Kicsúszik a talaj Magyar Péter lába alól, Orbán Viktor győzelméről ír az amerikai sajtó

A Bloomberg elemzése szerint a forint árfolyama kiemelkedően teljesített. A dollárral szemben 21 százalékos erősödést mutatott, míg az euró ellenében közel 7 százalékkal javult az árfolyama, ennél jobb teljesítményt csak a rubel ért el. A gazdasági lap friss elemzése szerint megbillent a piaci narratíva és a 2026-os magyarországi választás még nem dőlt el.

A Wall Street nem számít egyértelmű kormányváltásra Magyarországon

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Bloomberg elemzése külön hangsúlyozza: bár az ellenzék vezet egyes közvélemény-kutatások szerint, a verseny rendkívül szoros, és Orbán Viktor korábbi választási győzelmei alapján elmondható, hogy a 2026-os választás még nem dőlt el.