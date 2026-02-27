Radoslaw Sikorski egyértelművé tette, hogy Lengyelország – amely Oroszországgal és Ukrajnával is határos – egy esetleges újabb orosz agresszió esetén az első vonalban lenne.
„Olyan háború jöhet, mint nagyapáink idején” – riogat a lengyel külügyminiszter
A harmadik világháború veszélyére figyelmeztető komor jelzés érkezett Lengyelország külügyminiszterétől. Radoslaw Sikorski a lengyel parlamentben, a Szejmben elmondta, fel kell készülni egy olyan háború lehetőségére, „amilyet nagyapáink és dédapáink láttak”. A világháborúk léptékéhez hasonló konfliktusok veszélyére figyelmeztetett.
Sikorski hangsúlyozta: a veszély tudata vagy megbéníthat, vagy mozgósíthat. Lengyelország nem engedheti meg magának, hogy „megbénuljon”, vagy azzal nyugtassa magát, hogy ez „nem az ő háborúja” – mondta a képviselőknek.
Putyin nem békét akar, hanem megadást
– fogalmazott.
Hozzátette:
Ha Ukrajna vereséget szenvedne, az Oroszország felől érkező fenyegetés nemhogy nem csökkenne, hanem éppen ellenkezőleg, növekedne.
Az orosz agresszió a NATO keleti szárnyán fekvő országok ellen rendkívül költséges lenne ezeknek az államoknak – figyelmeztetett, miközben nyugati hírszerzési értesülésekre is utalt – írja a Daily Mail.
A külügyminiszter szerint Oroszország már most is hajtott végre drónbetöréseket, vasúti pályák elleni szabotázsakciókat és dezinformációs kampányokat.
Emlékeztette a képviselőket arra is, hogy a hétéves lengyel kislány, Amelia Gzhesko édesanyját, Okszanát átölelve égett halálra, amikor egy orosz H–101-es rakéta novemberben lakótoronyházba csapódott az ukrajnai Ternopilben.
Az orosz nukleáris erőkhöz köthető, baljós hírű „Végítélet Rádió” az elmúlt 24 órában a Liquidator kódnevet sugározta három másik mellett. A többi rejtélyes kód a Mainostyag és a Covarny volt.
A hidegháborúból fennmaradt különös rádióállomás – amely fél évszázada sugároz, és a „Zümmögő” becenevet kapta – rendszerint a Kelet és Nyugat közötti feszültség kiéleződésekor hallat magáról.
A NATO légvédelmi rendszereit éjszaka készültségbe helyezték a szövetséges Romániában, miután egy orosz drón megközelítette az ország légterét az ukrajnai, odesszai régióban, a Duna menti kikötők ellen indított támadások során.
Mindez azon a héten történt, amikor a NATO vadászgépeit kétszer is riasztották az Ukrajna elleni orosz rakéta- és dróntámadások veszélye miatt – egyszer Lengyelországban, egyszer Romániában.
Borítókép: Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)
