Róka RékarendőrségadatszivárgásTisza PártBede Zsolthekkerverseny

Nem sokáig bírta: Róka Réka faképnél hagyta a Tiszát

A korábban Magyar Péter pártjánál feltűnt expornószínésznő tudatta: már a nyáron otthagyta a pártot, és nem lepte meg, hogy nyilvánosságra kerültek az adatai.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2025. 11. 03. 16:37
 „Újabb csapás! Az expornós Róka Réka is otthagyta a Tiszát, az ő adatai is kiszivárogtak!” – közölte a közösségi oldalán Deák Dániel. 

Róka Réka a Tisza Párt kongresszusán (Fotó: Ripost)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, hogy Róka korábban kiemelt szerepet kapott a pártban, a Tisza kongresszusán is az első sorban ült. 

Az X-en megjelent egy hangfelvétel, amelyen a Tisza adatszivárgási botrányáról faggatták az expornófilmest. Ott 

Róka kijelentette: semmi köze a Tisza Párthoz, mindössze önkéntesként segített nekik.

A nyárral, ahogy lejárattak, én be is fejeztem velük

 – mondta, hozzátéve: 

még a támogatást is levettem.

Azzal kapcsolatosan, hogy az ő neve is szerepel a kiszivárgott adaak között, úgy reagált:

Persze, kié nem? Ez a Tisza-sziget világ vagy mi a franc, applikáció, onnan minden adat.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a múlt héten hatalmas adatbázis került ki a világhálóra, amely a Tisza Párt kétszázezer szimpatizánsának adatait tartalmazhatja, az ügyben pedig a személyes adattal való visszaélés bűntette merülhet fel. A botrány kapcsán megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, Tényi István pedig feljelentést tett a rendőrségen. 

Borítókép: Magyar Péter és Róka Réka (Forrás: Ripost)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

