fideszes képviselőnek arról, hogy a Tisza Párt tarnazsadányi szimpatizánsa, Csík Miklós és emberei húszezer forintért és benzinpénzért szerveztek be bűnöző múltú személyeket Lázár János gyöngyösi eseményének megzavarására. Rácz Richárdot ezek után megverték, az ügyben pedig nyomozás indult. Pár nappal később egy másik incidens is történt, és ismét Rácz Richárdot támadták meg. A férfi zaklatottan hívta fel Pócs Jánost, és elmondta neki, hogy újra megtámadták, és vascsövekkel fenyegetik őt és a családját. A telefonbeszélgetésbe a férfi édesanyja is bekapcsolódott, aki azt állította, hogy a támadóknál lőfegyvert is látott.

Tényi István mindezek miatt fordult a rendőrséghez, a nyomozást pedig el is rendelték.