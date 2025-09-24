Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Szijjártó Péter: Magyarország jól példázza, milyen előnyei lehetnek a kelet–nyugati együttműködésnek
Szijjártó PéterENSZblokkosodás

Szijjártó Péter: Magyarország jól példázza, milyen előnyei lehetnek a kelet–nyugati együttműködésnek

Magyarország kiváló példa arra, hogy milyen előnyök származhatnak a Kelet és Nyugat közötti civilizált együttműködésből – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban. Szijjártó Péter szerint a folyamatok a világ ismételt blokkosodása felé mutatnak.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 09. 24. 21:31
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlése keretében megrendezett, fenntartható, inkluzív és ellenálló globális gazdaság megteremtéséről szóló találkozón kifejtette, hogy az emberiség a veszélyek korában él, ez a legfeszültebb időszak a hidegháború óta, és a folyamatok a világ ismételt blokkosodása felé mutatnak.

Szijjártó Péter a világ blokkosodása ellen szólalt fel
Szijjártó Péter a világ blokkosodása ellen szólalt fel (Fotó: NurPhoto via AFP)

Hangsúlyozta, hogy ez éles ellentétben állna Magyarország érdekeivel, hiszen hazánk ezen egyszer már rajtavesztett, ezért inkább a konnektivitásban érdekelt, abban, hogy a nemzetközi együttműködés újra a kölcsönös tiszteletre és a kölcsönös előnyökre alapuljon.

Mi, magyarok tudjuk, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés előfeltétele egy olyan nemzetközi gazdasági rend működésének, amely minden fél számára kölcsönös előnyökkel járhat. És mi, magyarok jó példaként is szolgálhatunk erre

– mondta. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Magyarország egyike a világ azon három országának, ahol mindhárom prémium német autómárkának gyára van, és ennek következményeként már a három legnagyobb kínai elektromosakkumulátor-gyártó is a letelepedés mellett döntött. Emellett pedig arra is kitért, hogy bár a paksi atomerőmű bővítésének fő kivitelezője egy orosz vállalat, a projekten német és francia cégek is dolgoznak.

Tehát Magyarországon a rendkívül sikeres német–kínai autóipari együttműködés és a rendkívül sikeres orosz–német–francia nukleáris együttműködés igen világosan tanúsítja, hogy milyen előnyei is lehetnek a civilizált kelet–nyugati együttműködésnek

– fogalmazott. A miniszter végezetül leszögezte, hogy a magyar kormány ezért mindig a kelet–nyugati együttműködés, az összeköttetések, a józan ész mellett, illetve a nemzetközi együttműködést akadályozó mesterséges korlátok ellen fog érvelni.

Hiszünk abban, hogy a kelet–nyugati együttműködés, a konnektivitás és a józan ész elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy olyan inkluzív nemzetközi gazdasági rendet teremtsünk, amely mindannyiunk számára előnyös és kedvező

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.