Hann Endre visszaszólt a DK-soknak, itt minden pofon jó helyre megy

Folytatódik a baloldali cicaharc, miután Molnár Csaba betámadta a Mediánt, Hann Endre azt állítja, hogy a DK érdeklődött először a kutatásaik iránt. Dobrev Kláráék azt szerették volna elérni, hogy a DK-nak kedvező kutatási eredmény szülessen, majd miután megtudták, hogy ilyet most nem lehet, nem kértek a Medián szolgálataiból.

Gábor Márton
2026. 01. 14. 16:50
Hann Endre az ATV stúdiójában Forrás: Videa (Képernyőkép)
Régi időket idéző módszerrel igyekezett növelni a támogatását a Demokratikus Koalíció, legalábbis ezt állítja Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója a HVG-nek, egy levelezésre hivatkozva. Hann szerint Sebián-Petrovszki László, a párt frakcióvezetője 2025. augusztus 27-én e-mailben azt a kérdést tette fel, 

van olyan aspektus, amit megmérve, kutatva várhatóan jó eredmény jönne ki a DK-nak?

Budapest, 2012. április 12. Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetõje tart elõadást a Republikon Intézet által szervezett, Pártok félidõben címû konferencián, az A-38 hajón.
Hann Endre visszaszólt a DK-nak, folyik a baloldali cicaharc (Fotó: MW-archív)

A levelezés azt követően került nyilvánosságra, hogy a Demokratikus Koalíció támogatottságát mindössze egy százalékra mérte a Medián legújabb felmérése. Erre reagálva a párt politikusa, Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke azt állította, 

tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég a DK-tól, hogy rendeljenek tőlük sok millió forintért felméréseket. Részletesen elmagyarázva, hogy az miért lenne jó nekik.

„Mi világossá tettük, hogy bármennyire is kérik, a DK erre nem hajlandó. Meg is érkezett a válasz: egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – szidta a Mediánt Molnár Csaba. 

Hont András: Élvezettel figyelem az összecsapást!

A cicaharcra reagált Hont András is, aki közösségi oldalán azt írta, élvezettel figyeli a DK-Medián összecsapást, mert annak rossz vége nem lehet. Szerinte a Medián azt szeretné elérni, hogy a balos menekülőpárt inkább a kutyapárt legyen, ezért mérték azt, hogy a DK-ra már csak 75 ezren adnák a voksukat, ami nagyjából annyi, mint ahányan 2022-ben Gattyán György pártjára szavaztak. 

Borítókép: Hann Endre az ATV stúdiójában (Forrás: Képernyőkép/Videó)

