Dömötör Csaba az EP-képviselőknek: Elment a józan eszük? + videó

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője az EU-csúcson készült videót osztott meg közösségi oldalán, amiben reagált a liberális lengyel külügyminiszter kijelentésére, aki annak örülne, ha – ahogyan közösségi oldalán közzétett bejegyzésében fogalmazott – „az ukránoknak végre sikerülne tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz”.

Dömötör Csaba kérdőre vonta az EP-képviselőket

(Fotó: Hans Lucas/Martin Bertrand)

Elment a józan eszük? Nagy egyetértés van itt abban, hogy be kell tiltani az orosz energiaimportot. Ez maguknak itt az ideológiáról szól, nekünk viszont a gazdasági károkról, nem Oroszországnak, hanem nekünk

– fogalmazott Dömötör Csaba, aki arra is kitért, hogy a térség pár országa, így Magyarország csak drágábban tud energiához jutni, ha keletről nem jön és ez egy örökölt helyzet. A tiltás hatalmas károkat okozna, ami akár a GDP négy százalékát is elérheti az IMF becslése szerint.