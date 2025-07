370 lóerőt veszített a Lamborghini Temerario versenyautó

Az évek alatt több mint kétszáz Huracán GT3-as versenyautót értékesítettek, amelyekkel aztán 96 bajnoki címet szereztek a csapatok, ezt az örökséget hivatott folytatni a most bemutatott Lamborghini Temerario GT3, amely sokkal gyengébb az utcai autónál.

Amíg a rendszámos Lamborghini Temerario esetén a 4,0 literes V8-as biturbó önmagában 800 lóerős, a három villanymotor jóvoltából pedig 920 lóerő a rendszerteljesítmény, addig a Temerario GT3 versenyautónál az FIA-előírások miatt csak 550 lóerős a benzinmotor és le kell mondani a hibrid komponensekről is, a nyolcfokozatú duplakuplungos helyett hatfokozatú szekvenciális váltót használnak. Kisebb méretű turbófeltöltőket használ a versenyautó, amelyek azonban szélesebb fordulatszám-tartományban teszik lehetővé a csúcsteljesítmény lehívását. A kisebb turbók miatt a szívósort is átalakították, beleértve a légszűrőházakat is, a Capristo szállítja a verseny-kipufogórendszert.

Az alumínium térvázat úgy módosították, hogy könnyebben lehet az első-hátsó segédkeretet eltávolítani, ami megkönnyíti a szerelési munkákat, a teljes karosszériát karbonból készítik, nagyobb hűtőcsatornák vezetik a friss levegőt a fékekhez. A karosszéria orra és hátulja egy-egy darabból készül, az gyorsan cserélhető verseny közben, a fényszórókat is könnyen lehet cserélni sérülés esetén. A benzintartályt úgy módosították, hogy gyorsabban bele tud folyni az üzemanyag. A felfüggesztésben a KW által szállított hatféleképpen állítható lengéscsillapítókat használnak, gyorsan lehet módosítani a futómű-beállításokat. A Lamborghini Temerario GT3 hidraulikus kormányszervót használ, a belső térben a könnyebb leolvashatóság érdekében módosították a grafikát. A gyár a 2026-os szezon folyamán véglegesíti majd a fejlesztést, amely során minden fontos gumibeszállító termékével éles körülmények között teszteli majd az új versenyautót, mielőtt azt elkezdik árulni.