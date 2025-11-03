Magyar PéterTisza PártTisza-adóbotrányrezsi

Magyar Péter lebukott, megszorításokat vezetne be és a multik terveit hajtaná végre a Tisza+ videó

A piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek – állította egy háttérbeszélgetésen Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. A szakértő szerint a választások után jelentős megszorításokra lenne szükség: többek között az állami támogatások szűkítését, a 14. havi nyugdíj elvetését és a 13. havi juttatás plafonhoz kötését sürgette. A szakértő a családi adókedvezmények, a kedvezményes lakáshitelek és a lakossági energiatámogatások lefaragását is megfogalmazta, miközben az árréscsökkentés kivezetését május-június környékére várja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 13:35
Magyar Péter, megszorítás, Tisza, szakértő
– Azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek – fogalmazott Németh Dávid, a belga tulajdonban levő K&H vezető elemzője egy sajtóbeszélgetésen, amelyen a baloldali 444.hu is részt vett.

Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt vezetői (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az elemző szerint a választások után több területhez is hozzá kellene nyúlni. A főbb állításai:

  • az állam továbbra is nagyon sokat költ a gazdaság támogatására, ezt szűkíteni vagy koncentráltabbá tenni kellene;
  • vallási, rekreációs tevékenységekre is nagyon sok forrás megy európai összevetésben, ezen is lehetne spórolni, például a taós szabályokhoz hozzá lehetne, kellene nyúlni;
  • a 14. havi nyugdíjra semmi esélyt nem lát, szerinte ez egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe;
  • a 13. havi nyugdíjnál is kellene egy plafon, maximálni például 600 ezer forintban;
  • az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végigvinni;
  • az ingatlanvásárlási 3 százalékos hitel kamattámogatását is megszüntetné, mert idővel ez is kezelhetetlen terhet jelentene a költségvetésnek.

Németh Dávid szerint emellett a lakossági energiatámogatást biztosan át kell alakítani, illetve arra számít, hogy az árréscsökkentést a választás után, májustól vagy júniustól kivezetik. A szakértő megállapításai egyébként összhangban vannak Magyar Péter embereinek kijelentéseivel.

 

Magyar Péter menekül

Magyar Péter pedig annak ellenére, hogy korábban úgy fogalmazott, hogyha valaki a Tisza alelnökeként szólal fel vagy egy  Tisza-munkacsoport vezetőjeként, akkor amit mond, irányadónak tekinthető, ma már letagadná mindezt.

Azt pedig, hogy a Tisza kormányprogramját nem a párt írja, Tarr Zoltán alelnök, EP-képviselő is elismerte egy fórumon.

 

Ezt mondják a szakértők

Nem kímélnék a magyar társadalmat a Tisza rendezvényein felszólalók, mostanra világossá vált, hogy az egykulcsos adó eltörlését, a társasági adó emelését, a 13. havi nyugdíj elvételét, a Nők40 eltörlését, a családtámogatások megnyirbálását, a sorkatonaság visszavezetését is javasolják Magyar Péternek és pártjának.

A mára hírhedtté vált etyeki fórumon progresszív adóemelésről beszélt Tarr Zoltán és Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának koordinátora.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette pártnak. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. Sőt, mindent elhazudhatnak addig.

A Tisza Párt kiszivárgott, progresszív adóemelésről szóló tervei szerint 2,8 millió ember, a foglalkoztatottak hatvan százaléka fizetne magasabb személyi jövedelemadót, mint most. Körülbelül négyszázezer forintos bér fölött már rosszabbul járnának az emberek.

 

Tizenharmadik havi nyugdíj sem kell

Számos tiszás rendezvényen színpadra lépett Petschnig Mária Zita is, aki korábban maga beszélt arról, hogy részt vesz a Tisza gazdasági programjának elkészítésében. A közgazdász szerint nem normális vagy észszerű dolog az anyák szja-mentességének kibővítése, de a 13. havi nyugdíj intézményét is kinevette.

Az édesanyák adókedvezményét Surányi György, a balliberális kormányok alatti jegybankelnök, a Bokros-csomag egyik végrehajtója is fenntarthatatlannak nevezte.

– Attól, hogy a kismamák… az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása – fogalmazott Surányi György egy rákosmentei fórumon, ahol

Magyar Péter újdonsült tanácsadója arról beszélt, a gyermekek után járó adókedvezményen változtatni kell.

 

 

A rezsicsökkentés eltörlése is napirenden van

Surányi szerint egyébként a rezsicsökkentést is felül kell vizsgálni, valamint a társasági adó emelésére is tett javaslatot. A volt jegybankelnök tavaly júniusban, pár nappal az uniós és önkormányzati választások előtt adott interjút a Szabad Európának, ahol

az alacsony adókulcs megszüntetéséről beszélt.

Simonovits András, aki az ATV egyik műsorában ismerte el, hogy a Tisza támogatója, a Nők40-et és a 13. havi nyugdíjat is eltörölné, ráadásul a magasabb nyugdíjakra 10-20 százalékos adót vetne ki.

Amíg Magyar Péter a hazugságspirálban és a botrányokkal teli gödörben vergődik, a kormány nyugdíjas-politikája kiszámítható és igazságos. A miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén is. Orbán Viktor közölte:

mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. […] Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon.

Gyakorlatilag ez a téma jelentheti Magyar Péter politikai karrierjének a végét. A nyugdíjasokat támadni, sarcolni nem kifizetődő dolog, még ha Brüsszel így is gondolja.

 

Mit jelentene összegszerűen az adó?

Hogy mit jelentene a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak, arról Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója lapunknak elmondta, a nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások átlagos összege idén 222 ezer forintot, az átlagos öregségi nyugdíj pedig 242 ezer forintot tesz ki havonta a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, míg az átlagos összegek feletti, nagyjából 260 ezer forint havi összeg feletti saját jogon járó nyugdíjat, ellátást hétszázezren kapnak 2025-ben Magyarországon.

A legmagasabb, havi 500 ezer forint feletti összegű nyugdíjra összesen 77 ezren jogosultak ma Magyarországon.

Szerinte akár az átlagnyugdíj felettieket is érintheti a tervezet, de valószínűbb a magasabb határ felettiek megadóztatása.

Pásztor Szabolcs számításai szerint

  • átlagnyugdíj esetén a 10-20 százalékos adó, a 240 ezer forintos nyugdíjat alapul véve havi szinten 24 ezer–48 ezer forintot, évente, a 13. havi nyugdíj nélkül 288–576 ezer forintot jelenthetne mínuszban.
  • Átlag felett számolva, mondjuk egy 260 ezer forintos nyugdíj esetében havi 26 ezer–52 ezer, éves szinten 312–624 ezer forint kieséssel számolhatna a nyugdíjas,
  • ha valaki pedig 500 ezer forint havi nyugdíjat kap, akkor havi 50 ezer–100 ezer, éves bontásban 600 ezer és 1,2 millió forint közti adót vonnának le tőle.

 

Alapvető különbségek, tessék választani!

Orbán Viktor a Tisza tervezett adócsomagjára reagálva leszögezte, mindebben nincs semmi meglepő, hiszen az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is. Úgy vélte, a balliberálisok szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve. Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.

Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is

– jegyezte meg, majd hozzátette: „A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak.”

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)


Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Magyar Péter tanácsadója a társasági adót is megemelné + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

