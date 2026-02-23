kábítószer kereskedelembíróságkábítószerbűncselekmény

Egy egész család kereskedett kábítószerrel

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival és nővel, valamint gyerekeikkel szemben, akik bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel.

Forrás: MTI2026. 02. 23. 10:58
Forrás: Police.hu
Egy Ráckevén élő család 2023 nyarától közel egy éven keresztül több fajta kábítószert árult a környéken élő fogyasztóknak. A pár idősebb gyermeke volt a fő értékesítő, akinek a szülei és a 18 évesnél fiatalabb testvére is közreműködtek a kábítószer beszerzésében, kimérésében, a vevőkkel történő egyeztetésben és kiszolgálásában – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A program célja az volt, hogy a büntetés helyett a rehabilitáció felé terelje a drogfogyasztókat
Fotó: AFP

A vád szerint többször is a fiatalkorú gyermeknek kellett otthonról elhozni a testvére által eladott kábítószert, illetve több alkalommal neki kellett a hozzájuk illegális szerért érkező embereket kiszolgálnia. Azonban 2023 decemberében az egyik vásárló, miután fogyasztott a kábítószerből, rosszul lett és válságos állapotban szállították be egy budapesti kórházba, ahol mesterséges altatásba helyezték.

Ezt követően a vásárló édesapja egy rokonát kérte meg, hogy menjen el a családhoz és hangfelvétel készítése mellett vegyen kábítószert, hogy utána feljelentést tegyenek a rendőrségen.

A feljelentés megtétele után a rendőrség kutatást tartott a család ráckevei otthonában, ahol kábítószert találtak. A Pest Vármegyei Főügyészség a család tagjait minősített kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja, és a szülőknek kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt is felelniük kell. A közlemény szerint a párral és a nagyobb gyermekükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, valamint a szülők minden olyan foglalkozástól való eltiltásának kiszabását indítványozza a főügyészség, amelynek keretében 18 éven aluli személlyel kerülnének kapcsolatba. A fiatalkorú vádlottal szemben a főügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)


Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

