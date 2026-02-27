„Olyan háború jöhet, mint nagyapáink idején” – riogat a lengyel külügyminiszter

Sikorski hangsúlyozta: a veszély tudata vagy megbéníthat, vagy mozgósíthat. Lengyelország nem engedheti meg magának, hogy „megbénuljon”, vagy azzal nyugtassa magát, hogy ez „nem az ő háborúja” – mondta a képviselőknek.

Putyin nem békét akar, hanem megadást

– fogalmazott.

Hozzátette:

Ha Ukrajna vereséget szenvedne, az Oroszország felől érkező fenyegetés nemhogy nem csökkenne, hanem éppen ellenkezőleg, növekedne.

Az orosz agresszió a NATO keleti szárnyán fekvő országok ellen rendkívül költséges lenne ezeknek az államoknak – figyelmeztetett, miközben nyugati hírszerzési értesülésekre is utalt – írja a Daily Mail.