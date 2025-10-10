Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

  • Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből
Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből

Magyarország nagyon sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködésből, ennek nyomán például már eddig is több mint tízezer munkahely jött létre hazánkban. Ezt írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

Forrás: MTI2025. 10. 10. 12:24
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Rheinmetall Hungary Zrt. új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025.október 3-án.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Rheinmetall Hungary Zrt. új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025.október 3-án. A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve (Fotó: MTI/Katona Tibor)
A tárcavezető a minisztérium tájékoztatása szerint az észak-kínai Hopej tartomány kormányzóját fogadta, majd a régió rendkívüli szerepét méltatta, rámutatva, hogy havonta ezer tehervonat indul onnan Európa felé, illetve több helyi vállalat is beruházást tervez Magyarországon.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Rheinmetall Hungary Zrt. új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025.október 3-án. A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve (Fotó: MTI/Katona Tibor)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Rheinmetall Hungary Zrt. új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025.október 3-án. A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Kifejtette, hogy Magyarország igen sokat profitált a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből, hazánk elsőként csatlakozott Európában az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, amelynek nyomán modern beruházások és több mint tízezer munkahely jött létre.

Ezért mi a saját tapasztalataink alapján ellenezzük a világ blokkosodását, és kiállunk a kölcsönös tiszteletre és szabályokra épülő világkereskedelem működése mellett

 – szögezte le.

Jó lenne, ha Európa nem ideológiai, hanem gyakorlati alapon közelítene a Kínával való együttműködéséhez

 – tette hozzá.


Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Rheinmetall Hungary Zrt. új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025.október 3-án. A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve (Fotó: MTI/Katona Tibor)

