Otthon start: ezekben a vármegyékben nagy az érdeklődés

Az Otthon start program július eleji bejelentése óta nem csak a sajtóban esik rengeteg szó az új konstrukcióról, de a banki és ingatlanpiaci szektor visszajelzései szerint is hatalmas az érdeklődés a kedvezményes kamatozású lakáshitel iránt. Mindezt az internetes keresési adatok is alátámasztják, legtöbben a fővárosban és a nyugati vármegyékben kerestek rá a programra – közölte a Bank 360 portál.

Otthon start: Nyugat-Magyarországon érdeklődnek a legtöbben a program iránt

Fotó: Shutterstock

Hogyan alakultak a keresések az Otthon start bejelentése után?

Július elején jelentették be, hogy szeptembertől új, kedvező kamatozású lakáshitelprogram indul Otthon start program néven. A konstrukció iránti érdeklődés az első pillanattól kezdve jelentős volt, hiszen a 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitelek korábban csak a gyereket vállaló házaspárok számára voltak elérhetők. A program iránti érdeklődés felfokozott mértékét jelzi, hogy a szakértők még az eddiginél is jelentősebb bővülést várnak a hitelpiacon, jóllehet a növekedés 2025 eddig eltelt részében is kiemelkedő volt. Az érdeklődést azonban nemcsak a lakásárak emelkedése és a bankoknál leadott hiteligénylések jelzik, hanem az internetes keresések is. A Google Trends július 1-ig visszanézett adatai alapján jól látszik, hogy július 3-án, vagyis a program bejelentésekor jelentős mértékben megemelkedett a lakáshitelekkel kapcsolatos keresések száma. Érdekesség, hogy ekkor még a „lakáshitel” kifejezésre kerestek rá többen, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy még kevésbé mehetett át a köztudatba az Otthon start program elnevezés. A következő nagyobb felfutás július 22-én történt, ugyanis ekkor jelent meg a program részleteit tartalmazó tervezet. Bár ezen a napon a lakáshitelekkel kapcsolatos keresések is megélénkültek, ekkor már az Otthon start program kifejezés vitte a prímet. Az utolsó, legnagyobb kiugrás pedig szeptember 1-jén történt, amikor is ténylegesen elindult a program. Érdekesség, hogy az utolsó kiugrásokat a „lakáshitel” kifejezés már kevésbé követte le – úgy látszik, addigra már széles körben ismertté vált a program neve.

A legtöbb keresésre: