A lengyel kormány a Barátság kőolajvezeték felrobbantására biztatja az ukránokat

Magyar Péter az október 23-i Békemenet előtt egy öblös gyűlölködést tett közzé a menet résztvevőiről közösségi oldalán. Helyettese Tarr Zoltán pedig a Tisza „sztárvendégéről” számolt be, aki nem más, mint Michał Wawrykiewicz, a lengyel Polgári Platform (PO) európai parlamenti képviselője – írta a portál, hozzátéve: Tarr lengyel barátjáról érdemes megjegyezni, hogy amellett, hogy a hírhedt National Endowment for Democracy ösztöndíjasa volt, Alex Sorossal közösen lépett fel egy Poznan-i konferencián 2024-ben.
Az Ellenpont emlékeztet:
Wawrykiewicz gyakori vendég Magyarországon, hiszen a tiszások meghívása mellett idén áprilisban az Európai Unió LIBE (Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság) revizoraként is eljött hazánkba vizsgálódni, és Magyarország érdekei ellen dolgozni.