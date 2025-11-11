Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

Orbán Balázs: Washingtonból is látják, hogy a magyaroknak igazuk lett

Orbán Balázs a Facebookon tette közzé friss videóját. A felvételen Donald Trump nyíltan kiáll Orbán Viktor mellett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 12:37
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök washingtoni sajtótájékoztatója
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök washingtoni sajtótájékoztatója Forrás: MTI
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésben azt írja: „Washingtonból is látják, hogy a magyaroknak igaza lett.” A szöveghez egy videót csatolt, amelyben felváltva szólal meg Donald Trump , az Egyesült Államok elnöke, valamint Orbán Viktor miniszterelnök.

Budapest, 2025. október 21. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Orbán Balázs (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Donald Trump úgy fogalmaz Orbán Viktorról szólva:

A tény az, hogy ő egy nagyszerű vezető, akit mindenki tisztel. Nem feltétlenül kedveli mindenki, de azok a vezetők bizonyítottan tévedtek.

A videó ezután Orbán Viktor szavaival folytatódik:

Én vagyok Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket. És biztos vagyok benne, hogy a következő éveket is túl fogjuk élni. Tehát a konfliktusainkat sikeresen fogjuk kezelni.

A felvétel zárásaként Trump ismét megszólal, és határozottan kiáll Orbán mellett:

Kiállok Orbán Viktor mellett. Nem sokan teszik ezt, mert sok esetben egyszerűen irigyek rá. Bárcsak ők is azt tették volna, amit ő. Akkor most nem lennének gondjaik, ha úgy cselekedtek volna, mint ő.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

