Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

Miért ideges Brüsszel és a Tisza Párt a magyar védőpajzs miatt?

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint nem véletlen a brüsszeli és ellenzéki támadások sora: a kormány új pénzügyi védőpajzsa keresztülhúzta a spekulánsok számításait. Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország továbbra is kitart a 13. és 14. havi nyugdíj, valamint a rezsicsökkentés mellett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 15:27
A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt bírálataira, amelyek a kormány által bevezetett pénzügyi védőpajzsot érték. Orbán Balázs szerint az intézkedés célja Magyarország gazdasági stabilitásának megőrzése és a magyar családok életszínvonalának védelme, amit Brüsszelben és a Tisza Pártban nyilvánvalóan nehezen viselnek.

Csak nem azért fáj a Tisza Pártnak és Brüsszelnek a Magyarország biztonságát garantáló pénzügyi védőpajzs, mert keresztülhúztuk a számításaikat?

 – tette fel a kérdést Orbán Balázs, hozzátéve: Brüsszel kiadta a parancsot, ezért most a Tisza Párt fő gazdasági szakértője, Kármán András – korábbi bankárként – a pénzügyi védőpajzsot támadja. A politikai igazgató felidézte, hogy a Tisza Párt EP-képviselője, Kollár Kinga korábban nyíltan kijelentette: a romló életminőségnek szurkolnak, mert ettől remélnek politikai hasznot. Orbán Balázs szerint ez is jól bizonyítja, hogy az ellenzék és Brüsszel közösen próbálják gyengíteni a magyar gazdaságot.

Mi nem fogjuk hagyni, hogy spekulánsok segítségével lerontsák a magyar családok életszínvonalát

 – hangsúlyozta. Azzal folytatta, hogy bár a háború blokkolja az európai gazdaságot, a kormány továbbra is kitart céljai mellett: megőrzi a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havit, fenntartja a rezsicsökkentést , folytatja Európa legnagyobb adócsökkentési programját a családok és vállalatok számára. A politikai igazgató kiemelte: az Egyesült Államokkal kötött történelmi megállapodáscsomag nemcsak új amerikai beruházásokat hoz, hanem erősíti Magyarország energetikai és gazdasági szuverenitását is.

Ez a mi válaszunk a magyar gazdaság és ezen keresztül a magyar családok ellen tervezett intézkedésekre

 – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

 

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

