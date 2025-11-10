UkrajnaLengyelországPutyinSikorskiorosz-ukrán háború

A lengyel külügyminiszter szerint csak a háborús út létezik

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz–ukrán konfliktus kapcsán óvott a gazdasági engedmények veszélyeitől, kiemelve, hogy a Nyugatnak folyamatosan biztosítania kell Ukrajna számára fegyvereket és hírszerzési információkat. Hangsúlyozta, hogy a háború gazdasági következményei hatással vannak Putyin döntéseire, és Lengyelország kész áldozni a védelemre, hogy ne ismétlődjenek a múlt hibái. Sikorski beszélt az EU előtt álló kihívásokról, valamint Kína szerepéről a konfliktusban is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 17:21
Radoslaw Sikorski és Volodimir Zelenszkij
Radoslaw Sikorski és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz–ukrán konfliktus kapcsán figyelmeztetett a gazdasági kompromisszumok szükségességére, kiemelve, hogy a háború arra kényszeríti az országokat, hogy döntsenek: fegyverekre vagy az emberek jólétére fordítják a pénzt. Sikorski szerint Ukrajna támogatása a leghatékonyabb módszer Oroszország vereségének biztosítására, amit addig kell folytatni, amíg az orosz gazdaság a háború súlya alatt össze nem roppan. Hozzátette, hogy „vagy Putyinnak, vagy az utódjának” fel kell ismernie, hogy nemcsak a háború megindítása volt hibás döntés, hanem a folytatása is fenntarthatatlan – írja az Origo.

Radoslaw Sikorski, lengyel külügyminiszter szerint a háború arra kényszeríti az országokat, hogy döntsenek: fegyverekre vagy az emberek jólétére fordítják a pénzt
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint a háború arra kényszeríti az országokat, hogy döntsenek: fegyverekre vagy az emberek jólétére fordítják a pénzt
(Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto)

Az On the Record című műsorban a lengyel külügyminiszter elmondta, hogy a Nyugatnak továbbra is folyamatosan támogatnia kell Ukrajnát a háború folytatásában:

Oroszország a terjeszkedés pártján áll, és egy új imperialista ideológiát alakított ki, amellyel befolyásolta katonáit, gyermekeit és polgárait. Ha az orosz hadsereg Ukrajnában diadalmaskodna, csábító lehetőséget látnának a további előrenyomulásra

– hangzott el a műsorban.

Sikorski az ukrán ellenállás kilátásairól beszélve kiemelte: bár a világ többsége kétségbe vonja Ukrajna győzelmi esélyeit, a rendelkezésre álló támogatás és a felek erőviszonyai kedvezőbbek, mint az afganisztáni szovjet ellenállás idején volt. Ukrajna a tervek szerint még legalább három évig folytatná az ellenállást. 

Feladatunk, hogy ehhez biztosítsuk a szükséges erőforrásokat

 – mondta a miniszter. A háború gazdasági következményeire is felhívta a figyelmet. Véleménye szerint a konfliktus kimenetele hasonló lehet az afganisztáni szovjet vereséghez: az egyik fél kifogy a harcok folytatáshoz szükséges erőforrásokból. Sikorski hangsúlyozta, hogy Putyin számára a hatalom megtartása érdekében egy „rossz háború” előnyösebb lehet, mint egy „rossz béke”, és a jelenlegi béketárgyalások feltételei nem kedvezőek a számára.

A miniszter kitért a Nyugat szerepére is, különösen az Egyesült Államok támogatására, amelynek folyamatosan el kell látnia Ukrajnát hírszerzési adatokkal és fegyverekkel. Lengyelország fedezi a Starlink-terminálok és az amerikai fegyverekhez szükséges lőszer költségeit, míg Európa többi része a háborús kiadások jelentős részét magára vállalta.

Sikorski az orosz gazdaság nehézségeiről és a közelgő tél okozta komoly kihívásokról beszélt. Az interjúban kitért Kína szerepére is, amely szerinte nem törekszik a konfliktus gyors lezárására, miközben Oroszországnak „hűbéresként” biztosítja a szükséges utánpótlást.

Az EU jövőjéről szólva Sikorski rámutatott, hogy a szervezet bővülésével annak irányítása egyre összetettebb feladattá válik, de a jogállamisági mechanizmusok garantálják az unió stabilitását. Kiemelte, hogy Lengyelország gazdasági előnyöket szerzett a tagság révén, és az EU aktuális kihívásai, mint például az új tagállamok csatlakozása, fokozott figyelmet igényelnek.

Lengyelország nem engedheti meg, hogy a történelem megismételje önmagát. Fizetni fogunk, amennyit kell, hogy megvédjük országunkat

– hangsúlyozta Sikorski. 

Korábban írtunk róla, hogy Sikorski háborús felbujtóként viselkedik. Orbán Balázs szerint Sikorski kijelentése a háborús pszichózis legsötétebb mélysége.

Borítókép: Radoslaw Sikorski és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Lavrov: Moszkva kitart álláspontja mellett

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu