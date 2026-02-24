Deák Dániel: Nem véletlen, hogy Zelenszkij Magyarországot zsarolja

Zelenszkij a béketárgyalások helyett továbbra is a háborús hergelésre helyezi a hangsúlyt – fogalmazott a közösségi oldalán közzétett videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy interjúrészletet is megosztott, amelyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy csak idő kérdése, és visszaszerzik az összes elfoglalt területet Oroszországtól. Mint mondta, eltérő nézeteik vannak a harmadik világháborúval kapcsolatban. Úgy hiszi, Putyin azt már elkezdte.

Deák Dániel szerint pontosan tudjuk, hogy hogyan kell az ilyen helyzeteket kezelni, és ezt is fogjuk tenni. Forrás: Facebook

Zelenszkij világháborúról beszél és arról, hogy folytatni kell a katonai nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben, vissza akarnak szerezni minden elfoglalt területet – hívta fel rá a figyelmet Deák Dániel, és hozzátette: nem véletlen, hogy azt a Magyarországot zsarolja, melynek vezetője a háború kitörése óta békepárti álláspontot képvisel. Orbán Viktor azonban nem enged a zsarolásnak.

Mint mondta:

Pontosan tudjuk, hogy hogyan kell az ilyen helyzeteket kezelni, és kezelni is fogjuk, és aki belénk harap, annak ki fog törni a foga. Úgyhogy keressenek fogorvost maguknak!

Deák Dániel azt is hozzátette:

Ezzel szemben Magyar Péter lepaktált az ukránokkal. El sem ítélte, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket. Egyre világosabb tehát az április 12-i választás tétje: vagy a magyar út, vagy a brüsszeli út.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)