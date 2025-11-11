Zelenszkij a minap Telegram-csatornáján azt írta: „Kijev utakat fog találni arra, hogy ne jusson orosz olaj Európába.”
Horváth József: Zelenszkij Magyarországot fenyegeti, de ezzel valójában saját elszigetelődését mutatja
Volodimir Zelenszkij nemrégiben arról beszélt, hogy megtalálják a módját, miként akadályozhatnák meg az orosz olaj Európába jutását. A barátságtalan kijelentés mögött a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint Orbán Viktor és Donald Trump sikeres washingtoni találkozója és Magyarország mentessége áll. Horváth József szerint ugyanakkor a hazánkba irányuló orosz kőolajszállítás elleni ukrán támadásnak sem az Európai Unió, sem a NATO részéről nem lenne semmilyen politikai következménye, sőt nem zárható ki az sem, hogy némely állam még örülne is ennek.
Vagyis akár a Barátság kőolajvezeték működését is megpróbálná megakadályozni.
Zelenszkij reakciója nem meglepő: az ukrán vezetés hónapok óta próbálja elérni, hogy az Európai Unió teljesen leállítsa az orosz energiahordozók behozatalát. Most viszont az Egyesült Államok külön engedményt adott Magyarországnak, így Kijev erőfeszítései látványosan kudarcot vallottak.
A Barátság kőolajvezeték újra célpont lehet
Az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajlik, amely 1964 óta látja el Közép-Európát – ennek nyomvonala az ukrajnai területeken is áthalad. A gázvezeték biztonsága már többször is veszélybe került.
Az elmúlt évben több alkalommal ismeretlen drónok és robbanások miatt kellett leállítani a kőolajszállítást, ami átmenetileg Magyarország energiaellátását is érintette.
Bár Kijev hivatalosan tagadta, hogy ezekhez az akciókhoz köze lenne, a mostani kijelentések fényében ismét felmerül a kérdés, hogy Ukrajna a jövőben akár technikai eszközökkel is próbálhatja megakadályozni az orosz olaj továbbítását.
Hogy is volt az Északi Áramlattal?
A Die Weltwoche svájci lap nemrégiben úgy fogalmazott: egy állam energiaellátása elleni támadás a nemzetközi jog szerint háborús cselekménynek minősül.
Úgy tűnik, Kijevnek van tapasztalata ezzel kapcsolatban. Mi is volt az Északi Áramlattal? – tette fel a kérdést a cikk.
Három év telt el az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása óta, de máig nem nevezték meg hitelt érdemlően a felelősöket. A kontinens egyik legfontosabb energiapillérének megsemmisítése nemcsak az uniós biztonságot ásta alá, hanem tartós versenyhátrányba is sodorta Európát, írtuk korábban.
Három ország is nyomozást indított de később kettő eredmény nélkül abbahagyta, a harmadik – német – nyomozás jelenleg is folyik.
Abban egy ukrán volt katonát neveztek meg, akit Olaszországban el is kaptak, de egy ilyen volumenű támadást természetesen nem lehet önállóan végrehajtani
– fogalmazott lapunknak korábban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.
Kijev dühös reakciója tehát nem véletlen. Az ukrán vezetés hónapok óta igyekszik elérni, hogy az Európai Unió teljesen leállítsa az orosz olaj és gáz behozatalát, de most az Egyesült Államok külön megállapodást kötött Magyarországgal, ami Zelenszkij politikai vereségét jelezte.
Szakértők szerint az ukrán elnök kijelentése diplomáciai feszültséget kelthetne, hiszen Magyarország az EU és a NATO tagja, míg Ukrajna nem az.
A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint azonban mint a korábbi támadások is megmutatták a magyar állam védelemre és támogatásra nemigen számíthat Brüsszel vagy a NATO részéről.
Sem az Európai Unió, sem a NATO részéről nem lenne semmilyen politikai következménye egy ilyen támadásnak, sőt nem zárható ki az sem, hogy némely állam még örülne is egy ilyen támadásnak
– mondta lapunknak Horváth József.
A korábbi támadások jól mutatják, hogy Ukrajna számára még a szomszédos uniós országok ellátásának kockáztatása sem tabu. A Barátság vezeték elleni támadás azt bizonyítja, hogy Ukrajna hajlandó nyíltan szembe fordulni a szomszédaival, ha azok nem támogatják feltétel nélkül törekvéseit.
Zelenszkij egy sajtótájékoztatón beismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat Magyarország és Szlovákia ellen irányították. Az ukrán elnök Párizsban úgy fogalmazott, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni csapások „szankcióként” értelmezhetők Magyarországgal és Szlovákiával szemben.
Zelenszkij tehetetlen, nem engedheti meg magának Trump haragját
A szakértő azonban úgy látja, hogy Zelenszkij mostani kijelentése inkább politikai üzenet, amely Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni csúcstalálkozójára adott reakcióként értelmezhető.
Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni csúcstalálkozója után nem csupán pénzügyi védőernyőt kapott Magyarország egy esetleges külső gazdasági támadással szemben, hanem ez a sikeres tárgyalás üzenet volt az ukrán elnök számára is
– hangsúlyozta.
A biztonságpolitikai szakértő szerint Zelenszkij számára most különösen kockázatos lenne bármilyen, Magyarországot célzó provokáció.
Ha Zelenszkij nem akarja teljesen elveszíteni az amerikai kormányzat és személyesen Donald Trump jóindulatát, akkor egy ilyen támadást nem észszerű végrehajtania
– tette hozzá.
A szakértő szerint Magyarország a washingtoni diplomáciai sikerrel nemcsak gazdasági, hanem politikai védőernyőt is szerzett.
Orbán Viktor sikeres washingtoni diplomáciai tárgyalásával egy másfajta védőernyőt is kapott Magyarország, de egy esetleges ilyen támadás okán a háborús retorika Magyarország kezdettől fogva következetesen hangoztatott békevágya miatt kerülendő
– mutatott rá Horváth József.
A szakértő szerint a következő hónapokban stabil energiaellátásra és higgadt diplomáciára van szükség.
„Azt gondolom, hogy valamikor a jövő év első hónapjaiban kerülhet sor a budapesti békecsúcsra, addig az energiaellátásunknak ezt ki kell bírnia” – összegezte Horváth József.
Borítókép: Zelenszkij fenyegetőzik (Fotó: AFP/Henry Nicholls)
Kérdéseket küldtünk Brüsszelnek a kárpátaljai jogsértések ügyében
Ukrajna lábbal tiporja a hallgatók jogait.
Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel
Egy olasz lapnak nyilatkozott az Európai Bizottság szóvivője.
Amerika Magyarország oldalán áll, ami a két vezető barátságának köszönhető
Diplomáciai sikert Washingtonban.
Szijjártó Péter: Tartozunk annyival az Isonzó völgyében elesett magyar katonák emlékének
A tárcavezető szerint nem engedjük, hogy belerángassanak minket mások háborújába.
