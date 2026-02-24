Már két tünet is elég: így ismerheti fel a cannabishasználati zavart

A cannabist sokan ártalmatlannak tartják, azonban a rendszeres vagy kontrollálatlan használata komoly problémákat idézhet elő a mindennapi életben – hívta fel a figyelmet egy tanulmányában a Drogkutató Intézet. A fogyasztó fokozatosan elveszíti az irányítást a használat felett, és a szer egyre nagyobb szerepet kap a döntéseiben. Ezért is fontos felismerni a korai jeleket, hogy időben lehessen segítséget kérni, és visszanyerni az egyensúlyt.

Fotó: Pexels

De miért is használnak sokan cannabist? Számos indíték lehet, de sokaknál például az egyik legjellemzőbb ok, hogy ellazuljanak egy stresszes munkanap után vagy hogy könnyebben tudjanak elaludni. Eleinte talán csak alkalmanként használja valaki a szert, idővel azonban előfordulhat, hogy egyre inkább a erre támaszkodik, hogy megszabaduljon a kellemetlen érzésektől, a feszültségtől vagy az álmatlanságtól.

Könnyű túltolni

Gyakori, hogy az egyén azért kezdi el napi rendszerességgel fogyasztani a cannabist, hogy a számára megszokott vagy „normális” állapotot fenntartsa. Azonban a rendszeres használat miatt a szervezet toleranciát alakít ki a szer hatásaival szemben, ezért a kívánt élmény eléréséhez egyre nagyobb mennyiségre van szükség. A kutatók figyelmeztetnek:

a cannabishasználók gyakran a tervezettnél nagyobb mennyiséget fogyasztanak, ami funkcionális károsodáshoz vezethet.

Emiatt romolhat a munkahelyi teljesítményük vagy elhanyagolhatnak fontos feladatokat, például a számlák befizetését, miközben a pénzüket inkább további adagok beszerzésére fordítják.

Már két tünet is elég

A használók gyakran annak ellenére folytathatják a cannabis fogyasztását, hogy zavartságot, memóriaproblémákat és szorongást tapasztalnak. A barátok és családtagok is felismerhetik a problémás használat jeleit, és javasolhatják a fogyasztás csökkentését vagy abbahagyását. Ez azonban nehézséget jelenthet, mivel hirtelen elhagyás esetén szorongást, ingerlékenységet és alvászavarokat is átélhetnek a szerhasználók.

Ezek az elvonási tünetek megnehezítik a fogyasztás csökkentését vagy a leszokást

– mutatott rá elemzésében az intézet, figyelmeztetve: a szer újbóli használatával a tünetek gyorsan enyhülnek, ami visszaesési ciklust hoz létre.