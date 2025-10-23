MagyarországenergiaimportOroszországszankciókgazdaság

Dömötör Csaba az EP-képviselőknek: Elment a józan eszük? + videó

Dömötör Csaba az EU-csúcson elhangzott beszédében kitért az elhibázott szankciókra, amelyek Oroszország helyett az európai gazdaságot sújtották és reagált a lengyel külügyminiszter kijelentésére is. A Fidesz EP-képviselője kiemelte, hogy az orosz energiaimport tiltása súlyos gazdasági károkat okozna Magyarországnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 10:22
Dömötör Csaba Brüsszelben
Dömötör Csaba Brüsszelben Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője az EU-csúcson készült videót osztott meg közösségi oldalán, amiben reagált a liberális lengyel külügyminiszter kijelentésére, aki annak örülne, ha – ahogyan közösségi oldalán közzétett bejegyzésében fogalmazott – „az ukránoknak végre sikerülne tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz”.

Dömötör Csaba kérdőre vonta az EP-képviselőket
Dömötör Csaba kérdőre vonta az EP-képviselőket
(Fotó: Hans Lucas/Martin Bertrand)

Elment a józan eszük? Nagy egyetértés van itt abban, hogy be kell tiltani az orosz energiaimportot. Ez maguknak itt az ideológiáról szól, nekünk viszont a gazdasági károkról, nem Oroszországnak, hanem nekünk

– fogalmazott Dömötör Csaba, aki arra is kitért, hogy a térség pár országa, így Magyarország csak drágábban tud energiához jutni, ha keletről nem jön és ez egy örökölt helyzet. A tiltás hatalmas károkat okozna, ami akár a GDP négy százalékát is elérheti az IMF becslése szerint. 

Ugyanaz fog történni, mint korábban a szankciókkal, a korábbi szankciókkal Oroszországnak akartak ártani, de az európai gazdaságot lőtték lábon

– fejtette ki, majd elmondta, hogy az elhibázott szankciók miatt csökken még a német ipari termelés is. Kitért a lengyel bíróság határozatára is, ami elengedte azt az embert, aki felrobbantotta az Északi Áramlatot. A lengyel külügyminiszter üdvözölte a döntést, és azt mondta, reméli, hogy az elkövető a Barátság olajvezetéket is felrobbantja.

Ez lesz? Kulcsfontosságú létesítmények elleni támadásokra biztatnak majd állami vezetők, [...] elment a józan eszük?

Korábban arról is írtunk, hogy Brüsszel őrjöng, miután nem zárt el minden orosz gázcsapot, egy EU-s tag azonnal kihasználta a kiskaput.

Borítókép: Dömötör Csaba Brüsszelben (Fotó: AFP)

