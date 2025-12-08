Orbán ViktorTisza Pártpozícióközvélemény-kutatásMagyar Péter

Orbán Viktor és a Fidesz fölényesen vezet egy új amerikai kutatás szerint

Míg Orbán Viktor pozíciója tovább erősödött, addig a Tisza Párt megítélését látványosan rontja a kiszivárogtatott tanulmánygyűjtemény – derül ki egy új amerikai közvélemény-kutatásból, amely szerint ha most vasárnap tartanák a választást, a Fidesz megőrizné többségét.

Munkatársunktól
2025. 12. 08. 10:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást, a biztos pártválasztók között a Fidesz 44 százalékot kapna, míg a Tisza Párt 38 százalékon állna – derült ki az Index megbízásából készült ezerfős közvélemény-kutatásból. A McLaughlin & Associates amerikai kutatócég által végzett felmérésből az is kirajzolódik, mindkét párt egyaránt egy százalékponttal erősödött a szeptemberi felméréshez képest.

amerikai kutatás
Hárompárti parlament alakulna (Forrás: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató)

 

Amerikai kutatás: Orbán Viktor a befutó

A november 26. és 28. között készült közvélemény-kutatás szerint a Mi Hazánk most 5 százalékot érne el. A teljes lakosságot vizsgáló minta alapján így hárompárti parlament alakulna.

Érdekesség azonban, hogy feltűnően alacsony a bizonytalanok aránya: az amerikai kutatás szerint mindössze 4 százalék.

Arra is rákérdeztek, hogy a válaszadók szerint ki lehet a legnagyobb eséllyel a miniszterelnök 2026 után, függetlenül attól, hogy kire szavaznának: Orbán Viktort 51 százalék tartja befutónak jövőre, Magyar Pétert mindössze 42 százalék.

(Forrás: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató)

 

Nem tett jót a Tiszának a kiszivárgott adócsomag-tervezet

A friss amerikai kutatás azt is vizsgálta, hitelesnek tartják-e az emberek a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagját: a választók 62 százaléka hitelesnek tartja, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem.

A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, mit szólnak a válaszadók a Tisza egyes intézkedésterveihez, például az áfa megemeléséhez. A javaslat rendkívül népszerűtlen, a válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését, és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

Arra a kérdésre, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások, az ötletet szintén egyértelmű elutasítás fogadta:

a válaszadók 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatás egy harmadik intézkedéstervezetről, a 20 százalékos nyugdíjadóról és az özvegyi nyugdíjra is vonatkozóan is kérdezett, a nyugdíjadó ötletét a válaszadók 69 százaléka határozottan elutasította, és további 12 százalék inkább nem ért vele egyet.

A felmérésben egy érzékeny javaslatra, a gyed megszűnésére is rákérdeztek, amely helyett csak fizetős, biztosítói csomag lenne elérhető. A válaszadók 64 százaléka egyáltalán nem ért ezzel egyet, míg további 15 százalék inkább nem támogatná az ötletet, a többség tehát ezt a tervet is határozottan elutasítja.

(Forrás: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató)

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

add-square Baloldali megszorítócsomag

Brutálisan megemelné a személyi jövedelemadót a Tisza Párt: ez a megszorítócsomagjuk egyik sarokköve

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu