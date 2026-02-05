Magyar PéterBajusz GáborTisza PártgyűlöletMiskolc

Magyar Péter csattanós választ kapott a lenézett vidékiektől

A Tisza elnöke újabb gyalázkodást engedett meg magának.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 23:10
Csattanós választ kapott Magyar Péter Bajusz Gábor fideszes miskolci önkormányzati képviselőtől, aki a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt elnökének gyalázkodó kijelentéseire – írja a Boon. Emlékezetes, Magyar Péter korábban lepratelepnek, prolilágernek, valamint suttyó helynek nevezte a Miskolcot, azonban ezzel nem fejezte be a gyalázkodást a Tisza-vezér, ugyanis a vidékieket debileknek minősítette.

Tisza Párt, Magyar Péter, Deák Dániel Máté Krisztián
Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Bajusz Gábor jelezte: tegnap „bohócnak” nevezte őt a baloldali pártvezér egy elütésektől hemzsegő posztban. A képviselő ennek ellenére higgadt választ adott Magyar Péter kirohanására.

„Több mint egy évtizeden át tapsoltál Orbán Viktornak. Több mint egy évtizeden keresztül akartál munka nélkül pénzt és karriert. Több mint egy évtizedig járattad le a jobboldalt. Azonban még ez a több mint egy évtized is

kevés volt, hogy megértsd, mit jelent az emberek szolgálata

– üzente Magyar Péternek Bajusz Gábor. Majd rámutatott, hogy a Tisza-vezér minden gesztusából látszik: fel szeretne nőni Orbán Viktorhoz, de ez túl nagy feladat számára.

„Shithole”-nak tartod Miskolcot és az itt élőket „fogatlan proliknak”. Tudjuk, hiszen nem is rejtetted véka alá: lenézed a vidéket, és mélységesen megveted Miskolcot.

„Emlékszel, ugye? Mi igen. Szerinted a város – amely sok tízezer ember otthona – egy pöcegödör? Hihetetlen mértékű gőg. Ismerjük ezt a beképzelt stílust, és bármennyire is elvakít a mértéktelen hiúság, most te is érzed…” – emelte ki a képviselő. Hozzátette: világosan látszik, hogy Magyar Péternek fogalma sincs arról, hogy mi egy miniszterelnök-jelölt feladata.

Bajusz Gábor teljes üzenetét ide kattintva elolvashatják a Boon cikkében.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

