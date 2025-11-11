Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésben azt írja: „Washingtonból is látják, hogy a magyaroknak igaza lett.” A szöveghez egy videót csatolt, amelyben felváltva szólal meg Donald Trump , az Egyesült Államok elnöke, valamint Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Balázs: Washingtonból is látják, hogy a magyaroknak igazuk lett
Orbán Balázs a Facebookon tette közzé friss videóját. A felvételen Donald Trump nyíltan kiáll Orbán Viktor mellett.
Donald Trump úgy fogalmaz Orbán Viktorról szólva:
A tény az, hogy ő egy nagyszerű vezető, akit mindenki tisztel. Nem feltétlenül kedveli mindenki, de azok a vezetők bizonyítottan tévedtek.
A videó ezután Orbán Viktor szavaival folytatódik:
Én vagyok Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket. És biztos vagyok benne, hogy a következő éveket is túl fogjuk élni. Tehát a konfliktusainkat sikeresen fogjuk kezelni.
A felvétel zárásaként Trump ismét megszólal, és határozottan kiáll Orbán mellett:
Kiállok Orbán Viktor mellett. Nem sokan teszik ezt, mert sok esetben egyszerűen irigyek rá. Bárcsak ők is azt tették volna, amit ő. Akkor most nem lennének gondjaik, ha úgy cselekedtek volna, mint ő.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
