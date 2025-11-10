A lengyel külügyminiszter szerint csak a háborús út létezik

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz–ukrán konfliktus kapcsán figyelmeztetett a gazdasági kompromisszumok szükségességére, kiemelve, hogy a háború arra kényszeríti az országokat, hogy döntsenek: fegyverekre vagy az emberek jólétére fordítják a pénzt. Sikorski szerint Ukrajna támogatása a leghatékonyabb módszer Oroszország vereségének biztosítására, amit addig kell folytatni, amíg az orosz gazdaság a háború súlya alatt össze nem roppan. Hozzátette, hogy „vagy Putyinnak, vagy az utódjának” fel kell ismernie, hogy nemcsak a háború megindítása volt hibás döntés, hanem a folytatása is fenntarthatatlan – írja az Origo.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint a háború arra kényszeríti az országokat, hogy döntsenek: fegyverekre vagy az emberek jólétére fordítják a pénzt

(Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto)

Az On the Record című műsorban a lengyel külügyminiszter elmondta, hogy a Nyugatnak továbbra is folyamatosan támogatnia kell Ukrajnát a háború folytatásában:

Oroszország a terjeszkedés pártján áll, és egy új imperialista ideológiát alakított ki, amellyel befolyásolta katonáit, gyermekeit és polgárait. Ha az orosz hadsereg Ukrajnában diadalmaskodna, csábító lehetőséget látnának a további előrenyomulásra

– hangzott el a műsorban.