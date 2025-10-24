A migránsok miatt rettegnek a nők Európában

2024-ben összesen 63 977 nő szenvedett el szexuális bűncselekményt, országszerte egyébként 1173 gyilkosság történt, 265 ezer testi sértés és több mint 155 ezer személyi szabadság elleni bűncselekmény.

A felkavaró adatokat az AfD képviselője hozta nyilvánosságra. A politikus szerint a kormány által közölt adatok megrázó képet festenek Németország biztonsági helyzetéről.

A szexuális erőszak mindennapossá vált Európában

Először 2015 szilveszterének éjjelén a németországi Kölnből érkeztek rossz hírek, de szerte Nyugat-Európában előfordultak ilyen esetek.

A rendőrségi jelentések szerint szilveszter este mintegy ezerfős csoport gyűlt össze a kölni főpályaudvar előtti téren, majd petárdázni kezdtek. Mikor a rendőrség közbelépett, kisebb csoportok alakultak, s ezt követően kezdtek nőket körbevenni, szexuálisan zaklatni és kirabolni.

A megdöbbentő eseteket eleinte a rendőrség, majd később a nyugati média nagy része is a szőnyeg alá akarta söpörni.

Azóta szinten minden évben megismétlődött mindez, hol nagyobb, hol kisebb számú eseteket jelentettek az újévi ünnepségek kapcsán és ez a jelenség nemcsak szilveszterre korlátozódott, példaként lehet említeni a bezárt svédországi fesztivált is, ahol belátva, hogy nem tudják kezelni a szexuális erőszak elharapózását, egyszerűen megszüntették a fesztivált.

2022-ben Milánó került be a hírekbe, ahol a Dóm téren engedték magukat szabadjára migránsok – áldozataik csinos, fiatal nők voltak.:

Barátaimmal együtt átéltem az elképzelhetetlent: fizikai és szexuális erőszak, több ezer ember előtt. Csapdába kerültünk, tehetetlenek voltunk a tömeggel szemben. Egy rémálom volt. Az emberek sikoltoztak, kiabáltak, verekedtek

– mesélte az egyik áldozat. Hozzátette, hogy a tömeg miatt nem tudtak mozogni, idegen férfiak fogdosták őket és a ruhájuk alá nyúltak.