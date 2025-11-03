Magyar Péter lebukott, megszorításokat vezetne be és a multik terveit hajtaná végre a Tisza+ videó

– Azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek – fogalmazott Németh Dávid, a belga tulajdonban levő K&H vezető elemzője egy sajtóbeszélgetésen, amelyen a baloldali 444.hu is részt vett.

Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt vezetői (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az elemző szerint a választások után több területhez is hozzá kellene nyúlni. A főbb állításai:

az állam továbbra is nagyon sokat költ a gazdaság támogatására, ezt szűkíteni vagy koncentráltabbá tenni kellene;

vallási, rekreációs tevékenységekre is nagyon sok forrás megy európai összevetésben, ezen is lehetne spórolni, például a taós szabályokhoz hozzá lehetne, kellene nyúlni;

a 14. havi nyugdíjra semmi esélyt nem lát, szerinte ez egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe;

a 13. havi nyugdíjnál is kellene egy plafon, maximálni például 600 ezer forintban;

az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végigvinni;

az ingatlanvásárlási 3 százalékos hitel kamattámogatását is megszüntetné, mert idővel ez is kezelhetetlen terhet jelentene a költségvetésnek.

Németh Dávid szerint emellett a lakossági energiatámogatást biztosan át kell alakítani, illetve arra számít, hogy az árréscsökkentést a választás után, májustól vagy júniustól kivezetik. A szakértő megállapításai egyébként összhangban vannak Magyar Péter embereinek kijelentéseivel.

Magyar Péter menekül

Magyar Péter pedig annak ellenére, hogy korábban úgy fogalmazott, hogyha valaki a Tisza alelnökeként szólal fel vagy egy Tisza-munkacsoport vezetőjeként, akkor amit mond, irányadónak tekinthető, ma már letagadná mindezt.

Azt pedig, hogy a Tisza kormányprogramját nem a párt írja, Tarr Zoltán alelnök, EP-képviselő is elismerte egy fórumon.

Ezt mondják a szakértők

Nem kímélnék a magyar társadalmat a Tisza rendezvényein felszólalók, mostanra világossá vált, hogy az egykulcsos adó eltörlését, a társasági adó emelését, a 13. havi nyugdíj elvételét, a Nők40 eltörlését, a családtámogatások megnyirbálását, a sorkatonaság visszavezetését is javasolják Magyar Péternek és pártjának.

A mára hírhedtté vált etyeki fórumon progresszív adóemelésről beszélt Tarr Zoltán és Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának koordinátora.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette pártnak. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. Sőt, mindent elhazudhatnak addig.