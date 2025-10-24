erőszakos migránsokszexuális erőszaknagyvárosmigrációs válságNyugat-Európa

A migránsok miatt rettegnek a nők Európában

A migrációs válság következményei egyre súlyosabban mutatkoznak meg Európa utcáin. Egy friss német kutatás szerint drámai mértékben nőtt a nők elleni szexuális támadások és az erőszakos bűncselekmények száma, amelyeknek a tettesei között feltűnően sok a bevándorló. Összeszedtük az elmúlt évek legsúlyosabb eseteit – köztük a magyar turistalányok olaszországi kálváriáját is –, amelyek rávilágítanak: a korlátlan bevándorlás valódi áldozatai ma Európában a nők.

Szabó István
2025. 10. 24. 18:08
Migráns férfiak a német Alsó-Szászországi Állami Befogadó Hivatal előtt Fotó: Julian Stratenschulte Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Az AfD nyomására frissen közzétett 2024-es bűnügyi statisztikák adatai lesújtó képet festenek a német közbiztonságról: több mint 63 ezer nő vált szexuális erőszak áldozatává, és a tettesek között kiemelkedően magas, mintegy egyharmados arányt képviselnek a nem német állampolgárok.

migránsok
Illusztráció  (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Fabian Sommer)

2024-ben összesen 63 977 nő szenvedett el szexuális bűncselekményt, országszerte egyébként 1173 gyilkosság történt, 265 ezer testi sértés és több mint 155 ezer személyi szabadság elleni bűncselekmény.

A felkavaró adatokat az AfD képviselője hozta nyilvánosságra. A politikus szerint a kormány által közölt adatok megrázó képet festenek Németország biztonsági helyzetéről.

A szexuális erőszak mindennapossá vált Európában

Először 2015 szilveszterének éjjelén a németországi Kölnből érkeztek rossz hírek, de szerte Nyugat-Európában előfordultak ilyen esetek.

A rendőrségi jelentések szerint szilveszter este mintegy ezerfős csoport gyűlt össze a kölni főpályaudvar előtti téren, majd petárdázni kezdtek. Mikor a rendőrség közbelépett, kisebb csoportok alakultak, s ezt követően kezdtek nőket körbevenni, szexuálisan zaklatni és kirabolni.

A megdöbbentő eseteket eleinte a rendőrség, majd később a nyugati média nagy része is a szőnyeg alá akarta söpörni.

Azóta szinten minden évben megismétlődött mindez, hol nagyobb, hol kisebb számú eseteket jelentettek az újévi ünnepségek kapcsán és ez a jelenség nemcsak szilveszterre korlátozódott, példaként lehet említeni a bezárt svédországi fesztivált is, ahol belátva, hogy nem tudják kezelni a szexuális erőszak elharapózását, egyszerűen megszüntették a fesztivált.

2022-ben Milánó került be a hírekbe, ahol a Dóm téren engedték magukat szabadjára migránsok – áldozataik csinos, fiatal nők voltak.:

Barátaimmal együtt átéltem az elképzelhetetlent: fizikai és szexuális erőszak, több ezer ember előtt. Csapdába kerültünk, tehetetlenek voltunk a tömeggel szemben. Egy rémálom volt. Az emberek sikoltoztak, kiabáltak, verekedtek

– mesélte az egyik áldozat. Hozzátette, hogy a tömeg miatt nem tudtak mozogni, idegen férfiak fogdosták őket és a ruhájuk alá nyúltak.

Migránsok áldozatai lettek magyar turisták is

Szicíliában 2025 szeptemberében két magyar turista csoportos erőszak áldozata lett Catania közelében. A férfiak felajánlották, hogy visszaviszik őket a szállásukra, de egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol egy harmadik férfi is csatlakozott hozzájuk. A rendőrség három migránst tartóztatott le a zaklatással összefüggésben Paternóban – írja a Palermo Corriere

A 21, 22 és 24 éves gyanúsítottak marokkói származásúak, és az ellenőrzések során kiderült, hogy illegálisan tartózkodnak Olaszországban. 

A marokkói férfiak nemcsak megerőszakolták, hanem kábítószer fogyasztására is kényszerítették a lányokat.

A sokkoló erőszakos eseteknek se szeri, se száma

A wilkommenskultur megbukott. A migránsok nem tudnak alkalmazkodni az európai szabályokhoz, az otthonról hozott szokásokat alkalmazzák Európában is. 

Az erőszak a nyugati nagyvárosokban mára sajnos mindennapossá vált.

A nők vannak leginkább veszélyben, de bárki célponttá válhat az utcán. Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával, az illetőt más támadásokkal is összefüggésbe hozták. Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, miközben nőket próbált megvédeni.

2020 szeptemberében Hamburgban kilenc migráns megerőszakolt egy alig 15 éves lányt egy városi parkban. A fiatal férfiakból álló csoport a bódult kislányt támadta meg, az áldozat teljesen védtelen volt. A tárgyaláson egyik vádlott sem mutatott megbánást, és védőik felmentést kértek, azzal érvelve, hogy nem ismerték fel a lány ellenállását.

Herfordban tavaly nyáron hét férfi erőszakolt meg egy 18 éves lányt. A csoportban négy német, két iraki és egy szír volt. Az erőszak egy diszkó közeli parkolóban történt. Szintén tavaly egy németországi fürdőben egy 15 éves kislányt erőszakoltak meg. A bűncselekmény elkövetésével egy szíriai tinédzsert és egy másik kiskorút gyanúsították. Az erőszakra az öltözőben került sor.

Magyarország más utat választott

Orbán Viktor miniszterelnök korábban közösségi oldalán írt arról, hogy Brüsszel tíz éve tartja nyomás alatt hazánkat.

Azt akarják, hogy fogadjuk be Magyarországra az illegális migránsokat. Tíz éve ellenállunk. A magyar családok biztonsága nem lehet alku tárgya!

Borítókép: Migráns férfiak a német Alsó-Szászországi Állami Befogadó Hivatal előtt (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Julian Stratenschulte) 

 

