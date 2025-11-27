Az elképzelés komoly kérdéseket vet fel az uniós jog és a nemzetközi precedensek szempontjából. Kallas hangsúlyozta, hogy a kockázatokat meg kell osztani az uniós tagállamok között, és mindenki szolidaritást vállalhat, ha például Belgiumnak lenne szüksége támogatásra. Az elképzelés azonban vitákat válthat ki az uniós tagországokban, különösen a pénzügyi és jogi felelősségvállalás miatt.

Kaja Kallas úgy látja, hogy az ügy sikere minden tagállam aktív részvételén múlik Fotó: AFP

Kallas kétszázmilliárd eurós ukrán támogatásáért lobbizik

Az EU Observer cikkét szemlézve az Origo arról ír, hogy az EU vezetői nyomást gyakorolnak Belgiumra, hogy a befagyasztott orosz eszközöket Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására fordíthassák.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arra szólította fel a belga kormányt, hogy a december 19-i uniós csúcs előtt lépjenek az ügyben.

Von der Leyen a strasbourgi Európai Parlamentben szerdán ismertette: hamarosan bemutat egy új jogi keretet, amely Ukrajnának kártérítési kölcsön formájában biztosít forrásokat. A javaslat szerint a belgiumi Euroclear rendszernél zárolt mintegy 185 milliárd euró értékű orosz központi banki eszköz kerülne felhasználásra, kiegészítve a főként Franciaországban és Luxemburgban elhelyezett 25 milliárd euróval.