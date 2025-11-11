A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt bírálataira, amelyek a kormány által bevezetett pénzügyi védőpajzsot érték. Orbán Balázs szerint az intézkedés célja Magyarország gazdasági stabilitásának megőrzése és a magyar családok életszínvonalának védelme, amit Brüsszelben és a Tisza Pártban nyilvánvalóan nehezen viselnek.
Miért ideges Brüsszel és a Tisza Párt a magyar védőpajzs miatt?
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint nem véletlen a brüsszeli és ellenzéki támadások sora: a kormány új pénzügyi védőpajzsa keresztülhúzta a spekulánsok számításait. Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország továbbra is kitart a 13. és 14. havi nyugdíj, valamint a rezsicsökkentés mellett.
Csak nem azért fáj a Tisza Pártnak és Brüsszelnek a Magyarország biztonságát garantáló pénzügyi védőpajzs, mert keresztülhúztuk a számításaikat?
– tette fel a kérdést Orbán Balázs, hozzátéve: Brüsszel kiadta a parancsot, ezért most a Tisza Párt fő gazdasági szakértője, Kármán András – korábbi bankárként – a pénzügyi védőpajzsot támadja. A politikai igazgató felidézte, hogy a Tisza Párt EP-képviselője, Kollár Kinga korábban nyíltan kijelentette: a romló életminőségnek szurkolnak, mert ettől remélnek politikai hasznot. Orbán Balázs szerint ez is jól bizonyítja, hogy az ellenzék és Brüsszel közösen próbálják gyengíteni a magyar gazdaságot.
Mi nem fogjuk hagyni, hogy spekulánsok segítségével lerontsák a magyar családok életszínvonalát
– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy bár a háború blokkolja az európai gazdaságot, a kormány továbbra is kitart céljai mellett: megőrzi a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havit, fenntartja a rezsicsökkentést , folytatja Európa legnagyobb adócsökkentési programját a családok és vállalatok számára. A politikai igazgató kiemelte: az Egyesült Államokkal kötött történelmi megállapodáscsomag nemcsak új amerikai beruházásokat hoz, hanem erősíti Magyarország energetikai és gazdasági szuverenitását is.
Ez a mi válaszunk a magyar gazdaság és ezen keresztül a magyar családok ellen tervezett intézkedésekre
– zárta bejegyzését Orbán Balázs.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Lavrov bejelentést tett az amerikai-orosz béketárgyalás kapcsán
Mindkét fél számára megfelelő a helyszínválasztás.
Első világháborús betegség jelent meg Ukrajnában
Az orvosok szerint az alapvető orvosi ellátás hiánya idézte elő a súlyos járványt.
Sky News: A magyar miniszterelnöknek sikerült meggyőznie az amerikai elnököt
A külföldi sajtó még mindig cikkez Orbán Viktor sikeréről.
EU-csúcsra készülnek Ukrajnában, a magyar vétó kijátszása lesz a főtéma
Brüsszel mindent megtesz, hogy megkerülje a magyar vétót, és gyorsítósávon juttassa az Unióba Ukrajnát.
