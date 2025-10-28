A britek döntése nagy bajt hozhat Magyarországra + videó

Popov szerint a Nyugat-Balkánon ellenállás van azzal szemben, hogy migránsközponttá váljanak, és a régió országai csak nyugati nyomásra fognak beleegyezni.

Nagy felfordulás van Európában és globálisan, ezért a Nyugat meg akarja oldani azt a problémát, amely az EU szövetét fenyegeti

– zárja Popov.

Magyarország határait ostromolták a migránsok

Mint arról a lapunk korábban többször is beszámolt, az elmúlt években súlyos problémákkal szembesültek a Vajdaság északi részén található települések a migránsválság következtében. A Magyar Nemzet megírta azt is, hogy a feltorlódott migránsok, akik nem tudtak továbbjutni, a magyar–szerb határ közelében táboroztak le, és rendszeresen próbálkoztak a határkerítésen való átjutással.

A helyzet egyre csak romlott, ahogy minél több migráns érkezett a térségbe.

Birtokba vették az üresen álló házakat, elárasztották a boltokat, utcákat és köztereket. A határ menti erdősávot teljesen uralmuk alá vonták.

Olyan városok, mint Szabadka, Horgos és Zombor, valóságos migránsgettókká váltak az évek során.

Egyre veszélyesebbé váltak az utcáink, főleg a gyerekeink számára. Egyre több idegen ember, ismeretlen ember volt itt. Voltak atrocitások is akkor már

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Lackó Róbert, Magyarkanizsa önkormányzatának egykori migrációügyi megbízottja.

Hozzátette:

A boltokban loptak, erőszakosak voltak, verekedések voltak az utcán, nem föltétlenül a helyi lakossággal, egymás között is, de hát ez mind köztünk történt, mind a főutcán, a legforgalmasabb helyeken. Nem beszélve arról, hogy betörtek a lakatlan házakba az éjjeli itt tartózkodás során.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)