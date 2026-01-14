Hann Endre visszaszólt a DK-soknak, itt minden pofon jó helyre megy

Régi időket idéző módszerrel igyekezett növelni a támogatását a Demokratikus Koalíció, legalábbis ezt állítja Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója a HVG-nek, egy levelezésre hivatkozva. Hann szerint Sebián-Petrovszki László, a párt frakcióvezetője 2025. augusztus 27-én e-mailben azt a kérdést tette fel,
van olyan aspektus, amit megmérve, kutatva várhatóan jó eredmény jönne ki a DK-nak?
A levelezés azt követően került nyilvánosságra, hogy a Demokratikus Koalíció támogatottságát mindössze egy százalékra mérte a Medián legújabb felmérése. Erre reagálva a párt politikusa, Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke azt állította,
tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég a DK-tól, hogy rendeljenek tőlük sok millió forintért felméréseket. Részletesen elmagyarázva, hogy az miért lenne jó nekik.
„Mi világossá tettük, hogy bármennyire is kérik, a DK erre nem hajlandó. Meg is érkezett a válasz: egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – szidta a Mediánt Molnár Csaba.
