Orbán Viktor: A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét

A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét. Sutba akarják dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot – így kommentálta Orbán Viktor a lengyel külügyminiszter kirohanását.
Orbán Viktor emlékeztetett Radoslaw Sikorski kijelentésére, és úgy fogalmazott:
Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt. Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának. Kész elmebaj!
A miniszterelnök hozzátette: „Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!”
Ahogy arról lapunk beszámolt, a háborús felbujtó lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon arról értekezett, hogy
reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.
Vagyis annak örülne a lengyel külügyminiszter, ha a Barátság kőolajvezeték tönkretételével veszélybe kerülne hazánk energiaellátása.