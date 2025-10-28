CSOK Plusz LakáshitelCSOK Pluszlakáshitelkönnyítés

Jön a könnyítés a CSOK Pluszra - rendkívül fontos változás várható!

A kormány tovább intézkedésket tervez, hogy minél szélesebb legyen azoknak a köre, akik igénybe vehetik a lakásvásárlás könnyítését szolgáló kedvezményeket. Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkotó. A CSOK Plusz a gyermeket vállaló fiatal házaspárok által kihasználható támogatott lakáshitel. Jelenleg az előírás az, hogy az igénylés pillanatában a feleség nem töltheti még be a 41. életévét. De mi fog változni?

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 8:27
A CSOK Plusz szabályai módosulnak januártól.
A CSOK Plusz könnyítése sokak számár jelent valós segítséget. Van már jelenleg is egy könnyítés: eltekintenek a hölgy életkorára vonatkozó feltételtől abban az esetben, ha már terhes és a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét. Örökbefogadás esetén megfelel az is, ha a házaspár az örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen előterjesztették a kérelmüket – közölte a Bankmonitor.

CSOK Plusz
Könnyítések jönnek a CSOK Plusz esetében is
Fotó: Shutterstock

A szakért szerint a fenti könnyítés a jelenlegi szabályok értelmében csak 2025. december 31-ig van érvényben. Ez alapján gyakorlatilag azok az idősebb házaspárok, ahol a feleség még nem terhes már elesnének ettől a támogatástól. Ha később terhesbe is esne a hölgy a magzat már nem töltheti be idén a terhesség 12. hetét.

 

A korosabb párokra is kiterjesztik a CSOK Pluszt-t

A tervezett módosítás értelmében azonban gyakorlatilag ezt az átmeneti kivétel szabályt véglegesítenék. Vagyis az idősebb házaspárok – ahol a feleség már betöltötte 41. életévét - jövőre is tudna úgy CSOK Pluszt igényelni abban az esetben, ha a feleség teherbe esik. Illetve természetesen az örökbefogadás is megfelelő teljesítés lenne, a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan az lenne az elvárás, hogy a házaspár az örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1-ét követően személyesen előterjessze kérelmét. A Bankmonitor szakértői szerint ez tényleg komoly segítséget jelenthet azon házaspároknál, ahol az életkori elvárások nem teljesülnek és az idei évben nem akart összejönni a baba. A változás a tervek szerint 2026. január elsején lépne hatályba.

