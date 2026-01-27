kannabiszBóka JánosEurópai Unió

Bóka János: A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel

Bóka János a közösségi oldalán számolt be a legújabb brüsszeli tervekről: a drogliberalizációt is Magyarországra akarják kényszeríteni. Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószer-politikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani – hangsúlyozta a miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 17:09
Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter Forrás: AFP
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán számolt be a legújabb brüsszeli tervekről, miszerint az unió bírósága drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kedden ismertetett ítélet szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a cannabis besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott.

Bóka János közösségi oldalán számolt be a legújabb brüsszeli tervekről: a drogliberalizációt is Magyarországra akarják kényszeríteni
Bóka János a közösségi oldalán számolt be a legújabb brüsszeli tervekről: a drogliberalizációt is Magyarországra akarják kényszeríteni. Fotó: AFP

A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel

– kezdte a bejegyzést Bóka, aki az üzenet komolyságát hangsúlyozva elmondta, hogy a bíróság úgy döntött, hogy Magyarország uniós jogot sértett, amikor a cannabis besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott. A miniszter egyértelművé tette, hogy a magyar kormány drogpolitikai álláspontja világos, elítélik a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartják. 

Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószer-politikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani. Nem engedünk semmilyen nyomásnak, amely beavatkozna a nemzeti drogpolitikába vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot

– zárta a posztot Bóka János.

 

Borítókép: Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

