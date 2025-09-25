ZelenszkijAusztriaFPÖköltséglátogatás

Zelenszkij néhány órás bécsi látogatása közel félmillió euróba került

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mindössze néhány órás bécsi látogatása 463 ezer eurós kiadást jelentett az osztrák adófizetőknek – derült ki Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára által kikért friss adatokból. A politikus élesen bírálta a kormányt, amiért „drága külföldi rendezvényekre van pénz, de a nyugdíjasokra és a családokra nincs.”

2025. 09. 25.
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Az osztrák adófizetőknek a vártnál is többe került Zelenszkij 2025. június 16-i rövid látogatása. A Belügyminisztérium által biztonsági intézkedésekre már bejelentett 360 000 eurón felül az Elnöki Kancellária további 103 000 euróval járult hozzá. A teljes költség így tetemes, 463 000 euróra rúg vagyis több mint 181 millió forintra – számol be róla az OE24.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára élesen bírálta a kiadásokat: 

Bőven van pénz drága rendezvényekre külföldi állami vendégekkel – de nincs pénz a hazánkban élő nyugdíjasok és családok számára.

 Az FPÖ politikusa ezt a kormány félresikerült prioritásainak tekinti.

A költségek lebontása azt mutatja, hogy csak Zelenszkij látogatása 85 521 euróba, míg a feleségének rendezett „workshop” további 20 783 euróba került. A legnagyobb tételek a repülőtéri illetékek (33 933 euró) és az ukrán elnöknek szánt páncélozott jármű (15 264 euró) voltak. A Szövetségi Kancellária további 9500 euróval járult hozzá tolmácsok és virágdíszek költségeinek fedezésére.

A szövetségi elnök szerint a látogatás – különösen az ukrán elnök feleségének workshopjára vonatkozó – tervezése már 2023 februárjában megkezdődött. Ez azt mutatja, hogy az állami látogatást hosszú távon készítették elő, annak ellenére, hogy végül csak néhány óráig tartott.

A most közzétett számok jelentősen meghaladják a korábbi becsléseket. A mindössze néhány órás látogatás közel félmillió eurós költségével valószínűleg az egyik legdrágább volt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

 

