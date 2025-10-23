Nem mindennapi választ adott Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszternek – számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség.
„Oszama bin Sikorskit” helyre tették
Vállalhatatlan kijelentést tett Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője frappáns választ adott a lengyel politikusnak.
A lengyel diplomácia feje reményét fejezte ki, hogy az ukrán fegyveres erők megsemmisítik a Barátság orosz kőolajvezetéket.
Erre a kijelentésre válaszolt Marija Zaharova, aki Oszama bin Sikorskinak nevezte a lengyel minisztert.
Milyen egyéb polgári infrastruktúra-objektumokat kell még Oszama bin Sikorski szerint megsemmisíteni?
– tette fel a kérdést Zaharova.
Mint arról beszámoltunk, a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország ellátását is biztosítja, az elmúlt időszakban több alkalommal is támadták az ukrán fegyveres erők, károkat és leállásokat okozva, veszélyeztetve az ország energiabiztonságát.
Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: Anadolu via AFP)
