Kicsúszik a talaj Magyar Péter lába alól, Orbán Viktor győzelméről ír az amerikai sajtó

Már a Wall Street sem számít egyértelmű kormányváltásra Magyarországon. Az amerikai pénzügyi lap szerint kétséges a magyarországi választások kimenetele. A Bloomberg sem bízik már Magyar Péter sikerében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 6:39
Orbán Viktor, magyar miniszterelnök Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
A Bloomberg elemzése szerint a forint árfolyama kiemelkedően teljesített. A dollárral szemben 21 százalékos erősödést mutatott, míg az euró ellenében közel 7 százalékkal javult az árfolyama, ennél jobb teljesítményt csak a rubel ért el. A gazdasági lap friss elemzése szerint megbillent a piaci narratíva és a 2026-os magyarországi választás még nem dőlt el.

A Wall Street nem számít egyértelmű kormányváltásra Magyarországon
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Bloomberg elemzése külön hangsúlyozza: bár az ellenzék vezet egyes közvélemény-kutatások szerint, a verseny rendkívül szoros, és Orbán Viktor korábbi választási győzelmei alapján elmondható, hogy a 2026-os választás még nem dőlt el.

Ahogy arról lapunk is beszámolt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésben reagált a 21 Kutatóközpont friss mérésére, amely szerint a Tisza Párt jelentős előnyre tett szert, a számok hitelessége és komolysága azonban kétséges.

Borítókép: Orbán Viktor, magyar miniszterelnök (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

