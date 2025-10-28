Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

MagyarországCsehországFicoPatrióták EurópáértBabisOrbán ViktorSzlovákia

Csapás Brüsszelnek, erősödik Orbán Viktor szövetsége

Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit Brüsszelben, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Európai Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukránpolitikáját – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politico hírportálnak adott nyilatkozatában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 11:08
Visegrádi hármas a láthatáron – váratlan csapás Brüsszelnek! Forrás: AFP
Mint mondta, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal – akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat –, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcstalálkozója előtt, ami magában foglalná az előzetes egyeztetéseket is.

„Ez egyre valószínűbb, és látható is lesz” – mondta Orbán Balázs, utalva az ukrán-szkeptikus brüsszeli szövetség létrehozására.
„Ez egyre valószínűbb, és látható is lesz” – mondta Orbán Balázs, utalva az ukránszkeptikus brüsszeli szövetség létrehozására Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Arra a kérdésre válaszolva, hogy elképzelhető-e, hogy egy háborúellenes szövetség egységes frontként működjön az EU-tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanácsban, Orbán Balázs azt válaszolta: „meg fog valósulni, és egyre láthatóbbá válik”.
Szerinte a visegrádi négyek (V4) csoportosulás a migrációs válság idején nagyon jól működött. „Így tudtunk akkor ellenállni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy Magyarország brüsszeli politikai szövetségépítési törekvései nem korlátozódnak az Európai Tanácsra. Ezzel összefüggésben Orbán Balázs megemlítette, hogy az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért frakció esetlegesen bővítheti partnerségeit az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) frakciókkal, valamint „néhány baloldali csoporttal”.

A politikai igazgató szerint szerint a fősodorbeli pártok – például az Európai Néppárt – előbb-utóbb Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen fordulhatnak, ami szétzúzhatja a centrista többséget, amely korábban támogatta az ő újraválasztását.

A V4 újjáépítése folyamatban van. A harmadik legnagyobb európai parlamenti frakció vagyunk. Van egy kutatóintézeti hálózatunk, amely széles körben jelen van itt, Brüsszelben, és van egy transzatlanti lába is. És minden témában partnereket, szövetségeseket keresünk

 – húzta alá Orbán Balázs. 
A közelgő magyarországi választások kampányáról szóló kérdésre a politikai igazgató azt mondta „kemény lesz, mint mindig”, hozzátéve, hogy Brüsszel szervezett, összehangolt kísérletet folytat a magyar kormány eltávolítására, akik szerinte az ellenzéket támogatja politikailag.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja-e Várhelyi Olivér egészségügyért felelős uniós biztost – akit sajtójelentések szerint kémek toborzásával vádoltak az EU-intézményekben, még korábbi diplomáciai tevékenysége idején – Orbán Balázs azt mondta: 

Várhelyi nagyszerű munkát végez.

 

Prime Minister Andrej Babis (L) of Czech Republic speaks as his counterpart Robert Fico (R) of Slovakia listens in the Varkert Bazar (the building of the Royal Palace) of Budapest on January 26, 2018 during a panel discussion of Visegrads countries (V4) prime ministers. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fico és Babis osztja a magyar álláspontot Fotó: AFP

Ezek csak olyan ügyek, amelyeket arra használnak, hogy Magyarországot úgy állítsák be, mint egy olyan országot, amely nem hű az intézményekhez. Mi azonban bent akarunk maradni, mert a klub tagjai vagyunk

 – jelentette ki Orbán Balázs.
Borítókép: Orbán Viktor és Andrej Babis (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

