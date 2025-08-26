„Vállalkozó szellemű” lányokat keresett korábban a Tisza súlyos adóemelést javasló csoportjának vezetője

Dálnoki Áron koordinálja a Tisza gazdasági munkacsoportját, azt a csoportosulást, amely az Index információi szerint vaskos személyi jövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné, emellett áttekintenék a kedvezményeket – utóbbi nagyjából azt jelentheti, hogy csökkentenék, elvennék azokat.

Magyar Péter és a Tisza Párt fontos embere korábban „vállalkozó szellemű, jókedvű” lányokat keresett a nyaralásához.

De ki is a Dálnoki Áron?

Az Index Dalnoki Áront említ, a Tisza Párt környékén ugyanakkor egy Dálnoki Áron nevű férfi tűnt fel már korábban – a kettő alighanem egy. Dálnoki Áron ráadásul nem is jelentéktelen figura. Erre abból lehet következtetni, hogy ő volt tavaly a Tisza polgármesterjelöltje Budapesten, a XVII. kerületben, ahol 17 százalékos eredménnyel a második lett a fideszes Horváth Tamás mögött.

Magyarék 2024-ben négy polgármesterjelöltet indítottak a fővárosban, Dálnoki volt az egyik. Érdekesség, hogy ő közölte akkoriban a Facebookon: megtiltották neki – nyilván Magyar Péter –, hogy a szavazók közé menjen.

Vállalkozó kedvű lányokat keresett

Dálnokiról egy másik internetes bejegyzése miatt is írt a sajtó. „Vállalkozó szellemű”, számára ismeretlen lányokat próbált olaszországi nyaralásra csábítani a Facebookon – közölte tavaly a Bors. Dálnoki Áron még 2023-ban tett közzé egy erősen áthallásos, kétértelmű bejegyzést az 1500 tagot számláló „szingli társkereső” nevű csoportban.