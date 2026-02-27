Új hazai könyv jelent meg az online véleménycenzúráról és a választási manipulációkról

– Az Alaptörvény értelmében az alapjogok érvényesülésének biztosítása első sorban az állam feladata.

Az alapvető jogok gyakorlati érvényre juttatása különböző – napjainkban a vonatkozó EU joggal egyébként harmonizált – ágazati jogszabályok, valamint az általuk létrehozott állami (hatósági) szervezetrendszer feladata. A vonatkozó alsóbb szintű jogszabályokat áttekintve, azonban azt tapasztalhatjuk, hogy azok – bár szintén deklarálják a fent említett alapvető jogokat - gyakorlatilag semmilyen szempontból nem alkalmazhatók a közösségi médiumok által jelentett jelenkori kihívások tekintetében, mivel a tartalomszabályozás fogalomrendszere és a ráépülő anyagi és eljárásjogi normaanyag – itthon is – évtizedes lemaradásban van a valóságtól: azok még a hagyományos, „professzionális” sajtótermékekre, illetve a lineáris műsorszolgáltatásokra lettek megalkotva. Olyan garanciális-jellegű szabályok, mint pl. a hatékony hatósági felügyelet, jogi szankcionálási lehetőség, a hatályos hazai jogban csak a hagyományos médiumokra vonatkozó törvényekben (Smtv. Mttv.) találhatóak, azonban azok – már csak az alapvetően a lineáris műsorszolgáltatás jellemzőire szűken szabott fogalmi rendszerük miatt sem alkalmazhatóak az újmédiára. A fentiek alapján, a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó hazai szabályozást tekintve azt tapasztalható, hogy jelenleg nem találunk olyan – e tekintetben alkalmazható - jogszabályi rendelkezést, amely – az Alaptörvény általános deklarációján túl – a gyakorlatban is biztosítja eme alapjog tényleges érvényesülését az ilyesfajta új (tömeg)kommunikációs szolgáltatások használatának esetén is.

Röviden: „de iure” van szólásszabadság” Magyarországon, „de facto” azonban ez nem érvényesül az online szférában. Itt érdemes utalni a Pesti Srácok ügyére is, amelynek kapcsán a Google simán fütyülhet az NMHH mellett felállított „Online Platform Vitarendező Tanács eljárására is.

De említeni lehet több olyan szabályozási hiányosságot is, amelyek szintén összefüggnek a közvéleménybefolyásolás kérdésével. Pl.: a civil és az „álcivil” szervezetek elkülönítését, valamint az újságíróknak pl. az idegen hatalmak ügynökeitől történő elkülönítését lehetővé tevő – a korábbiakban említett - szabályozás megalkotásának igénye.

– Az EU DSA rendelete mennyire hozott kapaszkodókat ebben az átláthatatlan közösségi médiás világban? Mi lett volna a rendelet célja? Volt-e egyáltalán igazságos elbírálásra mutatkozó szándék? Hogyan alkalmazzák ezt a gyakorlatban?

A DSA és a kapcsolódó uniós szabályozás rendelkezéseit olvasva, eddig is gyanítottuk, hogy itt a balliberális-globalista ideológiai érdekcsoportok véleménydiktatúrájának biztosítása érdekében született ez a szabályozáscsomag, azonban a Twitter / X-ügy kapcsán már gyakorlatban is megmutatta az EU Bizottsága, hogy miről is van szó igazából. Röviden szólva: az uniós szabályozás azt biztosítja, hogy továbbiakban, az online közegben is megmaradjon a balliberális-globalista ideológiai oldal dominanciája a közvélemény-befolyásolási területén. Ez a jogszabály, illetve a média világát szabályozó más új uniós előírásokat tartalmazó jogszabálycsomag egy önkényesen, szubjektíven alkalmazható „jogi bunkósbot” az ellenvélemények még hatékonyabb elhallgattatása céljából.

– Hogyan változott a tényellenőrzésbe bevont (ál)civilek szerepe az idő múlásával? Mennyire döntő a befolyásuk a tényellenőr hálózat működésében? Mi a probléma azzal, hogy valaki civilként gyakorlatilag erőszakosan beavatkozik a közösség tájékoztatásába, és így a politikai folyamatokba. Ahogy a könyvben írja: ha politizálni szeretnének, miért nem indulnak el ezek a szereplők a választáson?

Az álcivil NGO-k szinte a kezdetektől fogva a saját felségterületüknek tartják a „tényellenőrzés” feladatát. A tényellenőrzés tulajdonképpen alig pár év alatt vált a közvélemény-befolyásolás egyik legfőbb eszközévé. Nos nem azzal, hogy a valódi tényeket, illetve a hiteles forrásból származó, megbízható információkat tárnak a közvélemény elé, hanem azzal, hogy a dezinformáció álcázott terjesztésének az egyik fő eszközeivé váltak. (A COVID-járvány idején már ez volt a fő tevékenységük.) Nem véletlen, hogy a „tényellenőrzés” területén működő NGO-k döntő többsége a balliberális-globalista ideológiai hálózatokba vannak bekötve. Fontos ismét hangsúlyozni, hogy az EU által gründolt – már említett - EDMO nevű multinacionális „tényellenőrző-szervezetnek” Magyarországról kizárólag olyan szervezetek a tagjai, amelyek mindannyian a Soros-hálózathoz tartoznak, azaz – az „uniós támogatásokon” kívül, balliberális-globalista érdekcsoportok pénzéből működnek. Az sem véletlen, hogy a Twitter / X ellen kiszabott uniós bírság hírére az USA több ilyen NGO vezetőjét / meghatározó munkatársát is kitiltotta az Egyesült Államok területéről pár héttel ezelőtt.

Konkrét példám: Létezik egy ál-Digitális Polgári Kör, ahol lakom és eredeti képek ellopásával, rendszeresen frissülő tartalommal igyekeznek úgy beállítani, mintha valódi DPK csoport lenne. Persze a cél a jobboldaliak kigúnyolása, lejáratása. Számtalan jelentés ellenére semmit nem tett a Facebook. Miközben olyan közszereplők, mint Böjte Csaba egy poszt miatt felfüggesztést kaptak korábban. Hogyan lehetséges ez? Milyen jogvédelem van ilyen esetben?

A DSA rendelkezései alapján, az ilyen helyzeteket alapvetően a szolgáltatóknak kellene kezelniük a saját panaszkezelési rendszerükön belül. Azonban mivel a DSA az egész hatósági felügyeletet és jogi eljárási lehetőséget elvonta a tagállamoktól és azt az EU Bizottságának a hatáskörébe helyezte, így – mivel Magyarországot a Bizottság ellenségként kezeli – érdemi segítséget tőlük nem várhatunk. Ez jól megmutatkozott a Pesti Srácok ügyének vonatkozásában is. Az NMHH mellett felállított „Online Platform Vitarendező Tanács” megállapította, hogy a Google a saját – egyébként elvileg a DSA-ban előírt szigorúságú – panaszkezelési eljárási rendjét is megsértette, amikor pl. nem indokolta meg a PS YT csatornájának letörlését, azonban ezen kívül mást nem tud tenni, mert érdemi szankcionálási hatásköre csak az írországi médiahatóságnak, illetve az EU Bizottságának van. Röviden: az uniós szabályozásnak köszönhetően jelenleg semmilyen hatékony / érdemi jogérvényesítési lehetősége nincsen egy sérelmet szenvedett hazai felhasználónak, főleg, ha az esetleg egy kormánypárti szervezet, vagy éppen sajtóorgánum.

Ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon, hazai jogalkotásra lenne szükség.

– Milyen veszélyeket hordoz magában az Európai Unió új médiaszabályozása (EMFA)? Ha jól értem gyakorlatilag minden jövőbeli jelentősebb médiaszabályozási hatáskört az unióhoz vonna, ami súlyosan csorbítja a tagállamok szuverenitását. Egyáltálan van joga és meddig terjed az Európai Unió joga beavatkozni egy ország médiaszuverenitásába?

A médiaszabályozás az EU-ban hagyományosan tagállami hatáskör volt. A nemzeti szabályozásokat ezért irányelvek kibocsátásával próbálta egymáshoz közelíteni az Unió. Az elmúlt 10 év folyamán azonban, a más területeken is tapasztalható ún. „lopakodó hatáskörbővítési” politikai praktikákkal mind az új digitális média, mind pedig a hagyományos média szabályozását magához sikerült vonnia az EU-nak. Az előbbi fő eszköze a DSA, az utóbbié pedig a cinikus módon „médiaszabadság rendeletnek” is nevezett EMFA. (Ez a folyamat hasonló volt ahhoz, ahogyan a migrációs politikát is kivették a tagállamok kezéből és uniós hatáskörbe vonták, illetve, ahogyan eme témakör tekintetében megkerülték, megszüntették az egyhangúságot a döntések vonatkozásában.) Az EMFA-val kapcsolatban a fő problémák a következők:

„Újságírói forrásvédelem” címszó alatt gátolni próbálja a tagállamok hatóságait abban, hogy az újságírók, vagy magukat annak mondó személyek olyan kapcsolatrendszereit, vagy tevékenységeit feltárhassák és felszámolhassák, akik esetleg azzal gyanúsíthatóak, hogy idegen államok, vagy más szervezetek megbízásából folytatnak olyan (pl. hírszerzési, vagy befolyásolási) tevékenységet, amely a nemzetbiztonság, illetve általában a nemzeti szuverenitás szempontjából kockázatot jelent.

Az EMFA a tagállamok – törvények szerint, jogszerűen működő - hivatásos médiaszervezetei által készített tartalmak tekintetében is kifejezetten lehetővé teszi az online platformszolgáltatók számára a moderációt és így cenzúrát is. Sőt, akár az adott sajtóorgánum felhasználói profilját is törölhetik, ha bármi miatt úgy tartja a kedvük.

A legelfogadhatatlanabb következménye az EMFA-nak viszont nem a fentiek, hanem az itt is megvalósított „lopakodó uniós hatáskörbővítés”. Ez azt jelenti, hogy innentől a tagállamok médiarendszerét szabályozó jogszabályokat – az uniós vezetői szerint – már kizárólag csak az EU hozhat, maguk a tagállamok nem.

A fentiek alapján – gondolom az már senkit nem ér váratlanul, hogy – az EU pár héttel ezelőtt már meg is indította Magyarország ellen az újabb eljárását, mondván a hazai médiarendszer, illetve médiaszabályozás nem felel meg az EMFA előírásainak. De ezen nem csodálkozhatunk, hiszen eme rendelet megalkotása során, annak idején pl. Vera Jourová is belemondta a kamerákba, hogy ez a jogszabály alapvetően hazánkkal szemben születik.

– A fentiek alapján, ez a jogszabály a tagállami szuverenitás elleni különösen súlyos támadásként értékelhető.

Igen, de ez nem érhetett minket váratlanul, mert a balliberális-globalista uniós politikai mainstream képviselői – élükön Vera Jourovával – a sajtóban már a rendelet megalkotása során nyíltan kijelentették, hogy az EMFA gyakorlatilag és kifejezetten Magyarország ellen irányul.