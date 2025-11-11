Horváth József: Zelenszkij Magyarországot fenyegeti, de ezzel valójában saját elszigetelődését mutatja

Vagyis akár a Barátság kőolajvezeték működését is megpróbálná megakadályozni.

Zelenszkij reakciója nem meglepő: az ukrán vezetés hónapok óta próbálja elérni, hogy az Európai Unió teljesen leállítsa az orosz energiahordozók behozatalát. Most viszont az Egyesült Államok külön engedményt adott Magyarországnak, így Kijev erőfeszítései látványosan kudarcot vallottak.

A Barátság kőolajvezeték újra célpont lehet

Az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajlik, amely 1964 óta látja el Közép-Európát – ennek nyomvonala az ukrajnai területeken is áthalad. A gázvezeték biztonsága már többször is veszélybe került.

Az elmúlt évben több alkalommal ismeretlen drónok és robbanások miatt kellett leállítani a kőolajszállítást, ami átmenetileg Magyarország energiaellátását is érintette.

Bár Kijev hivatalosan tagadta, hogy ezekhez az akciókhoz köze lenne, a mostani kijelentések fényében ismét felmerül a kérdés, hogy Ukrajna a jövőben akár technikai eszközökkel is próbálhatja megakadályozni az orosz olaj továbbítását.

Ukrajna már többször megtámadta a Barátság kőolajvezetéket (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Hogy is volt az Északi Áramlattal?

A Die Weltwoche svájci lap nemrégiben úgy fogalmazott: egy állam energiaellátása elleni támadás a nemzetközi jog szerint háborús cselekménynek minősül.

Úgy tűnik, Kijevnek van tapasztalata ezzel kapcsolatban. Mi is volt az Északi Áramlattal? – tette fel a kérdést a cikk.

Három év telt el az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása óta, de máig nem nevezték meg hitelt érdemlően a felelősöket. A kontinens egyik legfontosabb energiapillérének megsemmisítése nemcsak az uniós biztonságot ásta alá, hanem tartós versenyhátrányba is sodorta Európát, írtuk korábban.

Három ország is nyomozást indított de később kettő eredmény nélkül abbahagyta, a harmadik – német – nyomozás jelenleg is folyik.

Abban egy ukrán volt katonát neveztek meg, akit Olaszországban el is kaptak, de egy ilyen volumenű támadást természetesen nem lehet önállóan végrehajtani

– fogalmazott lapunknak korábban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.