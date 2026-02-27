Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

LengyelországRadoslaw Sikorskiharmadik világháború

„Olyan háború jöhet, mint nagyapáink idején” – riogat a lengyel külügyminiszter

A harmadik világháború veszélyére figyelmeztető komor jelzés érkezett Lengyelország külügyminiszterétől. Radoslaw Sikorski a lengyel parlamentben, a Szejmben elmondta, fel kell készülni egy olyan háború lehetőségére, „amilyet nagyapáink és dédapáink láttak”. A világháborúk léptékéhez hasonló konfliktusok veszélyére figyelmeztetett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 13:24
Radoslaw Sikorski lengyel miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Radoslaw Sikorski egyértelművé tette, hogy Lengyelország – amely Oroszországgal és Ukrajnával is határos – egy esetleges újabb orosz agresszió esetén az első vonalban lenne. 

A harmadik világháború veszélyére figyelmeztett a lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP)
A harmadik világháború veszélyére figyelmeztet a lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP)

Sikorski hangsúlyozta: a veszély tudata vagy megbéníthat, vagy mozgósíthat. Lengyelország nem engedheti meg magának, hogy „megbénuljon”, vagy azzal nyugtassa magát, hogy ez „nem az ő háborúja” – mondta a képviselőknek.

Putyin nem békét akar, hanem megadást

 – fogalmazott.

Hozzátette: 

Ha Ukrajna vereséget szenvedne, az Oroszország felől érkező fenyegetés nemhogy nem csökkenne, hanem éppen ellenkezőleg, növekedne.

Az orosz agresszió a NATO keleti szárnyán fekvő országok ellen rendkívül költséges lenne ezeknek az államoknak – figyelmeztetett, miközben nyugati hírszerzési értesülésekre is utalt – írja a Daily Mail.

A külügyminiszter szerint Oroszország már most is hajtott végre drónbetöréseket, vasúti pályák elleni szabotázsakciókat és dezinformációs kampányokat.

Emlékeztette a képviselőket arra is, hogy a hétéves lengyel kislány, Amelia Gzhesko édesanyját, Okszanát átölelve égett halálra, amikor egy orosz H–101-es rakéta novemberben lakótoronyházba csapódott az ukrajnai Ternopilben.

Az orosz nukleáris erőkhöz köthető, baljós hírű „Végítélet Rádió” az elmúlt 24 órában a Liquidator kódnevet sugározta három másik mellett. A többi rejtélyes kód a Mainostyag és a Covarny volt.

A hidegháborúból fennmaradt különös rádióállomás – amely fél évszázada sugároz, és a „Zümmögő” becenevet kapta – rendszerint a Kelet és Nyugat közötti feszültség kiéleződésekor hallat magáról.

A NATO légvédelmi rendszereit éjszaka készültségbe helyezték a szövetséges Romániában, miután egy orosz drón megközelítette az ország légterét az ukrajnai, odesszai régióban, a Duna menti kikötők ellen indított támadások során.

Mindez azon a héten történt, amikor a NATO vadászgépeit kétszer is riasztották az Ukrajna elleni orosz rakéta- és dróntámadások veszélye miatt – egyszer Lengyelországban, egyszer Romániában.

Borítókép: Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
