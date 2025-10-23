Tarrbarátság kőolajvezetékMagyarország

A lengyel kormány a Barátság kőolajvezeték felrobbantására biztatja az ukránokat

A Tisza október 23-i vendége Michał Wawrykiewicz, Donald Tusk lengyel miniszterelnök pártjának európai parlamenti képviselője, aki mindenhol felbukkan, ahol támadni lehet Magyarországot. Ez azután különösen felháborító, hogy a lengyel kormány külügyminisztere éppen most bujtogatta az ukránokat a Barátság kőolajvezeték megsemmisítésére – hívta fel a figyelmet értékelésében az Ellenpont.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 9:21
Michal Wawrykiewicz és Magyar Péter Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
Magyar Péter az október 23-i Békemenet előtt egy öblös gyűlölködést tett közzé a menet résztvevőiről közösségi oldalán. Helyettese Tarr Zoltán pedig a Tisza „sztárvendégéről” számolt be, aki nem más, mint Michał Wawrykiewicz, a lengyel Polgári Platform (PO) európai parlamenti képviselője – írta a portál, hozzátéve: Tarr lengyel barátjáról érdemes megjegyezni, hogy amellett, hogy a hírhedt National Endowment for Democracy ösztöndíjasa volt, Alex Sorossal közösen lépett fel egy Poznan-i konferencián 2024-ben.

A lengyel kormány a Barátság kőolajvezeték felrobbantására biztatja az ukránokat, Magyar Péterék ezután meghívták a rendezvényükre Donald Tusk emberét. Tarr lengyel barátjáról érdemes megjegyezni, hogy amellett, hogy a hírhedt National Endowment for Democracy ösztöndíjasa volt, Alex Sorossal közösen lépett fel egy poznani konferencián 2024-ben – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Alex Soros (Fotó: Getty Images North America/Ben Gabbe)

Az Ellenpont emlékeztet: 

Wawrykiewicz gyakori vendég Magyarországon, hiszen a tiszások meghívása mellett idén áprilisban az Európai Unió LIBE (Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság) revizoraként is eljött hazánkba vizsgálódni, és Magyarország érdekei ellen dolgozni.

A portál úgy fogalmazott:

Tarr Zoltán kísérőszövege mindent elárul a Tisza valódi arcáról, hiszen olyan dicsőítő szavakkal illeti a globalista lengyelt, hogy azt Észak-Koreában is megirigyelnék a vezetők.

Majd idézték is Tarr szavait:

„Lengyelország két évvel ezelőtt új irányt vett. Az emberek leváltották az egyre autoriterebb kormányt, és egy, Lengyelország érdekei, az európai értékek és az unió mellett elkötelezettebb vezetés vette át a helyét. A propaganda visszaszorult, az uniós források újraindultak, az ország pedig elindult a megújulás útján. Nem is csoda, hogy látványosan megromlott a jelenlegi magyar kormány viszonya a lengyelekkel.” 

A valóság ezzel szemben az, hogy politikai leszámolások és a jogállam leépítése zajlik Lengyelországban a Tusk-kormány vezetésével. A fenti mondatok különösen rosszul mutatnak a Tiszától annak fényében, hogy Wawrykiewicz párttársa, a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski épp tegnap arról értekezett, hogy reménykedik, hogy az „ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz”

– hívta fel a figyelmet a portál, hozzátéve:

Vagyis éppen felbujtotta az ukránokat az energiaellátásunk veszélyeztetésére. Ez valahogy kimaradt Tarr posztjából.

Borítókép: Michal Wawrykiewicz és Magyar Péter (Fotó: AFP)

