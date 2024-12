Szenzáció! Magyar supervisora lesz az Uszik-Fury nehézsúlyú ringháborúnak

December 21-én Rijádban másodszor is egymásnak feszül a WBO, WBC, WBA és IBO nehézsúlyú világbajnoka, Olekszandr Uszik (22-0, 14 KO) és a korábbi WBC világelső Tyson Fury (34-1-1, 24 KO). Az első, májusi meccset az ukrán nyerte megosztott pontozással egy elképesztően izgalmas és látványos 12 menetet követően. Egy biztos, a közönséget kiszolgálta a két extraklasszis, így senki sem csodálkozott, hogy a legjobban várt összecsapás két főhőse csillagászati összeget – Fury csekkjén 85, míg Uszikén 30 millió font állt – tehetett zsebre a májusi meccset követően.

Az első meccset májusban megosztott, szűk pontozással Uszik nyerte Fury ellen Fotó: Anadolu via AFP

A két klasszis ezúttal már az előzőnél is komolyabb összegért feszül egymásnak, a szóbeszéd szerint december 21-én Uszik és Fury közösen 150 millió fontot oszthat majd el egymás között. Ez a „szerény” összeg átszámítva majdnem 74 és fél milliárd forintnak felel meg. Ugyanakkor annyi változás lesz az első csúcsrangadóhoz képest, hogy ezúttal Uszik számláján fog a több pénz jelentkezni, állítólag 60-40 százalék arányban osztozkodnak majd a felek.

Ugyan ekkora összeg nem szerepel majd a csúcsütközet második felvonásnak supervisori számláin, de immár hivatalos, hogy az Uszik-Fury december 21-i visszavágójának magyar supervisora, vagyis megfigyelője is lesz. Az IBO ugyanis nem mást, mint Rácz Félixet kérte fel erre a feladatra. A volt promoter elárulta lapunknak, hogy természetesen neki is lesz díja, ami fix összeget jelent, a különbség csak az, hogy a szupercsatának szintjéhez igazítottan a legmagasabb kategóriát kapják majd meg.

Rácz Félix supervisori tevékenységének a csúcsára ér fel december 21-én Rijádban Fotó: Facebook/Rácz Félix

– 2020-ban keresett meg az IBO, hogy a szervezet címmeccsein tevékenykedjek. Nyugodtan kijelenthetem, négy év alatt felértem a csúcsra, hiszen jelenleg nincs olyan mérkőzés a profi ökölvívásban, ami Uszik és Fury meccsével vetekedhetne. Már az első, májusi gálán is dolgoztam supervisorként, igaz, akkor még nem a főmeccsen. Utólag kiderült, az volt a vizsgamunkám, az ottani teljesítményem miatt is, kaptam meg most a főmeccset a két extraklasszis csatáján – árulta el Rácz Félix.

Mint elmondta, éppen kocsiban ült, amikor telefonon felhívta őt Erica Petroni, a világszervezet meccseit intéző adminisztrátor, és megkérdezte tőle, tudja-e, mit csinál majd december 21-én. Erre Rácz Félix csak annyit mondott, reméli Rijádba lesz. A válasz annyi volt, igen utazik Rijádba, mert a gálán dolgozni fog.

Ott lesz a mérlegelésnél és az öltözőben a szabályismertetésnél

– Egy hétre rá érkezett meg az IBO hivatalos levele, miszerint nemcsak utazom és dolgozom a rijádi gálán, hanem egyenesen én leszek a várva várt Uszik-Fury visszavágó supervisora. Összesen hárman leszünk ott ebben a minőségünkben, és elviekben például az én feladatom lesz az IBO vb-övét a győztes derekára csatolni. Azért csak elviekben, mert valamennyi érdekelt világszervezet elnöke jelen lesz a gálán, és akár maguknak tarthatják fenn a jogot az övek átadására – jelentette ki az egykori promoter.

Természetesen nemcsak a ring mellett való üldögélés lesz a feladata Rácz Félixnek. Részt vesz a gálát felvezető csütörtöki sajtótájékoztatón, ott lesz a hivatalos mérlegelésen – ez nehézsúlyban ugyan csak formalitás –, majd közvetlenül a visszavágó előtt, mindkét ökölvívónak az öltözőjében részt vesz a szabályismertetésen, végül pedig árgus szemekkel figyeli majd a a ringben való történéseket.