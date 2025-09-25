Szijjártó Péter szerint az EU hibát követett el

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az egészségügyi alapellátás megerősítésével foglalkozó, magyar-kazah társszervezésben megvalósult eseményen emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány megrázta az egész világot, de mivel sikerült levonni a történtekből bizonyos tanulságokat, az emberiség mostanra jobban fel van készülve a hasonló kihívásokra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban Fotó: MTI

Az egyik legfőbb tanulságnak azt nevezte, hogy a nemzetközi szakmai szervezetek működésének túlzott átpolitizálása egyáltalán nem segít a nehézségek leküzdésében.

Az emberek egészségének és az egészségügyi ellátásnak semmi köze sincs sem az ideológiákhoz, sem a politikához, sem a geopolitikához

– szögezte le. Majd rámutatott, hogy ha a magyar kormány annak idején politikai vagy ideológiai kérdést csinált volna ebből, akkor a pandémia alatt további tíz- vagy százezrek életét sodorta volna veszélybe.