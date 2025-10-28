Egyre több nő retteg Németországban

A Funke Media Group megbízásából a Civey közvélemény-kutató intézet által végzett felmérésben a megkérdezett nők 55 százaléka mondta azt, hogy nem érzi magát biztonságban olyan nyilvános helyeken, mint például az utcák, a tömegközlekedési eszközök vagy a parkok. A klubok és a vasútállomások teljesítettek a legrosszabbul, a nőknek mindössze 14 százaléka felelte azt, hogy ott biztonságban érzi magát.

Egyre több nő nem érzi magát biztonságban Németországban (Fotó: DPA/Matthias Balk)