Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Dálnoki ÁronTiszapolgármesterjelölt

„Vállalkozó szellemű” lányokat keresett korábban a Tisza súlyos adóemelést javasló csoportjának vezetője

Egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Pártnál olyan javaslat készült, amely durván megemelné a személyi jövedelemadót. A tervet a párt gazdasági kabinetje állította össze, a csoportot a hírek szerint Dálnoki Áron koordinálja. Dálnokiról annyit tudni, hogy tavaly Magyar Péterék polgármesterjelöltje volt a XVII. kerületben – sikertelenül. A férfi két internetes bejegyzésével hívta fel magára a sajtó figyelmét: az egyikben arra utalt, a párt megtiltotta neki, hogy a szavazók közé menjen, egy korábbi másikban pedig „vállalkozó szellemű, jókedvű” lányokat keresett a nyaralásához.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 11:50
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dálnoki Áron koordinálja a Tisza gazdasági munkacsoportját, azt a csoportosulást, amely az Index információi szerint vaskos személyi jövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi nagyjából azt jelentheti, hogy csökkentenék, elvennék azokat.

Magyar Péter és a Tisza Párt fontos embere korábban „vállalkozó szellemű, jókedvű” lányokat keresett a nyaralásához.

De ki is a Dálnoki Áron?

Az Index Dalnoki Áront említ, a Tisza Párt környékén ugyanakkor egy Dálnoki Áron nevű férfi tűnt fel már korábban – a kettő alighanem egy. Dálnoki Áron ráadásul nem is jelentéktelen figura. Erre abból lehet következtetni, hogy ő volt tavaly a Tisza polgármesterjelöltje Budapesten, a XVII. kerületben, ahol 17 százalékos eredménnyel a második lett a fideszes Horváth Tamás mögött. 

Magyarék 2024-ben négy polgármesterjelöltet indítottak a fővárosban, Dálnoki volt az egyik. Érdekesség, hogy ő közölte akkoriban a Facebookon: megtiltották neki – nyilván Magyar Péter –, hogy a szavazók közé menjen.

Vállalkozó kedvű lányokat keresett

Dálnokiról egy másik internetes bejegyzése miatt is írt a sajtó. „Vállalkozó szellemű”, számára ismeretlen lányokat próbált olaszországi nyaralásra csábítani a Facebookon – közölte tavaly a Bors. Dálnoki Áron még 2023-ban tett közzé egy erősen áthallásos, kétértelmű bejegyzést az 1500 tagot számláló „szingli társkereső” nevű csoportban.

 

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 7 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu