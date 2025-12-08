Orbán Viktor és a Fidesz fölényesen vezet egy új amerikai kutatás szerint

Ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást, a biztos pártválasztók között a Fidesz 44 százalékot kapna, míg a Tisza Párt 38 százalékon állna – derült ki az Index megbízásából készült ezerfős közvélemény-kutatásból. A McLaughlin & Associates amerikai kutatócég által végzett felmérésből az is kirajzolódik, mindkét párt egyaránt egy százalékponttal erősödött a szeptemberi felméréshez képest.

Hárompárti parlament alakulna (Forrás: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató)

Amerikai kutatás: Orbán Viktor a befutó

A november 26. és 28. között készült közvélemény-kutatás szerint a Mi Hazánk most 5 százalékot érne el. A teljes lakosságot vizsgáló minta alapján így hárompárti parlament alakulna.

Érdekesség azonban, hogy feltűnően alacsony a bizonytalanok aránya: az amerikai kutatás szerint mindössze 4 százalék.

Arra is rákérdeztek, hogy a válaszadók szerint ki lehet a legnagyobb eséllyel a miniszterelnök 2026 után, függetlenül attól, hogy kire szavaznának: Orbán Viktort 51 százalék tartja befutónak jövőre, Magyar Pétert mindössze 42 százalék.

(Forrás: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató)

Nem tett jót a Tiszának a kiszivárgott adócsomag-tervezet

A friss amerikai kutatás azt is vizsgálta, hitelesnek tartják-e az emberek a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagját: a választók 62 százaléka hitelesnek tartja, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem.

A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, mit szólnak a válaszadók a Tisza egyes intézkedésterveihez, például az áfa megemeléséhez. A javaslat rendkívül népszerűtlen, a válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését, és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

Arra a kérdésre, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások, az ötletet szintén egyértelmű elutasítás fogadta:

a válaszadók 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatás egy harmadik intézkedéstervezetről, a 20 százalékos nyugdíjadóról és az özvegyi nyugdíjra is vonatkozóan is kérdezett, a nyugdíjadó ötletét a válaszadók 69 százaléka határozottan elutasította, és további 12 százalék inkább nem ért vele egyet.