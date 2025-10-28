Németországközbiztonság romlásnők

Egyre több nő retteg Németországban

A német nők többsége nem érzi magát biztonságban a nyilvános helyeken – derült ki egy kedden közzétett felmérésből.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 10:10
Több száz migráns sorban áll, hogy meleg ételt kapjon Fotó: ANDRES GUTIERREZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Funke Media Group megbízásából a Civey közvélemény-kutató intézet által végzett felmérésben a megkérdezett nők 55 százaléka mondta azt, hogy nem érzi magát biztonságban olyan nyilvános helyeken, mint például az utcák, a tömegközlekedési eszközök vagy a parkok. A klubok és a vasútállomások teljesítettek a legrosszabbul, a nőknek mindössze 14 százaléka felelte azt, hogy ott biztonságban érzi magát.

Egyre több nő nem érzi magát biztonságban Németországban (Fotó: MATTHIAS BALK / DPA)
Egyre több nő nem érzi magát biztonságban Németországban (Fotó: DPA/Matthias Balk)

Az összes válaszadó közül, beleértve a férfiakat is, majdnem minden második (49 százalékuk) azt mondta, hogy a fölsorolt nyilvános helyek egyikén sem érzi magát biztonságban.

Amikor a tanulmány résztvevőit arról kérdezték, hogyan vélekedtek Friedrich Merz német kancellárnak a nők nyilvános helyeken való biztonságáról szóló nyilatkozatáról, a felmérés eredményei vegyes képet mutattak: a németek 47 százaléka pozitívan, 42 százaléka negatívan értékelte a kancellár kijelentéseit.

A felmérést október 23. és 27. között végezték, 5000 ember megkérdezésével.

Október 14-én a német kancellár azt mondta, hogy a német hatóságok kijavítják a migrációs politika korábbi hibáit, és „jelentős előrelépést tettek a migrációs kérdés kezelésében”. Kijelentette azonban, hogy a probléma továbbra is fennáll a német városokban, és emiatt Alexander Dobrindt belügyminiszter már dolgozik a „nagyszabású kitoloncolások megszervezésén és végrehajtásán”.

Október 20-án a kancellár nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre, hogy mire gondolt, amikor azt mondta, hogy „a probléma továbbra is fennáll”, de azt javasolta, hogy kérdezzék csak meg lányaikat és „meglehetősen világos és pontos választ” kapnak.

Borítókép: Migránsok (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu