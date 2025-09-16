migrációs válságmigránsSzerbiahatárzár

Így mentette meg a határzár az embereket az erőszakos migránsoktól + videó

A 2015-ös migrációs válság megrázta Európát, drámai hatással volt a szerbiai határ menti településekre is. Magyarkanizsa egykori migrációügyi megbízottja, Lackó Róbert kendőzetlen őszinteséggel tárta fel lapunknak a vajdasági város küzdelmeit: a központot ellepő migránsok, az erőszak és a félelem mindennapjait. Beszámolójából kiderül, hogyan változtatta meg a magyar határzár a helyzetet, és milyen kihívásokkal kellett szembenézni a válság után is. Lackó szerint a határzár nem csak Magyarországot, de a környező országokat is védi.

Kozma Zoltán
2025. 09. 16. 11:07
Migránsok támadják a határkerítést (Fotó: AFP)
Migránsok támadják a határkerítést (Fotó: AFP)
Lackó Róbert, Magyarkanizsa önkormányzatának egykori migrációügyi megbízottja részletes beszámolót adott a Magyar Nemzetnek a 2015-ös migrációs válságról és annak következményeiről a vajdasági településen és szélesebb környezetében. Az interjúból kiderül, hogy a határzár felépítése előtt rendkívül súlyos volt a helyzet a régióban.

A határzár ellen indítottak támadást a migránsok (Fotó: AFP)
A határzár ellen indítottak támadást a migránsok (Fotó: AFP)

Egyszer csak megjelentek a migránsok, idegen emberek, és egyszerűen elfoglalták a városnak a központját az iskolák, az óvodák előtt

– emlékezett vissza Lackó Róbert. A helyzet fokozatosan romlott, ahogy egyre több migráns érkezett a városba. 

Egyre veszélyesebbé váltak az utcáink, főleg a gyerekeink számára. Egyre több idegen ember, ismeretlen ember volt itt. Voltak atrocitások is akkor már

 – tette hozzá.

A migránsok Európa felé indultak (Fotó: AFP)
A migránsok Európa felé indultak (Fotó: AFP)

Az atrocitások részleteiről szólva Lackó elmondta:

A boltokban loptak, erőszakosak voltak, verekedések voltak az utcán, nem föltétlenül a helyi lakossággal, egymás között is, de hát ez mind köztünk történt, mind a főutcán, a legforgalmasabb helyeken. Nem beszélve arról, hogy betörtek a lakatlan házakba az éjjeli itt tartózkodás során.

A helyi hatóságok kezdetben tehetetlenek voltak. Lackó elmondta: „Azt vártuk, hogy ez majd elmúlik, mert jönnek és elmennek. De hát, ahogy múlt az idő, egyre többen voltak és egyre veszélyesebbé váltak. Végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a migránsokat ki kell helyezni a városközpontból.

A Pannon RTV tudósítása arról számolt be, hogy a migránsok miatt nagy volt a feszültség, a helyiek féltek, éjszakánként az utcára sem mentek ki, az illetékesek segítségét várták. 

Inkább kikerülöm őket meg bezárkózok, este már nem megyek sehova se

 – nyilatkozta akkoriban egy helyi nő a vajdasági médiumnak.

A határzár nem csak Magyarországot védi

A fordulópontot a magyar határzár megépítése jelentette.

Én azt hiszem, hogy ezt nem kell ecsetelni senkinek, hogy egy milyen nagy dolog és egy mennyire ütőképes határozat volt az

 – mondta Lackó. 

Erőszakos migránsok lepték el a balkáni útvonalat (Fotó: AFP)
Erőszakos migránsok lepték el a balkáni útvonalat (Fotó: AFP)

Bár a probléma nem szűnt meg azonnal, jelentősen enyhült a helyzet. 

Köszönve a magyar államnak, hogy ezt megcsinálta, így nem csak magukat, Magyarországot, minket is és a környező országokat is megvédték

 – vélekedett.

Így nézett ki a röszkei csata közvetlen közelről

Lackó Róbert személyesen is jelen volt a hírhedt röszkei összecsapásnál. 

Egyrészt láttuk, hogy ennek vége van, ennek az egésznek, láttuk a végét a történetnek, viszont ott lenni nem volt mindegy

 – emlékezett vissza. Hozzátette: „mindenfelé lövöldözték azokat a füstbombákat, úgyhogy ez megmarad az emberben egy életen keresztül”.

A határzár felépítése után sem szűnt meg teljesen a probléma. Az embercsempészbandák közötti leszámolások továbbra is gondot jelentettek. 

Nem rosszindulatból lövöldöztek ők egymásra, meg nem játékból, hanem egyszerűen itt üzlet volt

 – magyarázta Lackó Róbert.

Brüsszel erőszakos migránsokat hozna Európába

Mint arról a Magyar Nemzet korábban már többször is beszámolt, továbbra is megoldatlan a migrációs helyzet Európában, a megállás nélküli migrációs nyomás komoly biztonságpolitikai kockázatot jelent. 

Brüsszel erősködik, és mindenki számára kötelezővé teszi a migrációs paktum elfogadását, holott a tapasztalat már bizonyította: amelyik országot elözönlik a migránsok, ott előbb-utóbb a konfliktus, a leszámolás és a rettegés lesz úrrá. Az EU migrációs politikája a gyakorlatban megbukott. Ezt mutatják azok a tapasztalatok is, amelyeket a vajdasági emberek kénytelenek voltak átélni.

Míg Magyarországon a helyzet rendeződött a határkerítésnek köszönhetően, a balkáni országokban egy ideig súlyosbodott a migrációs nyomás. 

A feltorlódott migránsok a határ közelében táboroztak le, és időről időre megpróbáltak átjutni a kerítésen. A Vajdaság északi részén lévő települések migránsgettókká váltak, mert az EU vezetése továbbra is a bevándorlók érdekeit nézte, s nem törődött a saját emberei életével.

A helyzetet kihasználva megjelentek az embercsempészbandák, amelyek hatalmas összegeket szedtek be a migránsoktól, fegyvereket is bevetettek céljaik eléréséhez.

 A V4NA nemzetközi hírügynökség cikksorozata szerint Szabadkán, a határ menti erdőben többször is lövöldözés történt, amelyekben több migráns meghalt, többen pedig megsérültek. Egy másik cikkükben azt írták, „az erdőt ellenőrzésük alatt tartó afgánok és marokkóiak véres leszámolása történt a városszéli erdőben”.

A helyiek rettegésben éltek, esténként otthonaikba visszahúzódva várták, hogy véget érjenek a borzalmak.

A helyzet odáig fajult, hogy Szabadka egyik központi bevásárlóközpontjának parkolójában, a délutáni csúcsforgalom idején lőttek le egy migránst. A parkolóban a hétvégi bevásárlásukat intéző egészségügyi dolgozók látták el a sérültet, majd a mentők is kiérkeztek, akik elszállították a hangosan jajveszékelő, s ezzel mindenkit halálra rémítő migránst. 

Migránst lőttek le Szabadka központjában (Fotó: Magyar Nemzet)
Migránst lőttek le Szabadka központjában (Fotó: Magyar Nemzet)

A rendőrök a helyszínről két illegális bevándorlót vezettek el. 

Mi lesz ebből, már bárhol előfordulhat, hogy lövöldözni kezdenek a migránsok

 – mondták akkor szomorúan a Magyar Nemzet kérdésére a szabadkaiak.

Kemény fellépés a szerb hatóságoktól

A szerb államfő, Alekszandar Vucsics egy három áldozatot követelő horgosi leszámolás után kijelentette: 

A migránsok nem használhatják fel a területünket konfrontációra, gondoskodunk ennek leállításáról, ha kell, a hadsereget is bevonjuk… Be fogjuk ezt fejezni.

Ezután a rendőrség, csendőrség és katonaság egységei soha nem látott méretű akciót indítottak a határ menti térségben, méterről méterre tisztították meg az erdőt. A migránsokat elszállították, fegyvereiket lefoglalták, ideiglenes tákolmányaikat lebontották.

A helyiek azonban továbbra is attól tartanak, amint enyhül a szigor, a migránsok újra visszaveszik a hatalmat.

Borítókép: Migránsok támadják a határkerítést (Fotó: AFP)

