Zelenszkij néhány órás bécsi látogatása közel félmillió euróba került

Az osztrák adófizetőknek a vártnál is többe került Zelenszkij 2025. június 16-i rövid látogatása. A Belügyminisztérium által biztonsági intézkedésekre már bejelentett 360 000 eurón felül az Elnöki Kancellária további 103 000 euróval járult hozzá. A teljes költség így tetemes, 463 000 euróra rúg vagyis több mint 181 millió forintra – számol be róla az OE24.
Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára élesen bírálta a kiadásokat:
Bőven van pénz drága rendezvényekre külföldi állami vendégekkel – de nincs pénz a hazánkban élő nyugdíjasok és családok számára.
Az FPÖ politikusa ezt a kormány félresikerült prioritásainak tekinti.