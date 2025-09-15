Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Otthon Start Programhitelotthonteremtéslakáshitel

Otthon start: ezekben a vármegyékben nagy az érdeklődés

Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az igénylők az Otthon start lakáshitelre az internetes keresések alapján, a keleti és az északi vármegyékben kisebb az érdeklődés. A nyári hónapokban is sok volt az érdeklődő az Otthon start iránt, de a többség a program indulásakor keresett rá a programra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 9:26
Forrás: Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Otthon start program július eleji bejelentése óta nem csak a sajtóban esik rengeteg szó az új konstrukcióról, de a banki és ingatlanpiaci szektor visszajelzései szerint is hatalmas az érdeklődés a kedvezményes kamatozású lakáshitel iránt. Mindezt az internetes keresési adatok is alátámasztják, legtöbben a fővárosban és a nyugati vármegyékben kerestek rá a programra – közölte a Bank 360 portál. 

otthon start
Otthon start: Nyugat-Magyarországon érdeklődnek a legtöbben a program iránt
Fotó: Shutterstock

Hogyan alakultak a keresések az Otthon start bejelentése után?

Július elején jelentették be, hogy szeptembertől új, kedvező kamatozású lakáshitelprogram indul Otthon start program néven. A konstrukció iránti érdeklődés az első pillanattól kezdve jelentős volt, hiszen a 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitelek korábban csak a gyereket vállaló házaspárok számára voltak elérhetők. A program iránti érdeklődés felfokozott mértékét jelzi, hogy a szakértők még az eddiginél is jelentősebb bővülést várnak a hitelpiacon, jóllehet a növekedés 2025 eddig eltelt részében is kiemelkedő volt. Az érdeklődést azonban nemcsak a lakásárak emelkedése és a bankoknál leadott hiteligénylések jelzik, hanem az internetes keresések is. A Google Trends július 1-ig visszanézett adatai alapján jól látszik, hogy július 3-án, vagyis a program bejelentésekor jelentős mértékben megemelkedett a lakáshitelekkel kapcsolatos keresések száma. Érdekesség, hogy ekkor még a „lakáshitel” kifejezésre kerestek rá többen, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy még kevésbé mehetett át a köztudatba az Otthon start program elnevezés. A következő nagyobb felfutás július 22-én történt, ugyanis ekkor jelent meg a program részleteit tartalmazó tervezet. Bár ezen a napon a lakáshitelekkel kapcsolatos keresések is megélénkültek, ekkor már az Otthon start program kifejezés vitte a prímet. Az utolsó, legnagyobb kiugrás pedig szeptember 1-jén történt, amikor is ténylegesen elindult a program. Érdekesség, hogy az utolsó kiugrásokat a „lakáshitel” kifejezés már kevésbé követte le – úgy látszik, addigra már széles körben ismertté vált a program neve.
A legtöbb keresésre: 

  • Budapesten belül került sor,
  • amit Vas, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyék követtek a sorban. 
  • Utolsó helyen pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyék végeztek a vizsgált időszakban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Stefán Csaba
idezojelekválság

Válságban az európai mainstream pártok

Stefán Csaba avatarja

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.