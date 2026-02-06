Friss amerikai kutatás: túl kockázatosnak tartják a választók Magyar Pétert

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP kapná a legtöbb szavazatot – derül ki a McLaughlin & Associates friss kutatásából. Az amerikai közvélemény-kutató cég az Index megbízásából készített pártpreferencia-felmérést, a január 27. és 30. között zajló, ezerfős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte. Az eredmények alapján a kormánypártok támogatottsága jelenleg 43 százalék, a Tisza Párt 37 százalékon áll, az eredményekből jól látszik, hogy a Fidesz–KDNP továbbra is őrzi előnyét, miközben a Tisza Párt támogatottsága és vezetőjének megítélése erősen megosztja a közvéleményt.

A friss amerikai kutatás szerint Magyar Péter támogatottsága erősen megosztja a közvéleményt (Forrás: Index)

A kutatás szerint mindkét nagy párt egy százalékpontot veszített a legutóbbi méréséhez képest. A november végén készült kutatáshoz viszonyítva tehát enyhe visszaesés látható.

A bizonytalan szavazók aránya viszont változatlan, továbbra is 4 százalék.

A felmérés szerint négypárti Országgyűlés alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna a parlamentbe, utóbbi kettő párt éppen átlépné a küszöböt, 5–5 százalékos eredménnyel.

Túl nagy kockázatot jelent Magyar Péter

A McLaughlin & Associates korábban nemcsak pártpreferenciát mért, hanem azt is vizsgálta, mit gondolnak a magyarok a Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről. A többség, a megkérdezettek 62 százaléka úgy vélekedett, hogy Magyar túl forrófejű és túl kockázatos. A válaszadók többsége szintén úgy gondolta, Magyar Péter jobban szereti önmagát, mint a magyar embereket (52 százalék ért egyet ezzel, 43 nem, 5 bizonytalan). Illetve, hogy nem lehet benne megbízni, mert kormányon nem azt tenné, amit ígér: utóbbi állítással a válaszadók 51 százaléka értett egyet, 44 százaléka nem, míg öt százalékuk nem tudta eldönteni, vagy nem kívánt válaszolni.

A legfrissebb felmérésükben is több aktuális politikai kérdés előkerült. Egyrészt arra keresték a választ, hogy a megkérdezettek inkább egyetértenek-e, vagy inkább nem Brüsszel azon tervével, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába. Az eredmény egyértelmű.