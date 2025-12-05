Az oroszok pénzéért utazik Belgiumba a német kancellár

Mindkét lehetőség akadályokba ütközik. Több tagállam – különösen Magyarország múltbeli vétói miatt – nem támogatja az uniós közös hitelfelvételt. A befagyasztott vagyon felhasználását Belgium ellenzi, mivel az országban található az orosz vagyon jelentős része.

A belga kormány attól tart, hogy Moszkva akár jogi úton vagy szankciók visszavonása után kártérítést követelhetne, aminek terheit Belgium egyedül viselné.

De Wever szerint ötletesnek tűnhet „a rossztól elvenni és a jónak adni”, viszont szerinte szuverén állami vagyon elvonására békeidőben soha nem volt példa. Úgy fogalmazott: „a második világháború alatt sem vettük el Németország pénzét”, csak befagyasztották, majd a háború végén megtörtént a rendezés.