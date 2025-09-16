Így mentette meg a határzár az embereket az erőszakos migránsoktól + videó

Lackó Róbert, Magyarkanizsa önkormányzatának egykori migrációügyi megbízottja részletes beszámolót adott a Magyar Nemzetnek a 2015-ös migrációs válságról és annak következményeiről a vajdasági településen és szélesebb környezetében. Az interjúból kiderül, hogy a határzár felépítése előtt rendkívül súlyos volt a helyzet a régióban.

A határzár ellen indítottak támadást a migránsok (Fotó: AFP)

Egyszer csak megjelentek a migránsok, idegen emberek, és egyszerűen elfoglalták a városnak a központját az iskolák, az óvodák előtt

– emlékezett vissza Lackó Róbert. A helyzet fokozatosan romlott, ahogy egyre több migráns érkezett a városba.

Egyre veszélyesebbé váltak az utcáink, főleg a gyerekeink számára. Egyre több idegen ember, ismeretlen ember volt itt. Voltak atrocitások is akkor már

– tette hozzá.

A migránsok Európa felé indultak (Fotó: AFP)

Az atrocitások részleteiről szólva Lackó elmondta:

A boltokban loptak, erőszakosak voltak, verekedések voltak az utcán, nem föltétlenül a helyi lakossággal, egymás között is, de hát ez mind köztünk történt, mind a főutcán, a legforgalmasabb helyeken. Nem beszélve arról, hogy betörtek a lakatlan házakba az éjjeli itt tartózkodás során.

A helyi hatóságok kezdetben tehetetlenek voltak. Lackó elmondta: „Azt vártuk, hogy ez majd elmúlik, mert jönnek és elmennek. De hát, ahogy múlt az idő, egyre többen voltak és egyre veszélyesebbé váltak. Végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a migránsokat ki kell helyezni a városközpontból.

A Pannon RTV tudósítása arról számolt be, hogy a migránsok miatt nagy volt a feszültség, a helyiek féltek, éjszakánként az utcára sem mentek ki, az illetékesek segítségét várták.

Inkább kikerülöm őket meg bezárkózok, este már nem megyek sehova se

– nyilatkozta akkoriban egy helyi nő a vajdasági médiumnak.

A határzár nem csak Magyarországot védi

A fordulópontot a magyar határzár megépítése jelentette.

Én azt hiszem, hogy ezt nem kell ecsetelni senkinek, hogy egy milyen nagy dolog és egy mennyire ütőképes határozat volt az

– mondta Lackó.

Erőszakos migránsok lepték el a balkáni útvonalat (Fotó: AFP)

Bár a probléma nem szűnt meg azonnal, jelentősen enyhült a helyzet.

Köszönve a magyar államnak, hogy ezt megcsinálta, így nem csak magukat, Magyarországot, minket is és a környező országokat is megvédték

– vélekedett.