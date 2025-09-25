Szijjártó PétertanulságEurópaMagyarországkoronavírus

Szijjártó Péter szerint az EU hibát követett el

Ahogy a koronavírus-járvány tanulságai is mutatják, a nemzetközi szakmai szervezetek működésének túlzott átpolitizálása egyáltalán nem segít a nehézségek leküzdésében – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 6:28
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az egészségügyi alapellátás megerősítésével foglalkozó, magyar-kazah társszervezésben megvalósult eseményen emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány megrázta az egész világot, de mivel sikerült levonni a történtekből bizonyos tanulságokat, az emberiség mostanra jobban fel van készülve a hasonló kihívásokra.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban Fotó: MTI

Az egyik legfőbb tanulságnak azt nevezte, hogy a nemzetközi szakmai szervezetek működésének túlzott átpolitizálása egyáltalán nem segít a nehézségek leküzdésében.

Az emberek egészségének és az egészségügyi ellátásnak semmi köze sincs sem az ideológiákhoz, sem a politikához, sem a geopolitikához

 – szögezte le. Majd rámutatott, hogy ha a magyar kormány annak idején politikai vagy ideológiai kérdést csinált volna ebből, akkor a pandémia alatt további tíz- vagy százezrek életét sodorta volna veszélybe.

„Mert mi történt? Az Európai Unió hibát követett el a vakcinák megrendelése során, ami vakcinahiányt okozott. És ha vártunk volna a központi beszerzésre, akkor több százezer magyar életét veszélyeztettük volna. Ehelyett mi Kelet felé is tekintettünk, majd miután meggyőződtünk a minőségről, Oroszországtól és Kínától is vásároltunk oltóanyagokat, s mindenfajta politikai támadás és vád ellenére végrehajtottuk Európa leggyorsabb és legsikeresebb oltási kampányát, amelynek köszönhetően meg tudtuk védeni az emberek életét, újra meg tudtuk nyitni az országot és újra tudtuk indítani a gazdaságot” – mondta.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ha nem sikerült volna ellenállni ennek a politikai nyomásnak, akkor több százezer ember élete kerülhetett volna veszélybe.

Ez azt mutatja, hogy az egészségügynek és az emberi életek védelmének semmi köze a geopolitikához és az ideológiákhoz (…) Ezért fontos megőrizni az Egészségügyi Világszervezetet is a szakmai párbeszéd platformjaként. És ezért is támogatjuk az egészségügyi alapellátás megerősítésével foglalkozó országok globális koalícióját

 – sorolta, majd hozzátette, hogy Magyarország benyújtotta a csatlakozási kérelmét ehhez a csoporthoz.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu