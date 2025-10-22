Orbán ViktorLengyelországRadoslaw Sikorski

Orbán Viktor: A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét

Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor a lengyel külügyminiszter kirohanására reagált.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 18:31
Radoslaw Sikorski Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét. Sutba akarják dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot – így kommentálta Orbán Viktor a lengyel külügyminiszter kirohanását. 

A lengyel külügyminiszter kirohanását Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül
(Fotó: AFP)

Orbán Viktor emlékeztetett Radoslaw Sikorski kijelentésére, és úgy fogalmazott:

Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt. Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának. Kész elmebaj!

A miniszterelnök hozzátette: „Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!”

Ahogy arról lapunk beszámolt, a háborús felbujtó lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon arról értekezett, hogy

reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.

Vagyis annak örülne a lengyel külügyminiszter, ha a Barátság kőolajvezeték tönkretételével veszélybe kerülne hazánk energiaellátása.

Borítókép: Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)

