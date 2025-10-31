Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

villamosenergiakőolajEurostatrezsiárak

Uniós hivatal mondta ki: Magyarországon a legolcsóbb az áram

Nemcsak abszolút értéken, hanem a vásárlóerőt figyelembe véve is kiváló helyet ért el Magyarország lakossági villamosenergia-ára az uniós országok között. Az Eurostat jelentése alapján egyelőre nyugalmi állapot uralkodik a kontinensen az áramárak átlagát tekintve, igaz, három államban hatalmasat ugrottak a tarifák egy év alatt. Nálunk 2014 óta változatlan a díjszabás, de ez Magyar Péterék szerint „humbug”, Brüsszel pedig mindent megtesz azért, hogy nemcsak Magyarország, de az egész térség drágábban jusson energiához.

Somogyi Orsolya
2025. 10. 31. 8:21
áramár
Illusztráció. Fotó: MTI
Magyarországon mérte a legalacsonyabb áramárakat az Eurostat 2025 első félévében. Az uniós statisztikai hivatal elemzése szerint száz kilowattóra villamos energiáért a vizsgált időszakban nálunk mindössze 10,40 eurót kellett fizetni. A második helyre Málta került 12,44, a harmadikra Bulgária 13 euróval.

Nagy árat fizetnek a németek

Ezzel szemben Németországban voltak a legmagasabbak az áramárak 38,35 euró/100 kWh-val, ezt követte Belgium (35,71 euró) és Dánia (34,85 euró). Hatalmas áremelkedéseket is regisztrált a hivatal: 2024 első félévéhez képest Luxemburgban 31,3, Írországban 25,9, Lengyelországban pedig 20 százalékkal emelkedett az áramért fizetendő tarifa. Eközben a legnagyobb árcsökkenéseket Szlovéniában (–13,1 százalék), Finnországban (–9,8 százalék) és Cipruson (–9,5 százalék) regisztrálták.

Az említett összegeket a jövedelmekhez viszonyítva is meg kell vizsgálni a jobb értelmezhetőség kedvéért. Az Eurostat úgy számolt, hogy a vásárlóerő-paritáson (PPS) kifejezve Csehországban voltak a legmagasabbak az áramárak (39,16), amit a sorban Lengyelország (34,96) és Olaszország (34,40) követ. Ebben az összehasonlításban is újfent kiválóan szerepelt Magyarország 15,01-es értékkel, amivel a második helyre került Málta (13,68) után. Hazánkat Finnország követi 18,70-es értékkel.

Elszámolta volna magát az Eurostat?

Az uniós statisztikai hivatalban dolgozók számításait is kétségbe vonja Magyar Péter akkor, amikor olyasmiket állít, hogy „a rezsicsökkentés egy humbug. Ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag”. Ám azt a Tisza Párt vezetője, úgy tűnik, nem veszi figyelembe, hogy amikor a hazai sajtó rendre beszámol a rezsistatisztikákról, akkor az Eurostat mellett a finnországi VaasaETT, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal és további európai szabályozó hatóságok alapján teszi – a Magyar Péter által sugallt adathamisításra tehát igen csekély a lehetőség.

De a Tisza Párt vezetője azt is kijelentette korábban, hogy a rezsicsökkentés „csak egy bizonyos szintig” él, utalva arra, hogy a középértéken felüli fogyasztásért valóban magasabb díjat számol fel a szolgáltató. Ám ezzel együtt is a 2014 óta ismert árakat fizetik a lakossági „nagyfogyasztók” is az átlagos fogyasztás mértékéig. A sávhatár feletti tarifa pedig az áram esetén így is az egyik legalacsonyabb az unióban, a földgáz esetén pedig a középmezőnynél valamivel drágább. A 2022-ben módosult rendszer azokat érinti, akiknek az életvitele alapján feltételezhető, hogy nagyobb terhet képesek elviselni.

A valótlanságok hangoztatása összefügghet azzal, hogy Brüsszel mindig is azon volt, hogy valamilyen módon véget vessen a magyarországi rezsicsökkentés rendszerének. Ehhez kapcsolódóan érdemes felidézni, amit Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti listájának 6. helyezettje vallott erről. Gerzsenyi 2005 és 2021 között dolgozott Brüsszelben, az Európai Bizottságnál, és egy korábbi posztjában így írt: „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan.” Az intézkedés hasztalanságát mindenki maga is véleményezheti, amikor rápillant a közműszámlájára, amelyen a szolgáltató jelzi, mekkora összeget kért volna el az adott hónapban az árszabályozás nélkül.

Kétséges, meddig tart a nyugalmi állapot

Visszatérve a statisztikához: a jelentés szerint a vizsgált időszakban folytatódott az árstabilitás időszaka, de még mindig jóval drágább az energia, mint a 2022-es energiaválság előtt. A lakossági áramárak átlaga a 2024 júliusától 2025 júniusának végéig tartó időszakban nagyrészt stabilak maradt: 100 kWh-nként 28,72 euróra csökkent 28,87 euróról, ami 0,5 százalékos változás. Az Eurostat jelentése azt is megjegyzi, hogy az idei első félévben a nem háztartási villamos energia 100 kWh-jáért átlagosan 19,02 eurót kellett fizetni, ami marginális csökkenés a 2024 második félévében mért 19,41 euróhoz képest.

Ha viszont a jövőt latolgatjuk, akkor nem látni, meddig tarthat a nyugalmi állapot. Amennyiben ugyanis brüsszeli nyomásra az Európai Unió valóban teljes mértékben megválik az orosz eredetű fosszilis energiahordozóktól, az kétségtelenül nagymértékű áremelkedést hoz magával, átgyűrűzve az árampiacra is. A hazai lakossági gáz- és áramtarifák legalább háromszorosukra emelkednének, nem beszélve a vállalkozások által használt energia áráról, ami kétségtelenül érezhető lenne a fogyasztói árakban is. Az olcsó, vezetékes úton keletről érkező, orosz eredetű földgáz (amit részben áramtermelésre használunk) és kőolaj behozatalának megszüntetése azzal járna, hogy egyfelől az alternatív forrásokból származó alapanyagért kellene magasabb árat fizetni, másfelől pedig az annak szállításáért kiszámlázott drágább tranzitot is. Ez pedig nemcsak a magyar, hanem a régió piacát, végső soron pedig a teljes uniót rosszul érintené. Márpedig ez a brüsszeli terv.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

