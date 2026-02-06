Szentkirályi Alexandra: A magyarok nem bíznak a Tisza Pártban

A magyarok többsége nem bízik a Tisza Pártban, és ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat, magabiztosan győzne a Fidesz – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke ismertette: már egy amerikai közvélemény-kutató cég is Fidesz-győzelmet jósol. A McLaughlin & Associates friss kutatása szerint a Fidesz–KDNP 43 százalékon áll, míg a Tisza támogatottsága 37 százalék – közölte a fővárosi frakcióvezető.

Fotó: Csudai Sándor

Ez egy amerikai kutatónak az anyaga, annak a John McLaughlinnak, aki egyébként Trumpnak is a közvélemény-kutatásokat csinálta, úgyhogy valószínűleg eléggé ért a dolgához – mutatott rá a frakcióvezető. Majd hangsúlyozta:

Szerintem a hatnál még nagyobb százalékos előnyünk is lesz, ahogy halad a kampány.

A válaszadók kétharmada (63 százaléka) kimondta azt is, hogy elutasítja Brüsszel tervét, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába. Tehát nem kérdés, a magyarok ki akarnak maradni a háborús őrületből, és amíg a Fidesz van kormányon, következetesen a béke útján fogunk járni – szögezte le Szentkirályi Alexandra.

A kutatás azt is alátámasztja, hogy a magyarok többsége szerint Magyar Péter végrehajtaná, amit Brüsszel kér, és így könnyen belesodródnánk a háborúba – írta a frakcióvezető. Majd rámutatott: egyedül a Fidesz képes nemet mondani a brüsszeli követelésekre.