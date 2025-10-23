Marija ZaharovaRadoslaw SikorskiBarátság kőolajvezeték

„Oszama bin Sikorskit” helyre tették

Vállalhatatlan kijelentést tett Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője frappáns választ adott a lengyel politikusnak.

2025. 10. 23. 18:48
Nem mindennapi választ adott Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszternek – számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség.

Zaharova frappáns választ adott Sikorski kijelentésére (Fotó: NurPhoto via AFP)
Zaharova frappáns választ adott Sikorski kijelentésére (Fotó: NurPhoto via AFP) 

A lengyel diplomácia feje reményét fejezte ki, hogy az ukrán fegyveres erők megsemmisítik a Barátság orosz kőolajvezetéket.

Erre a kijelentésre válaszolt Marija Zaharova, aki Oszama bin Sikorskinak nevezte a lengyel minisztert.

Milyen egyéb polgári infrastruktúra-objektumokat kell még Oszama bin Sikorski szerint megsemmisíteni?

– tette fel a kérdést Zaharova.

Mint arról beszámoltunk, a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország ellátását is biztosítja, az elmúlt időszakban több alkalommal is támadták az ukrán fegyveres erők, károkat és leállásokat okozva, veszélyeztetve az ország energiabiztonságát.

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: Anadolu via AFP)

 

Ruszimuszi üzent

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

