A lengyel kormány a Barátság kőolajvezeték felrobbantására biztatja az ukránokat

Majd idézték is Tarr szavait:

„Lengyelország két évvel ezelőtt új irányt vett. Az emberek leváltották az egyre autoriterebb kormányt, és egy, Lengyelország érdekei, az európai értékek és az unió mellett elkötelezettebb vezetés vette át a helyét. A propaganda visszaszorult, az uniós források újraindultak, az ország pedig elindult a megújulás útján. Nem is csoda, hogy látványosan megromlott a jelenlegi magyar kormány viszonya a lengyelekkel.”

A valóság ezzel szemben az, hogy politikai leszámolások és a jogállam leépítése zajlik Lengyelországban a Tusk-kormány vezetésével. A fenti mondatok különösen rosszul mutatnak a Tiszától annak fényében, hogy Wawrykiewicz párttársa, a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski épp tegnap arról értekezett, hogy reménykedik, hogy az „ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz”

– hívta fel a figyelmet a portál, hozzátéve:

Vagyis éppen felbujtotta az ukránokat az energiaellátásunk veszélyeztetésére. Ez valahogy kimaradt Tarr posztjából.

Borítókép: Michal Wawrykiewicz és Magyar Péter (Fotó: AFP)