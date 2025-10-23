A lengyel diplomácia feje reményét fejezte ki, hogy az ukrán fegyveres erők megsemmisítik a Barátság orosz kőolajvezetéket.

Erre a kijelentésre válaszolt Marija Zaharova, aki Oszama bin Sikorskinak nevezte a lengyel minisztert.

Milyen egyéb polgári infrastruktúra-objektumokat kell még Oszama bin Sikorski szerint megsemmisíteni?

– tette fel a kérdést Zaharova.

Mint arról beszámoltunk, a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország ellátását is biztosítja, az elmúlt időszakban több alkalommal is támadták az ukrán fegyveres erők, károkat és leállásokat okozva, veszélyeztetve az ország energiabiztonságát.

