Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

erdővajdaság migránsválságembercsempészhatármigráns

Durvul a helyzet a déli határon, új módszerekkel próbálkoznak a migránsok + videó

Fegyverropogás az éjszakában, elhagyott otthonok és félelem az utcákon. Ez vált a mindennapok részévé a Vajdaság északi településein korábban. A migránsválság súlyos következményei évekig tartották markukban a régió lakóit, akik tehetetlenül nézték, ahogy szülőföldjük az erőszak és a káosz színterévé válik. Bár a helyzet jelenleg nyugodtabb, a helyiek lelkében még mindig ott lappang a rettegés: vajon meddig tart a béke, és mikor tér vissza újra a rémálom. Az illetékesek szerint egyre romlik a helyzet. A migránsok és az embercsempészek új módszereket találtak az illegális határátlépésre. Nő a bevándorlók száma is a térségben.

Kozma Zoltán
2025. 09. 01. 5:37
Szemét az erdőben a migránsok táborhelyén (Fotó: Magyar Nemzet)
A vajdasági Szabadkán a rendőrség őrizetbe vett egy 39 éves férfit, akit embercsempészettel és illegális határátlépés elősegítésével gyanúsítanak. A hatóságok szerint a gyanúsított, M. Gy. januártól kezdve rendszeresen szállított illegális migránsokat a magyar–szerb határ menti erdős területekre, valamint élelmiszerrel és felszereléssel látta el őket.

Egyre nagyobb számban térnek vissza a migránsok Észak-Vajdaságba (Fotó: AFP)

A szabadkai rendőrség közleménye szerint: 

M. Gy.-t 48 órás őrizetbe vették, majd ezt követően a Szabadkai Alapfokú Ügyészségre állították elő büntetőfeljelentéssel.

Ez az eljárás lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy alaposan kivizsgálják az ügyet, mielőtt további jogi lépéseket tennének.

A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsított nemcsak egyszerűen szállította a migránsokat, hanem komplex szolgáltatást nyújtott nekik. 

Pénzért cserébe a gyanúsított a magyar határhoz közeli erdőbe szállította az illegális bevándorlókat, majd élelmiszereket, természetben való tartózkodáshoz szükséges felszereléseket, drótdaraboló fogókat, valamint éjjellátó készülékeket vásárolt nekik

 – részletezi a rendőrségi jelentés.

A hatóságok a gyanúsított letartóztatása során bizonyítékokat is lefoglaltak. 

A rendőrség lefoglalta a gyanúsított személygépkocsiját és mobiltelefonját, amelyeket feltételezhetően az embercsempészet során használt

 – közölte a szabadkai rendőrség.

Míg egyes személyek anyagi haszonszerzés céljából segítik az illegális határátlépéseket, addig a hatóságok folyamatosan dolgoznak ezek megakadályozásán és az embercsempész-hálózatok felszámolásán.

Új módszer: így csempészik a migránsokat a határon

Egy migránsokat segítő civil szervezet szerint az embercsempészek új módszereket alkalmaznak. A létrák, a kerítések átvágása, átugrása vagy aláásása mellett a csempészek olyan embereket is alkalmaznak, akiknek feladata a határvadászok figyelmének elterelése a magyar oldalon.
Hajdújárás és Kelebia határzónájában még mindig kevesebben próbálnak átkelni, de mint írják, a csempészek legnagyobb része a horgosi ​​határátkelőhely közelében szervezi az átkelést, ahol átvágják a kerítést. A csempészek gyakran hajóval viszik át az embereket a Tisza folyón Martonos közelében. Napközben a migránsokat nem lehet nyílt helyeken látni Szerbiában, és a csempészek folyamatosan változtatják az átkelés helyét. 

Az embercsempészet megszervezése előtt az embereket föld alatti bunkerekben tartják a határkerítés közelében, erdők és szőlőültetvények között. Egy ilyen elhagyatott erdei szállásról korábban lapunk munkatársai is készítettek videót a szabadkai erdőben.

Ha a migránsoknak vannak okmányaik, néha egy-három éjszakát töltenek szabadkai szállodákban, de a leggyakrabban hajnali 1 és 4 óra között érik el a határt, akkor próbálkoznak meg az átkeléssel.

Magyarország területén a csempészek vezette migránsok a megbeszélt helyeken furgonokba szállnak, amelyek egészen Ausztriáig szállítják őket. A sofőrök általában Moldovából, Afganisztánból és Szerbiából, de EU-országokból is érkeznek. A szerb oldalon, a Királyhalomtól Martonosig terjedő szakaszon növekvő tendencia figyelhető meg a migránsok számát illetően, amely naponta akár a 200 főt is elérheti. 

A magyar–szerb határ térségében régóta problémát jelent az illegális migráció

A hatóságok mindkét oldalon igyekeznek fellépni az embercsempészek ellen, azonban átütő sikert még nem tudtak elérni. Az elmúlt években súlyos problémákkal szembesültek a Vajdaság északi részén található települések a migránsválság következtében. A Magyar Nemzet korábbi beszámolója szerint a feltorlódott migránsok, akik nem tudtak továbbjutni, a magyar–szerb határ közelében táboroztak le, és rendszeresen próbálkoztak a határkerítésen való átjutással.

A helyzet fokozatosan romlott, ahogy egyre több migráns érkezett a térségbe. Birtokba vették az üresen álló házakat, elárasztották a boltokat, utcákat és köztereket. A határ menti erdősávot teljesen uralmuk alá vonták. Olyan városok, mint Szabadka, Horgos és Zombor valóságos migránsgettókká váltak az évek során.

Az embercsempészbandák megjelenése tovább súlyosbította a helyzetet. Ezek a bűnözői csoportok jelentős összegeket szedtek be a migránsoktól, azt ígérve, hogy segítenek nekik átjutni a határon. Nem riadtak vissza a fegyverek bevetésétől sem céljaik elérése érdekében. 

A helyiek beszámolói szerint az erdőkből rendszeresen hallatszott fegyverropogás, ami félelemben tartotta a lakosságot.

A vajdasági települések lakói esténként otthonaikba húzódtak vissza, rettegve várva, hogy véget érjen ez az áldatlan állapot. Bár jelenleg nyugodtabb a helyzet, a helyiek attól tartanak, hogy a migránsok bármikor visszatérhetnek, és újrakezdődhet a rémálom.

Borítókép: Szemét az erdőben a migránsok táborhelyén (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

