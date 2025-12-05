Az EU sürgősen megoldást keres, mivel Oroszország fokozza támadásait, Kijev kifogyóban van a pénzből, Washington pedig olyan béketervet szorgalmaz, amely számos elemében Moszkvának kedvezne, legalábbis a háborúpártiak szerint. Von der Leyen két lehetőséget vázolt: közös uniós hitelfelvételt, vagy egy olyan hitel felajánlását Ukrajnának, amelyet befagyasztott orosz vagyon fedezne, és amelyet Kijev a háború utáni orosz jóvátételből fizetne vissza.
Az oroszok pénzéért utazik Belgiumba a német kancellár
A háborúpárti EU számára kulcsfontosságú ukrajnai finanszírozási terv megmentése érdekében pénteken rendkívüli egyeztetést tart Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Bart De Wever belga miniszterelnök Brüsszelben. A találkozóra azért kerül sor, mert Belgium továbbra is határozottan ellenzi azt a tervet, amely az orosz állami vagyon korábban nem látott módon történő felhasználásával teremtené elő az Ukrajnának szükséges pénzügyi forrásokat.
Mindkét lehetőség akadályokba ütközik. Több tagállam – különösen Magyarország múltbeli vétói miatt – nem támogatja az uniós közös hitelfelvételt. A befagyasztott vagyon felhasználását Belgium ellenzi, mivel az országban található az orosz vagyon jelentős része.
A belga kormány attól tart, hogy Moszkva akár jogi úton vagy szankciók visszavonása után kártérítést követelhetne, aminek terheit Belgium egyedül viselné.
De Wever szerint ötletesnek tűnhet „a rossztól elvenni és a jónak adni”, viszont szerinte szuverén állami vagyon elvonására békeidőben soha nem volt példa. Úgy fogalmazott: „a második világháború alatt sem vettük el Németország pénzét”, csak befagyasztották, majd a háború végén megtörtént a rendezés.
A belga miniszterelnök azt is kijelentette, hogy illúzió azt feltételezni, hogy Oroszország elveszíti a háborút, és Moszkva már most kilátásba helyezte, hogy Belgium „örökre meg fogja érezni” a következményeket.
A bizottság azt állítja, hogy a terv összhangban van az uniós és a nemzetközi joggal, és háromszintű jogi védelemmel rendelkezik, így Belgium nem maradna jogi felelősségben egyedül.
Merz szerint Európának történelmi döntést kell hoznia: szerinte Oroszország imperialista céljai veszélyt jelentenek Európára, ezért a befagyasztott orosz vagyon felhasználása arra szolgálna, hogy „egyértelmű jelzést küldjenek Moszkvának”.
A német vezető hangsúlyozta, hogy Belgiumnak garanciát kell kapnia: a kockázatot arányosan, gazdasági teljesítmény alapján osztanák el a tagállamok között.
Merz szerint az elkövetkező napok döntésén múlhat Európa függetlensége, Ukrajna támogatásának fenntarthatósága, valamint az EU hitelessége a háborúval összefüggő tárgyalásokon.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb hírei
Az utcán a német diákok – lázadás a sorkatonaság ellen
Németországban a fiatalok újabb frontot nyitottak a kormány ellen.
Putyin Delhiben: Modi békét sürget Ukrajnában, miközben milliárdos üzletek születnek
India világossá tette: „Nem semleges, hanem a béke mellett áll”.
Jöhet a fordulat? J. D. Vance közelgő békét lebegtetett meg
Új információk derültek ki.
Újabb botrány Ukrajnában: folytatódik a korrupciós hullám, ezúttal egy képviselő bukott le
Nincs megállás.
