Vagyonelkobzásról álmodozik a Tisza Párt

A Tisza Párt elkötelezett csepeli támogatói ezúttal Orbán Győző hatvanpusztai birtokára vetették ki a hálójukat. Magyar Péter emberei szavazást hirdettek, hogy egy esetleges vagyonelkobzás esetén milyen létesítményt alakítsanak ki a területen. A választási lehetőségek között volt munkatábor, amit úgy definiáltak,

ahol a volt NER-elit kubikolással, krumpliszedéssel és kórházi ágyneműhúzással dolgozza le a bűneit, frissítőket szolgálva fel a látogatóknak.

Szintén embertelenül voltak kreatívok a csepeli tiszások amikor a NER luxusbörtönt definiálták, mint írták,

a cellákban lakhatnak azok a NER-esek, akik eddig az ellopott adómilliárdjainkból életek. A közönség pedig sétálgathat a folyosókon és szabadon megtekintheti őket.

Nem ez az első eset, hogy a jogállamiságot sárba tipró, és a kormánypártiakat alapvető emberi méltóságukban sértő ötletekkel rukkoltak elő a Tisza Párt támogatói. Nemrég a kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítottak a Tisza Párt egyik csoportjában.

Sortűz, kivégzett diktátorok és hazaárulózás – ez mind szerepelt abban a bejegyzésben, amelyet Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok! elnevezésű csoportban osztott meg annak adminisztrátora.

A férfi, aki a profilja és a megosztott bejegyzése alapján a Tisza Párt egyik legelkötelezettebb támogatója, egy olyan bejegyzést osztott meg, amelyben az áll,

Mussolinit meg sortűzzel végezték ki az olaszok, aztán fellógatták a hulláját a téren, és tömegével mentek oda az emberek leköpni. Ceausescu meg szintén kapta a sortüzet, aztán a szülőfalujába épített stadion azóta is csak rohad. Janukovic villája pedig múzeum lett, hogy az ukránok ne felejtsék el soha, milyen az oroszoknak eladni magadat. Csak úgy eszembe jutott, akinek nem inge, nem veszi magára. Én egy hazaáruló Pétert ismerek, de őt Szijjártónak hívják.

A bejegyzéshez természetesen mellékeltek képet egy jachtról, Hatvanpusztáról, Rogán Antalról. Illetve egy képernyőfelvételt is csatoltak, amelyen Orbán Balázs Orseolo Péter szerepét firtatja a magyar történelemben.