Elszabadultak az indulatok Magyar Péter támogatói között: kivégeznék Orbán Viktort, munkatáborba zárnák Semjén Zsoltot

Továbbra is folytatja az álhírterjesztést Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán. A politikus továbbra is suttogó propagandával hergeli a híveit a kormánypártok ellen, politikai hasznot remélve az ügyből. A Tisza hívei körében mindeközben már általánossá kezdenek válni a gyilkosságra és illegális cselekedetek végrehajtására való felszólítás. Magyar Péter közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzése alá az egyik tiszás kommentelő az írta,

Ceausescu is az utolsó pillanatig ugráltatta a rendőröket, mondjuk az utolsó utasításokat már nem hajtották végre. Viszont a feleségével együtt lőtték le őket élő adásban! Jó lenne, ha itthon is így történne, de elég volna, ha börtön lenne a vége.

(Forrás: Facebook)

Szintén Magyar Péter bejegyzése alatt egy másik kommentelő Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes öngyilkosságáról álmodozott, azt írta:

Reméljük, öngyilokba menekül!

(Forrás: Facebook)

Azonban volt olyan is aki a kommunizmus legsötétebb éveit idéző módon munkatáborba zárná és kasztráltatná Semjén Zsoltot egy olyan cselekedetért, amit valójában meg sem tett.

(Forrás: Facebook)

Kémiai kasztrálás után dolgozhatna a napi betevőért kőbányában, és még akkor sem nyerné el a büntetését

– jelentette ki a hozzászóló.