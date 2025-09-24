Szijjártó Péter: Magyarország jól példázza, milyen előnyei lehetnek a kelet–nyugati együttműködésnek

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlése keretében megrendezett, fenntartható, inkluzív és ellenálló globális gazdaság megteremtéséről szóló találkozón kifejtette, hogy az emberiség a veszélyek korában él, ez a legfeszültebb időszak a hidegháború óta, és a folyamatok a világ ismételt blokkosodása felé mutatnak.

Szijjártó Péter a világ blokkosodása ellen szólalt fel (Fotó: NurPhoto via AFP)

Hangsúlyozta, hogy ez éles ellentétben állna Magyarország érdekeivel, hiszen hazánk ezen egyszer már rajtavesztett, ezért inkább a konnektivitásban érdekelt, abban, hogy a nemzetközi együttműködés újra a kölcsönös tiszteletre és a kölcsönös előnyökre alapuljon.

Mi, magyarok tudjuk, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés előfeltétele egy olyan nemzetközi gazdasági rend működésének, amely minden fél számára kölcsönös előnyökkel járhat. És mi, magyarok jó példaként is szolgálhatunk erre

– mondta. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Magyarország egyike a világ azon három országának, ahol mindhárom prémium német autómárkának gyára van, és ennek következményeként már a három legnagyobb kínai elektromosakkumulátor-gyártó is a letelepedés mellett döntött. Emellett pedig arra is kitért, hogy bár a paksi atomerőmű bővítésének fő kivitelezője egy orosz vállalat, a projekten német és francia cégek is dolgoznak.

Tehát Magyarországon a rendkívül sikeres német–kínai autóipari együttműködés és a rendkívül sikeres orosz–német–francia nukleáris együttműködés igen világosan tanúsítja, hogy milyen előnyei is lehetnek a civilizált kelet–nyugati együttműködésnek

– fogalmazott. A miniszter végezetül leszögezte, hogy a magyar kormány ezért mindig a kelet–nyugati együttműködés, az összeköttetések, a józan ész mellett, illetve a nemzetközi együttműködést akadályozó mesterséges korlátok ellen fog érvelni.

Hiszünk abban, hogy a kelet–nyugati együttműködés, a konnektivitás és a józan ész elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy olyan inkluzív nemzetközi gazdasági rendet teremtsünk, amely mindannyiunk számára előnyös és kedvező

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)