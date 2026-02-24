kannabiszmarihuánakábítószer

Már két tünet is elég: így ismerheti fel a cannabishasználati zavart

A cannabishasználat veszélyeit gyakran alábecsülik, pedig a rendszeres fogyasztás könnyen szerhasználati zavarrá válhat – figyelmeztet a Drogkutató Intézet. Egy tanulmányuk részletesen bemutatja, milyen tünetek jelzik a függőség kialakulását, és mikor beszélhetünk már súlyos problémáról.

Magyar Nemzet
Forrás: Drogkutató Intézet2026. 02. 24. 19:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A cannabist sokan ártalmatlannak tartják, azonban a rendszeres vagy kontrollálatlan használata komoly problémákat idézhet elő a mindennapi életben – hívta fel a figyelmet egy tanulmányában a Drogkutató Intézet. A fogyasztó fokozatosan elveszíti az irányítást a használat felett, és a szer egyre nagyobb szerepet kap a döntéseiben. Ezért is fontos felismerni a korai jeleket, hogy időben lehessen segítséget kérni, és visszanyerni az egyensúlyt.

A kannabiszhasználat veszélyeit gyakran alábecsülik, pedig a rendszeres fogyasztás könnyen szerhasználati zavarrá válhat (Fotó: Pexels)
Fotó: Pexels

De miért is használnak sokan cannabist? Számos indíték lehet, de sokaknál például az egyik legjellemzőbb ok, hogy ellazuljanak egy stresszes munkanap után vagy hogy könnyebben tudjanak elaludni. Eleinte talán csak alkalmanként használja valaki a szert, idővel azonban előfordulhat, hogy egyre inkább a erre támaszkodik, hogy megszabaduljon a kellemetlen érzésektől, a feszültségtől vagy az álmatlanságtól.

 

Könnyű túltolni

Gyakori, hogy az egyén azért kezdi el napi rendszerességgel fogyasztani a cannabist, hogy a számára megszokott vagy „normális” állapotot fenntartsa. Azonban a rendszeres használat miatt a szervezet toleranciát alakít ki a szer hatásaival szemben, ezért a kívánt élmény eléréséhez egyre nagyobb mennyiségre van szükség. A kutatók figyelmeztetnek:

a cannabishasználók gyakran a tervezettnél nagyobb mennyiséget fogyasztanak, ami funkcionális károsodáshoz vezethet.

Emiatt romolhat a munkahelyi teljesítményük vagy elhanyagolhatnak fontos feladatokat, például a számlák befizetését, miközben a pénzüket inkább további adagok beszerzésére fordítják.

 

Már két tünet is elég

A használók gyakran annak ellenére folytathatják a cannabis fogyasztását, hogy zavartságot, memóriaproblémákat és szorongást tapasztalnak. A barátok és családtagok is felismerhetik a problémás használat jeleit, és javasolhatják a fogyasztás csökkentését vagy abbahagyását. Ez azonban nehézséget jelenthet, mivel hirtelen elhagyás esetén szorongást, ingerlékenységet és alvászavarokat is átélhetnek a szerhasználók.

Ezek az elvonási tünetek megnehezítik a fogyasztás csökkentését vagy a leszokást

– mutatott rá elemzésében az intézet, figyelmeztetve: a szer újbóli használatával a tünetek gyorsan enyhülnek, ami visszaesési ciklust hoz létre. 

Jellemző tünetek lehetnek függőség esetén:

  • a tervezettnél nagyobb mennyiségű vagy hosszabb ideig tartó használat annál, mint amit a fogyasztó eredetileg tervezett,
  • a cannabis iránti sóvárgás, azaz erős késztetés vagy vágy a használatra,
  • a sikertelen próbálkozások a használat csökkentésére vagy abbahagyására,
  • a használat folytatása a fizikai vagy pszichológiai problémák súlyosbodása ellenére,
  • jelentős szerepkötelezettségek elmulasztása munkahelyen, iskolában vagy otthon,
  • tolerancia kialakulása, vagyis ugyanazon hatás eléréséhez egyre nagyobb mennyiségre van szükség,
  • valamint az elvonási tünetek jelentkezése – ilyenek a szorongás, az ingerlékenység vagy alvászavar.
    A tanulmányban a fenti kritériumok mellett azt is megemlítik, hogy két-három tünet enyhe, kevés problémával járó cannabishasználati zavarra utal. A négy-öt tünettel jellemezhető állapot közepes súlyosságúnak számít, míg a hat vagy több tünet súlyos szerhasználati zavart jelez.

A Drogkutató Intézet rámutatott: a cannabishasználat veszélyeit gyakran alábecsülik, pedig a szerhasználati zavar kialakulásának kockázata jóval magasabb, mint ahogy sokan gondolják. A rendszeres fogyasztás könnyen olyan ördögi körbe sodorhatja az embert, ahol a kellemetlen érzések enyhítésére használt szer maga válik a problémák forrásává. Hangsúlyozták: ezért fontos felismerni a korai jeleket, és komolyan venni a változó használati szokásokat. „A tudatosság, az őszinte önreflexió és a megfelelő segítség időben történő igénybevétele jelentheti a kiutat ebből a nehezen megtörhető körből” – összegeztek.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu