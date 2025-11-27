Kallasorosz vagyonBrüsszelUkrajnaEUBelgium

Kallas kétszázmilliárd eurós ukrán támogatásáért lobbizik

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának történő átadását szorgalmazza; több száz milliárd euróról van szó. A javaslat szerint minden uniós tagállamnak részt kellene vennie a kártérítési mechanizmusban, amit Kallas a brüsszeli sajtónak „a legjobb megoldásnak” nevezett.

Sebők Barbara
2025. 11. 27. 15:08
Kallas kétszáz milliárd eurós ukrán támogatásáért lobbizik Forrás: AFP
Az elképzelés komoly kérdéseket vet fel az uniós jog és a nemzetközi precedensek szempontjából. Kallas hangsúlyozta, hogy a kockázatokat meg kell osztani az uniós tagállamok között, és mindenki szolidaritást vállalhat, ha például Belgiumnak lenne szüksége támogatásra. Az elképzelés azonban vitákat válthat ki az uniós tagországokban, különösen a pénzügyi és jogi felelősségvállalás miatt.

Kaja Kallas úgy látja, hogy az ügy sikere minden tagállam aktív részvételén múlik
Kaja Kallas úgy látja, hogy az ügy sikere minden tagállam aktív részvételén múlik Fotó: AFP

Az EU Observer cikkét szemlézve az Origo arról ír, hogy az EU vezetői nyomást gyakorolnak Belgiumra, hogy a befagyasztott orosz eszközöket Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására fordíthassák. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arra szólította fel a belga kormányt, hogy a december 19-i uniós csúcs előtt lépjenek az ügyben.

Von der Leyen a strasbourgi Európai Parlamentben szerdán ismertette: hamarosan bemutat egy új jogi keretet, amely Ukrajnának kártérítési kölcsön formájában biztosít forrásokat. A javaslat szerint a belgiumi Euroclear rendszernél zárolt mintegy 185 milliárd euró értékű orosz központi banki eszköz kerülne felhasználásra, kiegészítve a főként Franciaországban és Luxemburgban elhelyezett 25 milliárd euróval.

Az Euroclear-megoldáson kívül felmerült még két alternatíva is: uniós kölcsön vagy az EU piaci forrásbevonásán alapuló finanszírozás.

A bizottság elnöke azonban határozottan az Euroclear-opció mellett érvelt. „Egyértelművé kell tenni: nem elfogadható, hogy kizárólag az európai adófizetők állják a számlát” – hangsúlyozta Von der Leyen. Belgiumban Bart de Wever miniszterelnök már az októberi csúcson megvétózta a javaslatot, attól tartva, hogy az országot orosz perekkel terhelné. Azóta a bizottság képviselői egyeztetéseket folytatnak De Wever irodájával, hogy a decemberi találkozóig eloszlassák a kételyeket. Kallas a szerdai videúkonferencián kiemelte: az összes többi tagállam kész támogatni Belgiumot, amennyiben szükség van rá, és biztosította a szolidaritást a vitás kérdésben.

Borítókép: Kaja Kallas és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

