Zelenszkij néhány órás bécsi látogatása közel félmillió euróba került

Az osztrák adófizetőknek a vártnál is többe került Zelenszkij 2025. június 16-i rövid látogatása. A Belügyminisztérium által biztonsági intézkedésekre már bejelentett 360 000 eurón felül az Elnöki Kancellária további 103 000 euróval járult hozzá. A teljes költség így tetemes, 463 000 euróra rúg vagyis több mint 181 millió forintra – számol be róla az OE24.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára élesen bírálta a kiadásokat:

Bőven van pénz drága rendezvényekre külföldi állami vendégekkel – de nincs pénz a hazánkban élő nyugdíjasok és családok számára.

Az FPÖ politikusa ezt a kormány félresikerült prioritásainak tekinti.