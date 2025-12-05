BelgiumMerzUrsula von der Leyenenukrajna támogatás

Az oroszok pénzéért utazik Belgiumba a német kancellár

A háborúpárti EU számára kulcsfontosságú ukrajnai finanszírozási terv megmentése érdekében pénteken rendkívüli egyeztetést tart Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Bart De Wever belga miniszterelnök Brüsszelben. A találkozóra azért kerül sor, mert Belgium továbbra is határozottan ellenzi azt a tervet, amely az orosz állami vagyon korábban nem látott módon történő felhasználásával teremtené elő az Ukrajnának szükséges pénzügyi forrásokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 8:54
Friedrich Merz Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU sürgősen megoldást keres, mivel Oroszország fokozza támadásait, Kijev kifogyóban van a pénzből, Washington pedig olyan béketervet szorgalmaz, amely számos elemében Moszkvának kedvezne, legalábbis a háborúpártiak szerint. Von der Leyen két lehetőséget vázolt: közös uniós hitelfelvételt, vagy egy olyan hitel felajánlását Ukrajnának, amelyet befagyasztott orosz vagyon fedezne, és amelyet Kijev a háború utáni orosz jóvátételből fizetne vissza.

Rendkívüli egyeztetés lesz Belgiumban az ukrajnai finanszírozási terv megmentése érdekében (Fotó: MICHAEL KAPPELER / POOL)
Rendkívüli egyeztetés lesz Belgiumban az ukrajnai finanszírozási terv megmentése érdekében (Fotó: MICHAEL KAPPELER / POOL)

Mindkét lehetőség akadályokba ütközik. Több tagállam – különösen Magyarország múltbeli vétói miatt – nem támogatja az uniós közös hitelfelvételt. A befagyasztott vagyon felhasználását Belgium ellenzi, mivel az országban található az orosz vagyon jelentős része.

A belga kormány attól tart, hogy Moszkva akár jogi úton vagy szankciók visszavonása után kártérítést követelhetne, aminek terheit Belgium egyedül viselné.

De Wever szerint ötletesnek tűnhet „a rossztól elvenni és a jónak adni”, viszont szerinte szuverén állami vagyon elvonására békeidőben soha nem volt példa. Úgy fogalmazott: „a második világháború alatt sem vettük el Németország pénzét”, csak befagyasztották, majd a háború végén megtörtént a rendezés. 

A belga miniszterelnök azt is kijelentette, hogy illúzió azt feltételezni, hogy Oroszország elveszíti a háborút, és Moszkva már most kilátásba helyezte, hogy Belgium „örökre meg fogja érezni” a következményeket.

A bizottság azt állítja, hogy a terv összhangban van az uniós és a nemzetközi joggal, és háromszintű jogi védelemmel rendelkezik, így Belgium nem maradna jogi felelősségben egyedül.

Merz szerint Európának történelmi döntést kell hoznia: szerinte Oroszország imperialista céljai veszélyt jelentenek Európára, ezért a befagyasztott orosz vagyon felhasználása arra szolgálna, hogy „egyértelmű jelzést küldjenek Moszkvának”.

A német vezető hangsúlyozta, hogy Belgiumnak garanciát kell kapnia: a kockázatot arányosan, gazdasági teljesítmény alapján osztanák el a tagállamok között. 

Merz szerint az elkövetkező napok döntésén múlhat Európa függetlensége, Ukrajna támogatásának fenntarthatósága, valamint az EU hitelessége a háborúval összefüggő tárgyalásokon.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Jöhet a fordulat? J. D. Vance közelgő békét lebegtetett meg

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu