Megdöbbentő felvételek a migránsok miatt no-go zónává alakult szabadkai erdőből + videó

Gyógyszeres doboz a migránsok területén (Fotó: Magyar Nemzet)

Ezt bizonyítja, hogy ezekből találni a legtöbbet az erdőben.

Az illegális bevándorlók és embercsempészek korábbi rejtekhelyét most sem könnyű megtalálni az erdőben. Azok nem a túrázók által látogatott utak mentén helyezkednek el, hanem kis ösvényeken keresztül lehet oda jutni. Segítséget jelent ezek megtalálásában az a rengeteg hulladék, amelyet maguk után hagytak a bevándorlók.

Bankkártyák a földön az erdőben (Fotó: Magyar Nemzet)

Aki bemerészkedik ezeken a kis utakon megláthatja viszont azt, hogy miként éltek és honnan tervezték meg a határ elleni ostromot a bűnözők, a migránsok.

Ezeket a táborokat az embercsempészek úgy alakították ki, hogy az minél jobban szolgálja a kényelmüket. Volt itt főzőhely, sátorok, s az eldugottabb helyeken rengeteg ürülék is. A lakhelyük sokszor a földbe ásva volt, hogy ne lehessen azokat fölfedezni. A gödrökre pedig ponyvákat terítettek, így rejtőztek el, s így védték magukat.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az elmúlt években a feltorlódott migránsok nem tudtak merre menni, ezért a határ közelében táboroztak le, hogy aztán időről időre megpróbáljanak átlógni a kerítésen.

Egyre több házat vettek birtokukba, elárasztották a boltokat, utcákat, parkokat, köztereket, a határ menti erdősávot pedig teljes mértékben uralmuk alá vonták. A Vajdaság északi részén lévő települések migránsgettókká váltak. Szabadka, Horgos, Zombor – csak néhány település azok közül, melyek éveken át szenvedtek a migránsok állandó jelenlététől.

Idővel az embercsempészbandák is megjelentek, melyek busás összegeket szedtek be a migránsoktól, cserébe azt ígérték, segítenek nekik átjutni a kerítésen. Fegyvereket is bevetettek céljaik eléréséhez.

Az erdőkből kihallatszó fegyverropogás idővel mindennapossá vált. A helyiek esténként otthonukba visszahúzódva, rettegve várták, hogy véget érjenek a borzalmak. Jelenleg ugyan nyugodt a helyzet, de mindenki attól tart, hogy visszatérnek a migránsok.

Borítókép: Migránstanya hűlt helye Szabadkán (Fotó: Magyar Nemzet)