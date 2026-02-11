Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

szentkirályi alexandratisza pártmagyar péterválasztásfidesz

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter elbújt, miközben a Fidesz politikusai járják az országot + videó

A következő választáson nem négy évről döntünk, hanem sorsot választunk magunknak – mutatott rá a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 12:45
– Hol van Magyar Péter? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője az új videójában rámutatott, a Tisza Párt elnöke tavaly december óta, miután folyamatosan megszégyenült a fórumaival és az azokon lézengő emberek csekély számával, elbújt a budai hegyekben, és azóta senki sem látta.

Budapest, 2026. január 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője beszédet mond a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án. A gyűlésen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében hangsúlyozta:

Ezzel szemben a Fidesz politikusai sorra járják az országot, hétköznap és hétvégén is, és telt házas fórumokon beszélgetnek a magyarokkal.

A kormánypárti politikus szerint ez is jól mutatja, hogy a többség a nemzeti kormány mögött áll, és a magyar emberek jól érzik, mi a választás tétje.

Nem négy évről döntünk, hanem sorsot választunk magunknak

– mutatott rá.

Szentkirályi Alexandra szerint a kérdés az, hogy hagyjuk-e magunkat beterelni a háborús brüsszeli fősodorba, visszaadjuk-e az országot a multiknak, és búcsút intünk-e minden nagyszerű közös eredményünknek az elmúlt 16 évből, vagy maradunk a magyar úton, a béke útján, az olcsó energia és a családtámogatás útján?

A döntés egyértelmű. Április 12-én a Fidesz a biztos választás

– szögezte le a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

 

