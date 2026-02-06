orbán viktorsemjén zsoltrendőrségtisza párttényi istván

Kivégeznék Orbán Viktort – nyomoz a rendőrség tiszás szimpatizánsok kommentjei miatt

Nyomozást indított a rendőrség Orbán Viktor halálát és Semjén Zsolt munkatáborba küldését kívánó tiszás kommentelők ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Az ügyben Tényi István tett feljelentést a hatóságnál.

2026. 02. 06. 16:49
Büntetőeljárást indított a rendőrség azoknak a Tisza-szimpatizáns kommentelőknek az ügyében, akik Orbán Viktorról és feleségéről, illetve Semjén Zsoltról írtak gyalázkodó mondatokat Magyar Péter egyik korábbi Facebook-posztja alatt – tájékoztatta lapunkat Tényi István, aki mindezek miatt még tavaly ősszel fordult a hatósághoz közösség tagja elleni erőszak és internetes agresszió gyanújával.

Tényi elmondta, február közepén tanúként fogják meghallgatni az ügyben.

Ahogy arról beszámoltunk, már általánossá kezd válni tiszás szimpatizánsok körében a gyilkosságra és illegális cselekedetek végrehajtására való felszólítás. Magyar Péter Facebook-oldalán közzétett, tavalyi bejegyzése alá az egyik tiszás kommentelő például az írta, „Ceausescu is az utolsó pillanatig ugráltatta a rendőröket, mondjuk az utolsó utasításokat már nem hajtották végre. Viszont a feleségével együtt lőtték le őket élő adásban! Jó lenne, ha itthon is így történne, de elég volna, ha börtön lenne a vége.”

Szintén Magyar Péter bejegyzése alatt egy másik kommentelő Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes öngyilkosságáról álmodozott, azt írta: „Reméljük, öngyilokba menekül!” Volt, aki a kommunizmus legsötétebb éveit idéző módon munkatáborba zárná és kasztráltatná Semjén Zsoltot egy olyan cselekedetért, amit valójában meg sem tett.

Horváth József
A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

