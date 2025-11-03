Nem sokáig bírta: Róka Réka faképnél hagyta a Tiszát

„Újabb csapás! Az expornós Róka Réka is otthagyta a Tiszát, az ő adatai is kiszivárogtak!” – közölte a közösségi oldalán Deák Dániel.

Róka Réka a Tisza Párt kongresszusán (Fotó: Ripost)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, hogy Róka korábban kiemelt szerepet kapott a pártban, a Tisza kongresszusán is az első sorban ült.

Az X-en megjelent egy hangfelvétel, amelyen a Tisza adatszivárgási botrányáról faggatták az expornófilmest. Ott

Róka kijelentette: semmi köze a Tisza Párthoz, mindössze önkéntesként segített nekik.

A nyárral, ahogy lejárattak, én be is fejeztem velük

– mondta, hozzátéve:

még a támogatást is levettem.

Azzal kapcsolatosan, hogy az ő neve is szerepel a kiszivárgott adaak között, úgy reagált:

Persze, kié nem? Ez a Tisza-sziget világ vagy mi a franc, applikáció, onnan minden adat.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a múlt héten hatalmas adatbázis került ki a világhálóra, amely a Tisza Párt kétszázezer szimpatizánsának adatait tartalmazhatja, az ügyben pedig a személyes adattal való visszaélés bűntette merülhet fel. A botrány kapcsán megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, Tényi István pedig feljelentést tett a rendőrségen.

Borítókép: Magyar Péter és Róka Réka (Forrás: Ripost)