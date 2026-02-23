bokros lajostisza párttűzfalcsoportmegszorításokáfacsökkentésMagyar Péter

Teljes káosz a Tiszánál, Bokros Lajos cáfolta a párt programját

Két különösen fájó ponton cáfolta Magyar Péterék terveit Bokros Lajos, a Tisza Párt környékén rendszeresen felbukkanó közgazdász – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál közölte, a drasztikus gazdasági intézkedéscsomag kidolgozója az áfacsökkentésre és a családi pótlékra vonatkozó balos elképzeléseket is bírálta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 10:29
bokros lajos, tisza párt, magyar péter MTI/Kovács Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Juszt László Magánbeszélgetés című műsorának vendége volt Bokros Lajos, a Horn-kormány pénzügyminisztere, aki az adásban baloldali, Tisza-közeli közgazdászként bírálta a párt egyes javaslatait. A Tűzfalcsoport arról számolt be, hogy Bokros mindenekelőtt megvédte a nevéhez fűződő, a magyar családokra katasztrofális hatással bíró Bokros-csomagot, szerinte 

„Bokros-csomagként ismert pénzügyi stabilizáció semmilyen törést nem okozott annak idején a népszaporulatban”. 

Aztán beszélt arról is, hogy „azoknak a gyermekvállalási kedve pedig, akiket ők agyontámogatnak – különösen most ezzel a két- és háromgyerekes anyáknak a teljes személyijövedelemadó-mentességével –, azok nem fognak azért több gyereket vállalni, mert kapnak még egy halom pénzt, hiszen a gyermekvállalás alapvetően és végső soron nem jövedelemkérdés.”

Mindez teljesen szembemegy a Tisza ígéreteivel, hiszen Bódis Kriszta – aki a baloldali LMBTQ-lobbi elindítója Magyarországon és a Tisza  családpolitikai felelőse – azt hangoztatta, hogy a családi pótlék és anyasági támogatás duplázása, újszülött-támogatás, iskolakezdési támogatás rászorulóknak című ígéretek is szerepelnek a portfóliójában.

Boros Lajos amellett, hogy kijelentésével cáfolta a családi pótlékkal kapcsolatos tiszás politikai terveket, az áfacsökkentési ígéreteket is bírálta. Mint mondta, „az áfa határkulcsát, ami egy világbajnok 27 százalék jelen pillanatban, azt le kell csökkenteni 22 százalékra”. Jelezte azt is ugyanakkor, hogy az

„5 százalékpontos csökkentés az már érzékelhető, hogyha ezt nem tudják, úgymond, nyereség formájában lenyelni a kereskedők meg az áruk forgalmazói, mert nem megy ki olyan többletkereslet a gazdaságba, ami lehetővé teszi az áremeléseket. Akkor kénytelenek lesznek ezt az 5 százalékpontos csökkentést az árakban érvényesíteni.”

A portál felidézte, hogy a tiszás Kármán András – aki 2011 decemberétől az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot töltötte be, és később az Erste Banknál volt vezető pozícióban – a HVG-nek arról beszélt, hogy a Tisza Párt „az egészséges élelmiszerek áfáját csökkenti 5 százalékra”, mire Bokros úgy reagált, hogy a kereskedők azért nem fogják „lenyelni” a különbözetet, mert a verseny miatt már nem tudják megtartani az adócsökkenés hatását, hanem az meg fog jelenni az alacsonyabb árakban. 

Bokros Lajos korábban sem rejtette véka alá, hogy ő a masszív megszorítások pártján áll, erről február elején a Klubrádió műsorában is beszélt. A Tisza Párthoz közel álló közgazdász szerint egyebek mellett 

többkulcsossá kell alakítani a személyi jövedelemadót és el kell törölni a gyerekek után járó adókedvezményeket, s az anyák teljes életre szóló adómentesítését. 

Bokros ezzel felmondta a Tiszának készült hatszáz oldalas csomag legfontosabb elemeit.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.