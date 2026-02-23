Teljes káosz a Tiszánál, Bokros Lajos cáfolta a párt programját

Juszt László Magánbeszélgetés című műsorának vendége volt Bokros Lajos, a Horn-kormány pénzügyminisztere, aki az adásban baloldali, Tisza-közeli közgazdászként bírálta a párt egyes javaslatait. A Tűzfalcsoport arról számolt be, hogy Bokros mindenekelőtt megvédte a nevéhez fűződő, a magyar családokra katasztrofális hatással bíró Bokros-csomagot, szerinte

„Bokros-csomagként ismert pénzügyi stabilizáció semmilyen törést nem okozott annak idején a népszaporulatban”.

Aztán beszélt arról is, hogy „azoknak a gyermekvállalási kedve pedig, akiket ők agyontámogatnak – különösen most ezzel a két- és háromgyerekes anyáknak a teljes személyijövedelemadó-mentességével –, azok nem fognak azért több gyereket vállalni, mert kapnak még egy halom pénzt, hiszen a gyermekvállalás alapvetően és végső soron nem jövedelemkérdés.”

Mindez teljesen szembemegy a Tisza ígéreteivel, hiszen Bódis Kriszta – aki a baloldali LMBTQ-lobbi elindítója Magyarországon és a Tisza családpolitikai felelőse – azt hangoztatta, hogy a családi pótlék és anyasági támogatás duplázása, újszülött-támogatás, iskolakezdési támogatás rászorulóknak című ígéretek is szerepelnek a portfóliójában.

Boros Lajos amellett, hogy kijelentésével cáfolta a családi pótlékkal kapcsolatos tiszás politikai terveket, az áfacsökkentési ígéreteket is bírálta. Mint mondta, „az áfa határkulcsát, ami egy világbajnok 27 százalék jelen pillanatban, azt le kell csökkenteni 22 százalékra”. Jelezte azt is ugyanakkor, hogy az

„5 százalékpontos csökkentés az már érzékelhető, hogyha ezt nem tudják, úgymond, nyereség formájában lenyelni a kereskedők meg az áruk forgalmazói, mert nem megy ki olyan többletkereslet a gazdaságba, ami lehetővé teszi az áremeléseket. Akkor kénytelenek lesznek ezt az 5 százalékpontos csökkentést az árakban érvényesíteni.”

A portál felidézte, hogy a tiszás Kármán András – aki 2011 decemberétől az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot töltötte be, és később az Erste Banknál volt vezető pozícióban – a HVG-nek arról beszélt, hogy a Tisza Párt „az egészséges élelmiszerek áfáját csökkenti 5 százalékra”, mire Bokros úgy reagált, hogy a kereskedők azért nem fogják „lenyelni” a különbözetet, mert a verseny miatt már nem tudják megtartani az adócsökkenés hatását, hanem az meg fog jelenni az alacsonyabb árakban.