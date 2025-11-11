Miért ideges Brüsszel és a Tisza Párt a magyar védőpajzs miatt?

Csak nem azért fáj a Tisza Pártnak és Brüsszelnek a Magyarország biztonságát garantáló pénzügyi védőpajzs, mert keresztülhúztuk a számításaikat?

– tette fel a kérdést Orbán Balázs, hozzátéve: Brüsszel kiadta a parancsot, ezért most a Tisza Párt fő gazdasági szakértője, Kármán András – korábbi bankárként – a pénzügyi védőpajzsot támadja. A politikai igazgató felidézte, hogy a Tisza Párt EP-képviselője, Kollár Kinga korábban nyíltan kijelentette: a romló életminőségnek szurkolnak, mert ettől remélnek politikai hasznot. Orbán Balázs szerint ez is jól bizonyítja, hogy az ellenzék és Brüsszel közösen próbálják gyengíteni a magyar gazdaságot.

Mi nem fogjuk hagyni, hogy spekulánsok segítségével lerontsák a magyar családok életszínvonalát

– hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy bár a háború blokkolja az európai gazdaságot, a kormány továbbra is kitart céljai mellett: megőrzi a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havit, fenntartja a rezsicsökkentést , folytatja Európa legnagyobb adócsökkentési programját a családok és vállalatok számára. A politikai igazgató kiemelte: az Egyesült Államokkal kötött történelmi megállapodáscsomag nemcsak új amerikai beruházásokat hoz, hanem erősíti Magyarország energetikai és gazdasági szuverenitását is.